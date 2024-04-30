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Дюков: в РПЛ много сильных легионеров, которые позволяют развиваться российским игрокам

Дюков: в РПЛ много сильных легионеров, которые позволяют развиваться российским игрокам
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос об эффективности лимита на легионеров, принятого в мае 2022 года.

«Легионеров стало больше, но упали ли суммы зарплат и трансферов и появилось ли больше российских молодых игроков? Молодые точно появились, что видно и по статистике — они получают больше игрового времени. Легионеров, если сравнивать с сезоном-2020/2021, больше не стало, это тот же уровень. И мы видим, что в РПЛ играет много сильных легионеров, которые делают чемпионат ярким и позволяют развиваться российским футболистам», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

Согласно правилам лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге, в заявке команды на сезон может быть не более 13 иностранных игроков и не менее 12 футболистов с российским паспортом. При этом одновременно на поле смогут выходить не более восьми легионеров.

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