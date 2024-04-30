Бонгонда: чувствую, что Слишкович оказывает мне доверие и даёт свободу

Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда высказался о своём положении в московском клубе после отставки Гильермо Абаскаля. Также он рассказал об отношении со стороны исполняющего обязанности главного тренера красно-белых Владимира Слишковича. По словам Бонгонда, боснийский специалист даёт ему свободу на поле и доверяет ему.

«Как и сегодня, наслаждаюсь каждым моментом, который мне предоставляется. Доволен ли я своим положением в клубе? Все футболисты хотят играть 90 минут, но нужно понимать, что мы профессионалы, и иногда тренер принимает свои решения.

Единственное, что ты можешь сделать, стараться воспользоваться сполна возможностью, которую получаешь, и пытаться помочь команде. Я чувствую, что Слишкович оказывает мне доверие и даёт свободу на поле, что мне нравится», — приводит слова Тео Бонгонда Metaratings.