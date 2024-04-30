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Терёхин: у «Динамо» есть шансы на чемпионство, если не даст осечку

Терёхин: у «Динамо» есть шансы на чемпионство, если не даст осечку
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Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терёхин высказался о чемпионских амбициях бело-голубых после победы в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:0).

«Я не был удивлён победе «Динамо» с «Зенитом». Команда набрала ход, стабилизировалась. У них есть кураж. «Зенит» же вышел с безразличием. Конечно, у «Динамо» есть шансы на чемпионство. Впереди стыковой матч с «Краснодаром». Шансы есть большие. Не думаю, что «Зенит» и «Краснодар» выиграют все оставшиеся матчи. Если «Динамо» не даст осечку, спокойно могут бороться», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, команда Марцела Лички набрала 47 очков за 26 матчей. «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

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