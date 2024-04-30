Ледяхов: Угальде не станет потерей в атаке для «Спартака» с «Динамо» в Кубке

Бывший тренер московского «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о предстоящем матче красно-белых с «Динамо» в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Игра состоится в среду, 1 мая, на домашнем стадионе «Динамо». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 по московскому времени.

«Это кубковая игра, где не бывает предсказуемых результатов. Будем надеяться, что обе команды покажут увлекательный и зрелищный футбол. Не думаю, что Угальде станет потерей в атаке для «Спартака». Да, забил «Зениту» в Кубке, но это не потеря. Пока он меня не впечатлил. Главное, чтобы «Спартак» выглядел как команда, а не по одиночке играли», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.