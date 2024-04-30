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Месси, Суарес, Бускетс и Альба посетили матч плей-офф НБА «Майами» — «Бостон»

Месси, Суарес, Бускетс и Альба посетили матч плей-офф НБА «Майами» — «Бостон»
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Нападающие «Интер Майами» Лионель Месси, Серхио Бускетс, Луис Суарес и Жорди Альба посетили четвёртый матч серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Майами Хит» принимал «Бостон Селтикс». Встреча проходила в Майами и завершилась победой гостей со счётом 102:88.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
30 апреля 2024, вторник. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
88 : 102
Бостон Селтикс
Бостон
Майами Хит: Адебайо - 25, Хироу - 19, Мартин - 18, Миллз - 9, Жакез-мл. - 9, Йович - 3, Хайсмит - 3, Райт - 2, Ричардсон, Розир, Батлер, Робинсон, Брайант, Лав, Робинсон
Бостон Селтикс: Уайт - 38, Тейтум - 20, Браун - 17, Холидэй - 11, Порзингис - 7, Хорфорд - 7, Корнет - 2, Притчард, Бриссетт, Тиллман, Уолш, Хозер, Спрингер, Михайлюк, Кета

Месси, Суарес, Бускетс и Альба посетили матч плей-офф НБА «Майами» – «Бостон»:

После этого матча счёт в серии стал 3-1 в пользу «Бостона». Серия будет продолжаться до четырёх побед. Пятый матч серии между командами состоится 2 мая в Бостоне. Начало игры запланировано на 2:30 по московскому времени. Напомним, «Селтикс» выиграли регулярный чемпионат Восточной конференции. «Майами» по итогам регулярки занял восьмое место.

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