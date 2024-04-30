Нападающие «Интер Майами» Лионель Месси, Серхио Бускетс, Луис Суарес и Жорди Альба посетили четвёртый матч серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Майами Хит» принимал «Бостон Селтикс». Встреча проходила в Майами и завершилась победой гостей со счётом 102:88.

Месси, Суарес, Бускетс и Альба посетили матч плей-офф НБА «Майами» – «Бостон»:

После этого матча счёт в серии стал 3-1 в пользу «Бостона». Серия будет продолжаться до четырёх побед. Пятый матч серии между командами состоится 2 мая в Бостоне. Начало игры запланировано на 2:30 по московскому времени. Напомним, «Селтикс» выиграли регулярный чемпионат Восточной конференции. «Майами» по итогам регулярки занял восьмое место.