Ледяхов: Слишкович смог раскрепостить футболистов «Спартака», а отсюда пошёл и результат

Бывший тренер московского «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мыслями о прошедшей смене тренера у руля красно-белых.

«Смена тренера пошла «Спартаку» на пользу. Сами футболисты подчёркивают, что неплохая обстановка в коллективе. Скорее всего, психологически они раскрепостились, а в футбол играть и так умеют. По подбору футболистов команда хорошая. Слишкович смог раскрепостить футболистов, а отсюда пошёл и результат. Но давайте не будем предвосхищать события, так как прошло всего несколько игр», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, испанский специалист Гильермо Абаскаль был уволен с поста тренера красно-белых 14 апреля. Временно исполняющим обязанности главного тренера московского клуба был назначен Владимир Слишкович. Под его руководством «Спартак» ещё не проигрывал. Красно-белые сейчас занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка по результатам 26 игр.