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Невилл — о конфликте Клоппа и Салаха: Мохамеду на руку то, что тренер уходит

Невилл — о конфликте Клоппа и Салаха: Мохамеду на руку то, что тренер уходит
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл поделился мыслями об инциденте в матче 35-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Вест Хэмом» (2:2), когда крайний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах вступил в словесную перепалку с главным тренером своей команды Юргеном Клоппом, готовясь к выходу на замену.

«Неприятно, когда видишь такое между потрясающим менеджером и потрясающим игроком. У меня такое было в «Манчестер Юнайтед» несколько раз. Есть только один победитель, но проблема в том, что тренер уходит, что немного на руку Мохамеду Салаху. Думаю, если это будет продолжаться до конца сезона, то возникнет небольшая проблема. Две большие личности и два характера», — приводит слова Невилла Sky Sports.

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