Не ждите, что Захарян разорвёт АПЛ. Ему ещё далеко до основы «Челси»

Кажется, Захарян едет в «Челси». И это, вероятно, главная сенсация летнего трансферного окна в РПЛ. Более шокирующим переходом можно назвать продажу Бека-Бека, но сделка с Захаряном намного важнее для нашего рынка. Ведь после шикарного ЧМ-2018 никто из той сборной России не переехал в АПЛ, как это было после успешного Евро-2008. Да и вообще в топ-5 лиг почти никто не отправился – из того состава только Смолов сгонял на полгода в «Сельту» и Лунёв сидит на скамейке в «Байере».

Хорошая ли это сделка? Тут смотря с чьей стороны смотреть. Для «Динамо», которое распадается на глазах, – не очень. С другой стороны, клуб получит не только € 15 млн, но и имидж команды, которая может поставлять футболистов в Европу. «Уфа» до сих пор гордится продажей Зинченко, хотя прошло шесть лет с трансфера.

Арсен Захарян в «Динамо» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Для Захаряна это, само собой, продвижение в карьере. Мы не знаем, как у него сложится в Европе, но по состоянию на сегодня переезд выглядит разумным. От таких возможностей просто не отказываются. Можно получить травму на каком-нибудь зимнем огороде в РПЛ и уже никогда больше не увидеть таких предложений. Ну и давайте честно: уровень футбола в РПЛ падает, а из «Динамо» уходят ведущие игроки. Можно понять игрока. Тут и вопросов не может возникать. В конце концов, это его карьера, он никому ничего не должен. Захотел – ушёл.

А теперь давайте прикинем, что значит этот трансфер для «Челси». И вот здесь уже всё не так очевидно. Сразу обозначу несколько сомнений. Особенно, учитывая появление вот таких схем:

Захарян в возможной схеме «Челси» Фото: «Чемпионат»

Мой прогноз: Захарян вряд ли выйдет в основе «Челси» в этом сезоне АПЛ. Я даже поспорил с коллегой Андреем Панковым. Захарян – отличный футболист, но между РПЛ и АПЛ — пропасть. Даже учитывая, сколько игроков атаки отпускает «Челси» этим летом (Вернер, Лукаку и вот-вот уйдёт Хадсон-Одои), всё равно мало шансов на основу.

Тут нужно понимать, что за трансферы совершает «Челси» этим летом. Все замечают Стерлинга, Кулибали и Кукурелью, но вместе с тем лондонцы скупают и молодых. Взяли Чуквуэмеку за € 18 млн, Казадей за € 15 млн и Слонину за € 9 млн. Им всем 18-19 лет. И покупка 19-летнего Захаряна сюда отлично вписывается. Но это не значит, что молодые парни вольются в основу в этом году. Едва ли.

Даже в случае травм/дисквалификаций кого-то из основных (например, Стерлинга или Маунта) всё равно есть Пулишич и Зиеш. Но даже если что-то случится и с ними, то в основе скорее выйдет Чуквуэмека. У него хотя бы есть опыт игры в АПЛ: 13 матчей – это не так много, но в глазах англичан это вполне может перевешивать два сезона в РПЛ.

Для Захаряна чемпионат Англии – это и другие скорости, и другой быт, и даже другой уровень провокаций. Если вот такие удаления (видео под этим абзацем) бывают у Захаряна, то страшно подумать, как он будет реагировать на провокации Йерри Мины из «Эвертона».