Самый смешной матч сезона в России. Глупейший «привоз» и гол из-за пьющего воду игрока

А ещё удаление вратаря — и всё это за один тайм.

Первые четыре минуты матча «Крыльев» и «Ахмата» в Грозном не давали намёков на то, что игра получится событийной. Казалось, типичный матч на юге России – с очень неустойчивыми хозяевами и разными сценариями для гостей. На потом наступила пятая минута. И первый знаковый момент матча.

«Крылья» пошли в атаку по флангу, но Гленн Бейл потерял мяч. Грозненцы быстро сориентировались и закинули мяч вперёд, где потенциально один на один выбегал Мохамед Конате. Но первым на мяче оказался защитник Роман Евгеньев. Что сделать в этой ситуации? Самое простое – выбить в аут. Но Евгеньев решил удивить и, видимо, сыграть на вратаря. Каково же было его удивление, когда после пинка мяча в сторону ворот он увидел перед собой Ивана Ломаева. Тот зачем-то решил побежать вперёд на перехват. Полнейшая несогласованность.

Конате оставалось лишь ускориться на 10 метров и закатить в пустые ворота. Нелепейший «привоз», после которого Ломаев лишь развёл руки в стороны. Адекватного взаимопонимания с бывшим защитником «Динамо» пока, судя по всему, нет.

Дальше неожиданно перестал работать VAR. Но ненадолго. Ведь спустя 25 минут видеоассистенты проверяли фол вратаря «Ахмата» Михаила Опарина на предмет красной карточки. К тому моменту уже случилось несколько событий:

«Крылья» забили, потому что защитник «Ахмата» отошёл попить воды. Андрей Талалаев отреагировал моментально – заменил безответственного Зорана Нижича на Антона Швеца. Прошло ещё восемь минут, общая пауза на водопой, и «Ахмат» зарабатывает удаление. Просто магическая вода.

Да-да, VAR всё-таки заработал, и видеоассистенты порекомендовали Антону Фролову подойти к монитору. В том эпизоде Опарин вылетел на игрока «Крыльев» и сбил его перед штрафной. Фролов посмотрел эпизод и решил удалить голкипера. Вместо Опарина на поле вышел Ризван Ташаев – парень 2003 года рождения, который до этого выступал только за молодёжку. Такой вот удивительный дебют.

Даже грустно, что на второй тайм игроки почти не оставили событий. «Крылья» закономерно дожали соперника и всё-таки забили второй гол совсем молодому голкиперу. Хотя до этого он сделал несколько впечатляющих спасений. В минус «Ахмата» сыграла и травма Дарко Тодоровича – его уносили с поля на носилках. А Талалаев использовал последнюю замену. Поэтому на последние минуты сил почти не оставалось. Впрочем, такой матч не мог закончиться без ещё одной неожиданности.

За пять минут до конца матча «Ахмат» всё таки забил! Александр Трошечкин после штрафного скинул мяч на дальнюю штангу, а там его в ворота подправил Юрий Журавлёв. Но VAR ещё работал. Судья подошёл к монитору и отменил гол.

А ещё через несколько минут дал финальный свисток, завершивший этот странный матч.