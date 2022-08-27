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«Пари Нижний Новгород» — «Динамо» — 2:2, обзор матча, видео, голы Фомина и Тюкавина, 27 августа 2022 года, 7-й тур РПЛ

«Динамо» выдало классный первый тайм в Нижнем. А потом еле унесло ноги
Павел Прохоров
«Пари Нижний Новгород» — «Динамо» — 2:2
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И это Захарян ещё никуда не уехал!

«Динамо» приехало в Нижний Новгород без трёх важных игроков. Фёдор Смолов и Диего Лаксальт остались вне состава по решению медицинского штаба, а Никола Моро (который вскоре должен покинуть клуб) пропускал игру из-за дисквалификации. Но отсутствие трёх игроков в первом тайме никак не сказалось на гостях. В атаке, помимо Константина Тюкавина и Вячеслава Грулёва, вышел Арсен Захарян, который может в ближайшие дни перейти в «Челси».

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На удивление первый момент в матче возник у ворот Антона Шунина: Лукас Масоэро пробил головой под перекладину. Но это был единственный опасный эпизод у хозяев в первом тайме, потому что дальше бело-голубые взяли мяч под свой контроль и контролировали ход встречи. «Пари НН» защищаться было непросто, и на 15-й минуте оборона провалилась – Кирилл Гоцук сфолил на Константине Тюкавине в штрафной и «привёз» пенальти. К «точке» подошёл Даниил Фомин и не промахнулся – 1:0.

Пенальти мог показаться спорным: почему главный судья принял решение его поставить, объяснил «Чемпионату» Игорь Федотов: «Здесь нельзя говорить об ошибке Боровского. Но можно отметить, что он долго принимал решение, не сразу назначил 11-метровый – секунд пять точно прошло. Не знаю, подсказал ли ему Турбин, но потом были переговоры.Тюкавин подставился и получил выгоду, но движение игрока хозяев направлено на нападающего, контакт в ногах был, это нарушение. Наверное, 9 из 10 арбитров (кроме Казарцева) назначили бы в такой ситуации пенальти».

Россия - Премьер-Лига. 7-й тур
27 августа 2022, суббота. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 17' (пен)   0:2 Тюкавин – 29'   1:2 Калинский – 61' (пен)   2:2 Стоцкий – 71'
Удаления: нет / Фернандес – 66'

«Динамо» выдало классный тайм: нанесло 10 ударов, но после пенальти забило всего раз. На 29-й минуте бело-голубые классно разогнали атаку, которая завершилась точным ударом Тюкавина после передачи Грулёва – 2:0.

Михаил Галактионов в перерыве сделал две замены – выпустил экс-игроков «Локомотива» Тимура Сулейманова и Дмитрия Рыбчинского. И это удалось, но главную роль в камбэке сыграли другие футболисты. На 59-й минуте Роберто Фернандес «привёз» пенальти и получил жёлтую карточку за то, что прихватил руками Кирилла Гоцука (он подарил пенальти «Динамо» в первом тайме). Штатный исполнитель Николай Калинский сократил отставание в счёте – 1:2.

Через пять минут после гола «Пари НН» гости остались вдесятером – Фернандес получил вторую жёлтую карточку за фол на Милсоне и отправился отдыхать. После этого главный тренер «Динамо» выпустил на поле Александра Кутицкого вместо Арсена Захаряна (возможно, это была его последняя игра за бело-голубых).

Прошла минута – и «Пари НН» сравнял! Дмитрий Стоцкий подставил ногу и переправил мяч в дальний угол после передачи Милсона – 2:2.

Когда «Динамо» осталось в меньшинстве, обороняться бело-голубым стало очень тяжело. У «Пари Нижний Новгород» было несколько опасных моментов, один из которых должен был заканчиваться голом. Но гостей спасал Шунин, крестовина и защитники: счёт в итоге остался равным.

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«Динамо» второй раз в сезоне упустило преимущество в два мяча, а «Пари Нижний Новгород» второй раз спасся с 0:2 (до этого – в игре с ЦСКА). Команда Славиши Йокановича догнала в турнирной таблице «Спартак» и ЦСКА (у них матчи в запасе), хотя могла бы возглавить её на некоторое время, если бы Даниил Лесовой попал в пустые ворота в компенсированное время.

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