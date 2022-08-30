Клуб медийной лиги опять удивил в Кубке! Но для 2DROTS всё закончилось драмой

Медийные клубы продолжили своё приключение в Кубке страны. В первом раунде турнира 2DROTS и «Амкал» потрясли футбольную Россию, победив профессионалов – соответственно «Чертаново» (3:0) и «Зоркий» (по пенальти). А сегодня во втором раунде «Пути регионов» команда Дмитрия Кузнецова сыграла с лидером группы 2 Второй лиги «Текстильщиком».

В Иваново сошлись два экс-игрока сборной России – Кузнецов и Игорь Колыванов, возглавляющий «Текстильщик». Кстати, Колыванов перед матчем просил не обсуждать этот матч в контексте противостояния профи с любителями:

«Мы на все матчи настраиваемся одинаково, ко всем командам относимся с уважением. Это дело чести. Но, понятное дело, что в 2DROTS любителями-то и не пахнет. Там все поигравшие, так что сказки рассказывать не надо. Абсолютно нормальная команда, которая прошла сборы, готовилась. Если бы их с улицы собрали – это одно… А так они профессионально готовятся. Только рассказывают, что там какие-то блогеры» (в интервью «РБ Спорт»).

Болельщиков на игре было много. Не аншлаг, но близко к тому. Какой ещё соперник на ранней стадии Кубка России собрал бы такую аудиторию в Иванове? Фан-сектор 2DROTS развернул очень красивый гигантский баннер с надписью «Последний танец самурая».

Но сами «самураи», конечно, верили, что этот матч не станет для них последним в Кубке России. Футбол был с огоньком! «Текстильщик» владел мячом и территорией, атаковал, используя всю ширину поля. 2DROTS организованно оборонялись и ждали своего шанса на контратаке. Илья Сальников уже на первых минутах едва не отправился с поля в больницу – Саля пострадал от жёсткого фола соперника. Но, к счастью, обошлось.

По-настоящему опасных моментов «Текстильщик» создавал мало. Однажды голкипер Дмитрий Сычёв спас своим сейвом, когда Александр Елисеев свободно бил из убойной позиции. А после 20-й минуты команда Кузнецова, выдержав стартовое давление хозяев, стала подходить к чужим воротам. Сначала 2DROTS убежали в контратаку после углового «Текстильщика», и Александр Степанов (тот, который Стиль) сделал передачу под удар Станиславу Манаеву – защитник заблокировал мяч. Ещё через шесть минут «блогеры» забили! 2DROTS переигрывал «Текстильщик» на стандартах. В эпизоде с голом Борис Фартуна навесил со штрафного, мяч ударился о землю, потом попал в штангу, и Сальников добил мяч в сетку.

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Так команда Кузнецова выиграла первый тайм. Но при этом потеряла травмированного защитника Александра Степанова. Ещё когда 2DROTS забивал, он врезался в штангу и потянул пах. Позже усугубил травму.

В перерыве Колыванов сделал двойную замену, а «Текстильщик» усилил давление. У ворот Сычёва стало горячо – несколько раз хозяева простили гостей. Игрокам 2DROTS было уже сложнее успевать за скоростями соперника. Следствием этого стал гол лучшего бомбардира группы 2 Второй лиги Ильи Карпука (у 25-летнего нападающего восемь забитых мячей в семи турах). Карпуку повезло с отскоком, но и сам он здорово отклеился от Богдана Тимошенко, который вышел вместо Степанова. Ударил в касание – Сычёв не вытащил.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч ТВ».

«Текстильщик» этим голом зажёг своих болельщиков, которые, кстати, тоже подготовили оригинальный баннер, адресованный оппонентам: «Мы здесь ради команды, вы – ради лайков». 2DROTS большую часть второго тайма оборонялись, успешно применяя искусственный офсайд. На 83-й минуте Владислав Ослоновский спас гостей от второго гола – вынес мяч с линии ворот и оставил Карпука без дубля. В атаке 2DROTS по-прежнему надеялись на стандарты, простые комбинации. Ещё одной их потерей стал капитан Валтер Эдамс. Перед тем как получить повреждение, Скляр мог забить – опасно стрелял с подбора.

2DROTS удержали ничью, и всё решила серия пенальти! У Сычёва никак не получалось угадать, куда направят мяч игроки «Текстильщика», но и гости поначалу не промахивались – Владислав Коротаев, Ослоновский, Степанов реализовали свои попытки. Однако четвёртый удар Артёма Талабко отразил голкипер хозяев Никита Яворский. Когда последним бил Карпук, Сычёв был близок к спасению. Мяч нырнул под рукой вратаря. 2DROTS всё-таки вылетели из Кубка России, тем не менее «станцевали» красиво. Будет что вспомнить.