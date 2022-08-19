«Я сама написала клубу в соцсетях». Интервью с футболисткой «Зенита» из Гаити

Кики — она же Швендески Маселюс Жозеф — 25-летняя нападающая «Зенита» из Гаити. Она переехала в Россию, поступив в Архитектурно-строительный институт в Орле, закончила учёбу с красным дипломом, выучила русский язык и стала профессиональной футболисткой.

Этим летом она перешла в «Зенит» из «Рубина», проведя в Казани полгода. Забила семь голов в 15 матчах за казанский клуб. Мы поговорили с Кики о футболе в Гаити, мадридском «Реале», неожиданном трансфере в Санкт-Петербург и любви к Криштиану Роналду.

– Сколько тебе было лет, когда у тебя появился первый футбольный мяч?

– Шесть лет. Папа купил нам мяч, потому что сам любит футбол и в юности был вратарём в футбольной команде в Дельмасе на Гаити. Он играл на любительском уровне, но за крутые сейвы ему в городе дали прозвище Ballon Mones («Мяч Монес»). Так и мы с сёстрами начали играть. У меня две сестры — старшая и младшая. Когда ты средний ребёнок — это всегда означает, что ты делаешь то, от чего отказалась старшая сестра, а младшую никто не попросит.

– Ты рассказывала, что захотела выучить русский язык, услышав его в играх.

– Да, правда. Я очень люблю онлайн-игры. В SOCOM Fireteam я услышала, как персонаж говорит по-русски. Мне хотелось даже повторить то, что он сказал, но с первого раза не получилось. Через какое-то время папа сказал, что можно поехать учиться в Россию. Я знала, что тут холодно, и ещё что-то слышала про мафию, но всё равно решила попробовать поступить в университет.

– Какие ещё игры любишь?

– FIFA, конечно.

– Твоя семья болеет за сборную Бразилии. Почему?

– Не знаю, я родилась, зная, что болею за Бразилию. Половина Гаити болеет за Бразилию, а вторая половина — за Аргентину. Когда эти сборные играют друг с другом, в стране атмосфера, как на матче «Спартак» — «Зенит». И когда одна из них забивает — радость такая же, как будто забила сборная Гаити. Все вокруг делают ставки и обсуждают футбол, других тем в это время нет.

Мы всегда смотрели матчи по телевизору. Помню, когда Бразилия стала чемпионом мира в 2002 году. Все выбежали на улицу, как будто Гаити выиграла Кубок мира, все с флагами куда-то бегут, все машины сигналят — огромная радость. С этого момента я узнала, что тоже болею за Бразилию. А Кака — мой первый любимый футболист. Мне понравилось, как он играет, он быстрый, круто забивает, а ещё он красивый.

Матч Аргентина — Бразилия Фото: Gabriel Aponte/Getty Images

– А как в Гаити с футболом?

– В Гаити есть национальный чемпионат, он хороший, но в нём мало инвестиций, поэтому он не развивается. Есть много талантливых игроков. Вообще, в стране все любят футбол, все играют в него. Если не футбол — то баскетбол. Дети играют в футбол абсолютно везде. Например, мы с сестрой играли внутри дома. Ставили стулья как ворота. Мы тогда много стульев сломали. Ещё много лампочек разбили. Когда что-то ломалось, я знала, что вечером папа убьёт меня. Дома нельзя было играть, но мы всё равно играли.

Однажды сломала лампу, дождалась, когда папа придёт с работы, и пошла честно призналась ему. Он говорит: ну ладно, значит, будет наказание. Спустя какое-то время папа сказал: «Ладно, прощаю тебя, но больше дома не играй». Но мы всё равно играли.

Кики в «Рубине» Фото: rubin-kazan.ru/pages/women

– Тебе удалось попасть в какую-то команду в детстве?

– У нас не было футбольной секции в школе, поэтому я пошла на тренировки по баскетболу. Я была слишком активным ребёнком, мне надо было чем-то заниматься. Я всегда мечтала о футболе, но знала, что баскетбол мне тоже поможет — это командная игра. У меня неплохо получалось. Как только окончила школу, меня позвали в баскетбольный клуб, но потом знакомые родителей сказали, что могут помочь мне попасть на просмотр в футбольный клуб «Валентина» на Гаити. Я поехала, меня взяли в команду, и начала тренироваться с ними. Я сыграла только один матч, потому что в это же время уже начала собираться в Россию, занималась документами и всем таким.

– Ты сама решила учиться на строительном факультете? Чем ты увлекалась в школе?

– Я очень любила математику и физику, это были самые интересные предметы для меня. Выбрала инженерное направление именно поэтому, плюс мой папа — строитель. Ещё я не хотела учиться на врача, это слишком долго.

– Почему именно такой выбор?

– Когда ты хорошо учишься, тебе советуют так: либо медицинское, либо инженерное. Чтобы использовать хорошую память и знания в целом. Моя старшая сестра — врач.

– Ты переехала в Орёл, чтобы учиться на инженера. Какие были первые впечатления?

– Первый месяц был холодный, потому что я приехала осенью. Я думала: ну, переехала и переехала. Мы поступили вместе с моим другом, поэтому не было сложно — вместе ходили на занятия по русскому языку и потом на пары. Тяжелее всего было расставаться с сестрой — мы были всё время вместе, и я очень по ней скучала. Но через год она тоже поступила в Орёл, только на программиста, и мы начали жить вместе. А ещё я почти сразу начала играть в мини-футбольной команде «ОрёлГУ-КПРФ».

– Как тебе удалось получить красный диплом, параллельно постоянно играя в футбол?

– Иногда было сложно, но я с самого начала знала, что хочу красный диплом. Поэтому учиться начала тоже сразу, это мне и помогло. Преподаватели знали, что я хорошо учусь, стараюсь, всегда отвечаю, ставили хорошие оценки. А тренировки в команде у нас были только вечером, так что это не мешало учёбе. Иногда было тяжело из-за усталости, но в целом всё было хорошо.

Я зарекомендовала себя как хороший студент, а потом как футболистка, выступающая за вуз, поэтому, даже когда я пропускала пары из-за выездных матчей, мне всегда шли навстречу, и я компенсировала все пропуски.

Кики Фото: Из личного архива

– Как звучала тема твоего диплома?

– «Ремонт московской улицы с выбором пластификаторов». Надо было выбрать новый пластификатор для асфальта, чтобы он был качественнее, устойчивее и долговечнее. У нас был хороший руководитель, мне нравилось с ним работать.

Ещё были интересные курсовые, например, про то, как соединить два города дорогой, чтобы было экономично и эффективно.

– Ты представляешься как инженер Кики?

– Нет, сейчас я футболистка Кики.

– Как ты перенесла карантин в 2020 году?

– Если не думать о том, что люди болели и умирали, было нормально. Я в любой ситуации ищу что-то позитивное, а в карантин мне было легче учиться, потому что не надо никуда ходить. А ещё начала больше тренироваться. В тот период больше всего прибавила физически, после карантина мне было намного легче играть. Я рано вставала и занималась каждое утро, а моя сестра постоянно жаловалось — чего так рано шумишь? А потом начала заниматься вместе со мной.

– Как ты решилась на переезд в Казань?

– В Казань я переехала, потому что очень хотела в большой футбол. У меня были предложения из других команд, но я хотела перейти в клуб, у которого есть как женский, так и мужской состав. То есть в команду из большой системы — так, на мой взгляд, стабильнее, будут развитие и вся необходимая инфраструктура. Плюс мне так посоветовали тренеры из моей мини-футбольной команды.

Я сама написала «Рубину» в соцсетях, меня попросили скинуть видео, а потом пригласили на просмотр. После просмотра взяли в команду. В «ОрëлГУ-КПРФ» была потрясающая атмосфера, мы 4,5 года провели вместе, и многие девчонки стали мне очень близки, поэтому было сложно уезжать. Но в то же время я знала, что хочу идти к своей мечте, команда тоже была за меня рада и с лёгкостью отпустила.

Кики в «Рубине» Фото: rubin-kazan.ru/pages/women

– У вас был какой-то весёлый выезд в Орле?

– Да, как-то было три матча за три дня в Первой лиге. Сначала мы поехали на автобусе в Рязань, сыграли там, потом сразу уехали в Воронеж. А там сыграли два матча подряд — со «Сталью» и «Факелом». Было тяжело, но весело.

– Тяжело было переключиться с мини-футбола на большой футбол?

– Да, есть сильная разница. В мини-футболе три минуты играешь — и пауза. Ты отдыхаешь, пока играет другая четвёрка. То есть ты играешь на полную силу только три минуты. А в большом футболе — 90 минут. И ты должен правильно перемещаться, прокачивать выносливость и точно знать, как распределять силы. У меня была другая физическая структура, и надо было её менять, чтобы быть всегда в игре.

Со мной хорошо поработали индивидуально. Я очень благодарна за это «Рубину», тренеры сильно помогли мне.

– Как тебя приняли в Казани?

– Я сначала не поверила, что все в команде такие добрые, общительные. Думала, что будет сложнее, но как только все собрались (я перешла до начала сезона в феврале), была очень удивлена атмосферой внутри. А ещё в Казани вкусная еда: я попробовала кыстыбый, чак-чак и треугольники.

– Почему так быстро ушла?

– Уехать из Казани для меня было сложнее, чем из Орла. Это звучит странно, потому что я провела там только полгода, но как есть. Я не планировала уезжать так рано, но мне пришлось так решить.

– Тебе поступило предложение после того, как ты забила «Зениту», обыграв троих игроков?

– Мне кажется, об интересе «Зенита» я узнала последней — недели за две до самого трансфера. Сначала взяла время на то, чтобы обдумать предложение, потому что не думала о том, чтобы переезжать из Казани. Но потом поняла, что лучше уехать. Все ждали только моего ответа, я думала где-то около недели. Решила, что там смогу продолжать расти и много чему научиться. Плюс мы можем стать чемпионами.

– Ты перешла в «Зенит» в разгар сезона. Как ты это переживаешь?

– Здесь очень хорошие люди — все девчонки общаются со мной, меня хорошо приняли. Был даже приветственный коридор. Я много общаюсь с Сашей Лазаревич — она добрая и весёлая. Да все хорошие — Габриэла, Ана Диаш, Ксюша Цыбутович, Катя Пантюхина. С тренером тоже постоянно на связи.

– Как ты проводишь свой выходной в Питере?

– Я планирую вечером гулять, а утром встаю, готовлю, убираюсь. Пока не успела погулять по красивым местам.

– Ты говорила, что хочешь встретиться с Малкомом из «Зенита». Удалось?

– Нет, мы пока не пересекались с мужской командой. Но я очень хочу.

– Правда, что твоя сестра ведёт твои соцсети?

– Да, она считает, что я слишком скромная и что ничего не буду выкладывать сама. Я правда стесняюсь, а она думает, что, если что-то хорошо делаешь, надо это показывать. Все видео голов в моём аккаунте — это её работа. Я её уговариваю делать это пореже. Но она всё равно публикует, как хочет.

В следующем году сестра хочет поступить в магистратуру в Питере. Ей будет легче, потому что я уже здесь.

– Когда ты появишься на поле?

– Пока идёт оформление документов, но думаю, что скоро уже смогу выйти на поле.

– Первый пост в твоём аккаунте — жёсткий мем про «Барселону». Почему?

– Я ярая болельщица мадридского «Реала». Был случай, когда мы вылетели из Кубка короля, и тогда все болельщики «Барсы» злорадствовали и смеялись. А в следующем раунде они сами вылетели. Поэтому тут уже мы порадовались, мем про это. Думаю, что в этом году «Реал» снова станет чемпионом, а в Лиге чемпионов дойдёт минимум до полуфинала. Я смотрю все матчи, стараюсь не пропускать.

Мои детские кумиры: Кака, Роналдо и Роналдиньо. А потом я узнала про Криштиану Роналду. До сих пор болею за него.

– Как ты думаешь, он найдёт себе новый клуб или останется в «МЮ»?

– Я думаю, что ему не стоит оставаться в Манчестере, он не может там играть. Он хочет трофеи, а команда уже на это не рассчитывает. Особенно если там проблемы с дисциплиной. Я бы хотела, чтобы Роналду вернулся в «Реал», но понимаю, что это маловероятно. Ходили слухи, что он собирался в «Атлетико», я этого очень не хочу.

– Кто лучший сейчас?

– Мне нравятся Винисиус, Мбаппе и Холанд.

– А в женском футболе?

– Я слежу за «Челси», «Барселоной» и «Баварией». За «Реалом» тоже, очень жду момент, когда они прокачаются и начнут побеждать «Барсу». В этом сезоне у Мадрида были хорошие трансферы. Им не хватает только меня.

– Ты бы хотела играть в «Реале»?

– Конечно. Это мечта. Сейчас я хочу развиваться в футболе, становиться лучше, забивать много голов.

– Какие ещё у тебя мечты?

– В конце карьеры хочу создать свой футбольный клуб на Гаити. Чтобы дать шанс всем девушкам, которые желают играть в футбол. Я сама долго не могла начать тренироваться, потому что на Гаити мало команд, где это возможно. Очень многие мечтают о футболе, но не всем удаётся к этому прийти. Я бы хотела помочь всем девочкам реализовать их мечты. Сейчас там мало команд, у них не очень высокий уровень. Надо что-то делать, чтобы ситуация изменилась.

– Тебя звали в сборную Гаити?

– Звали. В июле, но я не смогла из-за защиты диплома. Если ещё позовут, то поеду. В феврале у Гаити будут стыковые игры за выход на чемпионат мира — 2023, шансы есть.

– Как родители отнеслись к тому, что ты осталась в России играть в футбол?

– Хорошо, они поддерживают меня. У меня не было такого плана, но бог знает, что я всегда хотела играть в футбол, и дал мне такую возможность. Я постоянно говорила об этом в детстве, мои родители знали об этом. Поэтому они не были против. Смотрят игры и постоянно об этом пишут. Мама молится о том, чтобы у меня всё получилось.

После матчей папа часто пишет: «Ты хромаешь, тебя что, побили?» или «Здорово, что выиграли, вот эти игроки молодцы. Ваш вратарь вообще супер», «Вся команда сыграла отлично». Помню как-то раз мы выиграли 1:0, и он написал: «Забивайте больше, 1:0 — это жуткий стресс, я не мог отвлечься ни на минуту, даже в туалет не отойти!». У нас разница во времени семь часов, но он старается смотреть все матчи. А если не получается онлайн, то включает запись.

– Ты смотрела матчи КОНКАКАФ и Евро этим летом?

– Да, очень круто. Было много людей, уровень футбола потрясающий. Я ни за кого не болела, но мне очень понравились сборные Франции, Германии и Англии. Очень жаль Мари-Антуанетт Катото, которая быстро получила травму, с ней было бы намного интереснее.

– Какие качества нужно прокачивать нападающим?

– Точность ударов, реакцию, рывки. Надо быть взрывным игроком, то есть быстро адаптироваться, резко набирать скорость, убирать кого-то одним движением. Мне надо ещё поработать над этим.