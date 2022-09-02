В каких же гигантских долгах погрязли клубы АПЛ! И это несмотря на дар Абрамовича

Глейзеры, например, выкачали из «МЮ» £ 500 млн. Но есть и пример самой прибыльной команды в мире.

Общая стоимость 20 клубов АПЛ составляет более £ 22 млрд. Однако запрет на проведение матчей из-за пандемии в 2020 году сильно ударил по их благосостоянию – сегодня совокупный долг лучших команд самого популярного чемпионата на планете составляет £ 4,9 млрд. Реалии таковы, что большинство даже самых успешных клубов используют заемные средства. И лишь «Манчестер Сити» смотрит на них свысока.

Абрамович простил долг «Челси», Глэйзеры выкачали из «МЮ» £ 500 млн

В марте Роман Абрамович простил «Челси» долг в £ 1,5 млрд. «Я не буду просить о возврате долгов. Для меня это всегда было связано не с бизнесом или деньгами, а с чистой страстью к игре и клубу», – заявил Абрамович. Не сделай российский миллиардер жест доброй воли, то продать «синих» с таким грузом было бы нереально – ни один английский клуб не обладает столь внушительным долгом.

Кресло русского олигарха в вип-ложе «Стэмфорд Бридж» ещё не успело остыть, как новый владелец «Челси» Тодд Боули объявил о привлечении (естественно, в долг) £ 800 млн на трансферы и улучшение инфраструктуры клуба. Правда, волноваться болельщикам пока не стоит – капитал не был заимствован под залог клуба.

Роман Абрамович и капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта Фото: Darren Walsh/Getty Images

Совсем в другой ситуации уже много лет пребывает «Манчестер Юнайтед». В 2005 году семья Глэйзеров осуществила поглощение одного из самых успешных клубов мира за счёт заёмных средств в £ 660 млн. И сразу же повесила этот долг на «МЮ». Американцы взяли кредит у хедж-фонда под бешеные проценты, поэтому с 2006 по 2010 год манкунианцам пришлось выплатить £ 95 млн в счёт погашения этого займа.

В 2010 году владельцы смогли рефинансировать кредит с помощью гораздо более дешевых корпоративных облигаций, сократив долг до £ 500 млн. Два года спустя они разместили часть акций клуба на Нью-Йоркской фондовой бирже и получили еще £ 150 млн. Половину из них использовали для уменьшения долга по поглощению, а половину прикарманили. Но десятилетие спустя этот долг после поглощения все ещё существует – он лежит на балансе клуба и ежегодно обходится примерно в £ 20 млн.

Всего за время правления американцев выплаты по процентам составили £ 377 млн, а изначальный долг так и остался на отметке около £ 600 млн. При этом Глэйзеры заработали не менее £ 500 млн в виде дивидендов, сборов, продажи акций и льготных кредитов от клуба. Разумеется, они будут держаться принципа дойной коровы как можно дольше.

«Шпоры» взяли займ под строительство стадиона, у «Ньюкасла» тоже долги Фото: Matthew Peters/Getty Images

Однако «Юнайтед» не самый задолжавший футбольный клуб Англии. Этот статус сегодня принадлежит «Тоттенхэму». Долг лондонцев – £ 1,2 млрд, но основная его часть (£ 854 млн) взята для строительства стадиона под низкопроцентный кредит с обязательством выплаты до 2042 года. Клуб планирует покрыть эти расходы за счёт увеличения доходов от проведения матчей и повышения стоимости клуба. Для крупных банков, предоставивших кредиты – Bank of America, Goldman Sachs и HSBC, это была ставка с низким уровнем риска.

«Долг сам по себе не является чем-то плохим, – объясняет Ян Клейден, руководитель отдела профессионального спорта глобальной финансовой компании BDO. – У «шпор» есть займ, но это эквивалент процентной ипотеки на следующие 15-20 лет, и они платят ежегодно около £ 25 млн в виде процентов за стадион, который приносит £ 80 млн в год в виде дополнительных доходов. Сегодня клубам выгоднее брать в долг, чем использовать собственный капитал, который стоит в 1,5-2 раза дороже долга».

Строительство стадиона «Тоттенхэма» обошлось в £ 854 млн Фото: Tottenham Hotspur FC/Getty Images

Продажа «Ньюкасла» инвестиционному фонду из Саудовской Аравии стала одной из самых обсуждаемых сделок прошлой осени. Считалось, что аравийцы превратят клуб в копию «ПСЖ» или «Манчестер Сити», но подобного не случилось. Новые владельцы выделили всего £ 165 млн на трансферы и пока что не написали ни одной славной главы в этой красивой истории. Более того, в начале июля «Ньюкасл» взял займ на неназванную сумму у одного из крупнейших финансовых конгломератов в мире – HSBC Holdings. Клуб обеспечил получение денег прямо сейчас гарантией погашения долга за счёт продажи билетов и прав на телетрансляции АПЛ в сезоне-2022/2023.

Саудовский принц на матче «Ньюкасла» Фото: Leon Neal/Getty Images

«Брайтон» спас трансфер Кукурельи, «Сити» – пример для конкурентов

«Важно понимать, что существует много разновидностей долга. К примеру, общий долг «Барселоны» в размере около £ 1,1 млрд преимущественно состоит из рискованных микрокредитов, большинство из которых краткосрочные и взяты под огромный процент. Поэтому такие долги гораздо опаснее тех, что выплачивает «Тоттенхэм», – объяснил Роджер Белл, соучредитель фирмы финансового анализа Vysyble.

Большим клубам с огромными долгами вряд ли грозит банкротство или ликвидация. Но как быть с середняками вроде «Брайтона»? На его счету всего четыре сезона в АПЛ, а клубный долг поражает и пугает одновременно – £ 289 млн. Из 50 команд, участвовавших в АПЛ с момента основания лиги в 1992 году, долг свыше £ 300 млн показывали только «Челси», «Манчестер Сити», «Астон Вилла», «Эвертон», «Сандерленд», «Фулхэм», «Вест Хэм» и «Мидлсбро».

У «Манчестер Сити» и Пепа Гвардиолы все хорошо Фото: Michael Regan/Getty Images

Перспективы «Брайтона» в этом контексте очень туманны – сомнительно, что клуб сможет каждый сезон проворачивать трансферы уровня Марка Кукурельи, за которого «Челси» заплатил £ 55,3 млн.

Пятерку клубов АПЛ с самыми большими долгами вслед за «Тоттенхэмом», «МЮ», «Брайтоном» и «Челси» замыкает «Лестер» (£ 236,8 млн). Вслед за ним расположились клубы из топ-6 – «Арсенал» (£ 201,5 млн) и «Ливерпуль» (£ 177 млн). Единственным клубом лиги без долгов остаётся чемпион – «Манчестер Сити», правда, есть маленький нюанс. Материнская компания, City Football Group (CFG), взяла кредит в £ 473 млн на модернизацию стадиона в Нью-Йорке и другие проекты. «Сити» же сам по себе самодостаточен и стабилен, о чëм говорит первая строчка в списке самых прибыльных клубов мира.