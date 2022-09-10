Талант «Зенита» круто начал в Австрии. Хотя его все списали

В июле 2014-го «Зенит» подписал одного из главных талантов страны по своему возрасту. Максимилиан Проничев родился в Германии, играл в школе «Герты» и считался там очень перспективным нападающим. А потом положил 22 гола в 25 матчах за юношеские сборные России и, естественно, привлёк внимание всех. По слухам, парня хотели забрать в «МЮ» и «Ювентус», но он захотел в Петербург. Ему сразу дали время во второй команде и постепенно подпускали к тренировкам с основой. Казалось, идеальный сценарий – европейский опыт, менталитет, и первая команда совсем близко. Уже в 17 лет он говорил о желании стать основным в «Зените» и сыграть на ЧМ-2018.

Но последующие хайлайты карьеры просто грусть – через два года аренда в «Шальке», возвращение и полноценный уход в «Герту». Пошли бесконечные аренды в третью и четвёртую лигу Германии. Казалось, это конец. Сколько парней таким образом заканчивают карьеру? Один из аналогичных примеров, даже более статусных – Синан Курт. Их пути с Проничевым отчасти похожи. В 18 лет он оказался в «Баварии» и считался главным талантом страны. Но сначала его закинули во вторую команду, а потом слили в «Герту». Последний его клуб — «Нитра» из Словакии, за который Курт бегал в прошлом году. Похоже, карьера мужчины закончилась в 25 лет.

И даже удивительно, что Проничев после всех приключений не сломался. Дна он достиг в 2020-м. Очередная аренда, на этот раз в региональную лигу, в команду «Рот-Вайсс Эссен», и полтора года мучений. Всего шесть голов и шесть месяцев простоя из-за различных травм. Кому нужен нападающий с такой статистикой? Но, вероятно, своим последним шансом Макс воспользовался. Летом 2021-го его пригласил клуб «Энерги», который боролся за выход в третий дивизион, где он наконец-то вспомнил, что должен забивать голы. И выдал «15+12» за 36 матчей. Статус одного из лучших игроков по статистике, естественно, спровоцировал интерес от других клубов. Но, видимо, предложения из Германии не устроили парня. Зато в соседней Австрии оказались рады игроку с такими цифрами.

Летом 2022 года Проничев свободным агентом подписал контракт с клубом «Хорн», известным прежде всего благодаря Кейсуке Хонде. В 2015-м компания под управлением бывшего игрока ЦСКА выкупила контрольный пакет акций и стала основным спонсором команды. Цель – сугубо экономическая: вернуть клуб в элиту и заработать деньги. Для этого из Японии приехали несколько игроков и даже главный тренер. Но осуществить ни одну из задач не удалось. Максимум, куда удалось выйти «Хорну» – во второй дивизион из региональной лиги.

Болельщики стали протестовать против японских управленцев, которые лишили клуб его идентичности. И компания Хонды продала большую часть акций, вышла из состава спонсоров и сейчас оказывает минимальное влияние на клуб.

Кейсуке Хонда Фото: Из личного архива Хонды

На старте этого сезона «Хорн» взлетел в верхнюю часть таблицы. Не без помощи 24-летнего Проничева. У нападающего 3+2 в девяти матчах. Почти все игры он начинал в основе и, похоже, не собирается никому отдавать своё место. И если Проничев набьёт приличную статистику в Австрии, не исключён трансфер уже в высшую лигу одного из топовых чемпионатов.

Нельзя исключать и приход игрока в РПЛ. Хотя имидж у него здесь не лучший. Бывший тренер Проничева в «Зените» Александр Селенков рассказывал «Чемпионату», что парню изначально выдали слишком много авансов. Появилась самоуверенность, и это не при особо выдающемся потенциале. Однако сам Проничев может разрушить этот образ, если проявит себя в Австрии. В России о нём точно помнят.