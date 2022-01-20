Его хотели топы Англии и «Атлетико». Как талант из «Зенита» скатился до 4-й лиги Германии

Изучая списки лучших бомбардиров разных дивизионов чемпионата Германии, можно наткнуться на знакомую фамилию. В региональной лиге «Северо-Восток» зажигает бывший нападающий «Зенита» и молодёжной сборной России Максимилиан Проничев. На данный момент 24-летний уроженец Берлина – самый результативный игрок на «четвёртом этаже» немецкого футбола. Точнее, делит первое место по системе «гол+пас» с Кристианом Беком и своим одноклубником по «Энерги» Эриком Энгельхардтом. За 21 матч в нынешнем сезоне Проничев набрал 20 результативных действий: забил 13 голов и сделал семь голевых передач.

Проничев пропал из виду в 2017 году, когда закончил выступления за российскую молодёжку и ушёл из «Зенита». Пожалуй, не удивило бы, если бы кто-то сообщил, что он вообще завязал с футболом. Хотя лет семь-восемь назад нападающего называли очень большим талантом, он был лучшим бомбардиром сборной России U17 во всех турнирах.

Максимилиан – сын бывшего форварда «Локомотива» Михаила Проничева, который в 1997-м выступал за ФК «Берлин», а позже стал селекционером в немецком агентстве. Прошёл академии «Теннис Боруссии» и «Герты». А летом 2014-го, в возрасте 16 лет, неожиданно оказался в «Зените». В тот период пошла мода на русских немцев, СМИ активно обсуждали натурализацию Романа Нойштедтера, Константина Рауша и других. Была надежда, что и Проничев выстрелит к ЧМ-2018, превратится в звезду нашей национальной команды на домашнем чемпионате мира.

«С детства болею за «Зенит», – признавался Максимилиан в интервью. – Я играл за юношескую сборную России, хорошо себя проявил, забив 22 гола в 25 матчах. Скауты «Зенита» меня заметили. В другой российский клуб я бы точно не хотел переезжать».

Фото: instagram.com/maximproni/

По данным Transfermarkt, «Зенит» заплатил «Герте» € 80 тыс. за русского немца. Самому Проничеву, по слухам, положил солидную для футболиста его возраста зарплату – € 8-10 тыс. Это означало, что в петербургском клубе действительно верили в яркое будущее Максимилиана. А как было не верить, если к парню присматривались топ-клубы?! Кто-то писал про «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус».

«В Германии почти все команды Бундеслиги проявляли интерес. В Англии – три топ-клуба. В Испании переговоры были с мадридским «Атлетико», – рассказывал сам русский немец.

Тренеры юношеской сборной России публично выделяли Проничева за сильный набор качеств – умение обыгрывать один в один за счёт хорошего дриблинга, способность действовать, как на острие атаки, так и из глубины, быстрые развороты при приёме мяча спиной к воротам, поставленный удар с обеих ног. Говорили, что у парня светлая голова.

В «Зените» Проничев начал с молодёжной команды. В юношеской лиге УЕФА сделал голевую передачу в матче с «Байером» и набрал 1+1 с «Бенфикой». Многие ребята были взрослее Максимилиана, но он к этому привык ещё в Германии – там играл со старшими и выделялся на их фоне.

Ценный опыт Проничев получал, тренируясь в основе вместе с Халком, Акселем Витселем, Эсекьелем Гараем и другими звёздами команды Андре Виллаш-Боаша, которая в том сезоне выиграла пять из шести матчей на групповом этапе Лиги чемпионов. Тем не менее в конце августа 2015-го «Зенит» по линии «Газпрома» отдал Максимилиана в аренду «Шальке» с правом выкупа за € 500 тыс. Нападающий прилично отыграл в юношеской Бундеслиге (15 голов в 21 матче), стал вице-чемпионом Германии, но, конечно, выкупать его за такие деньги клуб из Гельзенкирхена не захотел.

Вернувшись в «Зенит», Проничев стал играть за фарм-клуб в ФНЛ. Но там, как правило, выходил не на любимой позиции центрфорварда, а вторым форвардом, атакующим центрхавом или вингером. Результативностью не блистал: 3+4 в 27 матчах сезона-2016/2017. Тогда Максимилиану было уже почти 20, и он почувствовал, что что-то надо менять. Его прогресс резко замедлился. Русский немец не принял предложение «Зенита» подписать новый трёхлетний контракт и отказался рассматривать другие варианты в России, а решил вернуться в Германию, опасаясь, что иначе немецкие клубы просто забудут о нём.

Проничев устроился в «Герту», рассчитывал через фарм-клуб берлинцев пробиться в основу и заиграть в Бундеслиге. Ушёл за мечтой – на меньшие деньги, чем мог бы получать в России. И выдал очень приличный сезон-2017/2018 в Региональной лиге (15 голов в 19 матчах). Тем не менее в первой команде шанса ему не дали. По словам самого Максимилиана, помешали разногласия с главным тренером «Герты» Палем Дардаи.

Фото: instagram.com/maximproni/

После этого у Проничева как-то совсем всё разладилось. Экс-зенитовца отдавали в аренду в «Эрцгебирге» (вторая Бундеслига) и «Галлешер» (третья лига), оставили ещё на полгода в фарм-клубе «Герты», но Максимилиан, по сути, потерял полтора сезона. В январе 2020-го форвард перешёл в «Рот-Вайсс Эссен» из Региональной лиги, за который без особого успеха выступал до лета прошлого года. Забил всего шесть голов, пропустив полгода из-за различных повреждений – мышечных, бедра, лодыжки. Другой бы на месте Проничева действительно задумался о том, чтобы при таких обстоятельствах закончить с футболом и заняться чем-то ещё. Но русский немец не опустил рук – вернул свою лучшую форму.

С июля 2021-го Проничев выступает за «Энерги». Многие болельщики помнят эту команду, игравшую в 2000-х в Бундеслиге и имевшую свою особую ауру. Как ни жаль, Котбусу не хватило финансовых ресурсов, чтобы задержаться в первой или хотя бы второй Бундеслигах. Сейчас «Энерги» занимает второе место в Региональной лиге, борясь за участие в плей-офф за путёвку в третий дивизион. Проничев и Энгельхардт тащат «лангустов» своими голами наверх.

Главный вопрос в истории Проничева: кто он всё-таки в большей мере – нереализованный или переоценённый талант. Бывший тренер молодёжки «Зенита» Александр Селенков, работавший с Максимилианом один сезон, сказал в беседе с корреспондентом «Чемпионата»:

«Что касается технического оснащения и понимания игры, то у Проничева всё это было на хорошем уровне. Уверенность в себе – тоже. Я бы даже сказал, что она перерастала в самоуверенность, завышенную самооценку. Почему не заиграл на высоком уровне? В быту проблем с Максимилианом не было. Возможно, ему не хватило характера, стремления сыграть через «не могу». Хотя, по моему мнению, Проничеву вообще выдали слишком много авансов. Я настолько большого потенциала в этом игроке не увидел – ему было бы непросто заиграть даже на уровне РПЛ».

Что ж, у Проничева есть ещё два-три года, чтобы, включив характер, дотянуть до Бундеслиги или хотя бы РПЛ. Как считает Максимилиан, ведущие клубы третьего-четвёртого дивизиона чемпионата Германии точно не затерялись бы в ФНЛ. Сам же форвард по-прежнему остаётся гражданином России (от немецкого гражданства отказался, ведь двойное иметь нельзя), так как держит в уме возвращение в наш чемпионат. Теперь он готов вернуться, а как не обратить внимания на нападающего с паспортом РФ уровня лучших снайперов ФНЛ? Если Иван Сергеев выстрелил в 26 лет и через несколько месяцев после дебюта в РПЛ попал в сборную России и «Зенит», то и на Проничеве крест ставить рано.