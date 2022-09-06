«Видимо, арбитры договорились и просто мстят команде». Разбор судейства 8-го тура РПЛ

Очередной тур РПЛ не обошёлся без грубых судейских ошибок. И это при том, что в центральном матче всё было спокойно. Специально для «Чемпионата» работу арбитров в минувшем туре разобрал Игорь Федотов.

0,5 балла от 8,4 снимается за неправильные назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



0,1 балла от 8,4 снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

Слово Федотову.

«Оренбург» — «Химки» — 3:1

Первая ошибка Иванова — на восьмой минуте нужно было удалять Гогниева. Тренер «Химок» взял мяч и не отдавал его сопернику, грубо говоря: препятствовал возобновлению игры со стороны команды соперника. Также Иванов неправильно засчитал первый гол «Оренбурга» в ворота «Химок»: мяч попал в руку игроку хозяев, потом он его подхватил, и был забит гол. А на 74-й минуте стоило показывать жёлтую карточку футболисту гостей за грубую игру.

Оценка: 7,3.

Сергей Иванов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Пари НН» — Факел — 3:1

На 63-й минуте Кукуляк неверно назначил пенальти в ворота «Факела», а VAR в эпизод не вмешался. Был подкат со стороны игрока гостей, который пытался заблокировать мяч. В момент контакта мяча с рукой он двумя руками опирался на газон, так что для меня это не игра рукой — следовало продолжить матч. Кукуляк, видимо, сказал ассистенту на VAR, что увидел движение рукой, поэтому его и не позвали посмотреть повтор. Что касается 11-метрового в ворота «Факела» на 72-й минуте, то там всё по делу.

Оценка: 7,8.

«Краснодар» — «Сочи» — 2:1

Шадыханов провёл два абсолютно разных тайма. В первом всё было отлично, а во втором он поплыл. Я даже не беру пропуски фолов: у него пропало движение, бегал на полусогнутых, а главное — не было единой трактовки эпизодов. Например, по-разному оценил действия футболистов атаки «Сочи» и «Краснодара» против Сафонова и Адамова соответственно.

Также на 90+3-й минуте был любопытный эпизод: Терехов подкатился под Ионова, и Шадыханов зафиксировал фол, показав защитнику «Сочи» жёлтую карточку. Как по мне — Ионов «нарисовал», нарушения там не было. Но если он посчитал, что был фол, следовало показывать красную карточку, так как Ионов мог либо бить в пустые ворота, либо убегать к ним «два в ноль». За этот эпизод я снижать оценку не буду, так как для меня тут в принципе не было фола, но плохого судейства со стороны Шадыханова это не отменяет.

Оценка: 8,1.

«Динамо» — «Урал» — 2:1

На 32-й минуте Мешков не назначил 11-метровый в ворота «Динамо» и не показал жёлтую карточку игроку хозяев. Защитник обхватил игрока «Урала» и просто завалил того на газон. Это грубая ошибка, почему в эпизод не вмешался VAR, мне тоже непонятно. Судьи мощно переключились с «Рубина» на «Урал». Видимо, арбитры договорились и просто мстят команде за слова Иванова про «козлов». Как ещё объяснить, что почти в каждом туре есть грубая ошибка против «Урала», я не знаю.

Оценка: 7,8.

Виталий Мешков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Крылья Советов» — ЦСКА — 0:1

На игре работал Любимов. Главное по матчу — ЦСКА лишили пенальти. Исходя из всех критериев и рекомендаций департамента судейства, за действия Бейла против Мойзеса стоило назначать 11-метровый удар. Игрок «Крыльев» мог согнуть ногу, избежать контакта. Даже если бы он согнул ногу и врезался — стоило продолжить игру. А у Бейла нога прямая, он понимает, что это контакт, и только потом сгибает ногу. Времени убрать ногу у него было предостаточно. Что будет теперь с Любимовым? Начнут всем миром отмазывать, включат режим «блатного». Но не надо обманывать людей. Чистяков поступил правильно, а что придумал себе судья — загадка. Надо было ещё и жёлтую карточку за грубую игру показывать.

Также на 90-й минуте следовало наказывать игрока гостей за грубую игру. Оценка — 7,3, так как арбитра позвали посмотреть эпизод с неназначением 11-метрового удара, а он оставил своё неправильное решение в силе.

Оценка: 7,3.

«Локомотив» — «Ахмат» — 1:2

Первый гол «Ахмата» в ворота «Локо» нужно было отменять. Игрок гостей выставил руку в сторону, мяч от груди попал в руку, а потом был забит гол. Максимум, что может отмазать VAR в этом эпизоде — возможно, у них не было ракурсов, как мяч попал в бицепс игроку гостей.

Что касается удаления Конате за вторую жёлтую и пенальти в ворота «Ахмата», то тут всё верно. Это чисто «телевизионный пенальти», контакт в ногах Миранчука и Уциева увидеть в поле очень сложно, но он был, игрок гостей подбил ногу. Левников, который работает на VAR, молодец, что позвал Турбина. А для Евгения, к сожалению, это будет считаться ошибкой. Хотя момент тяжёлый.

Оценка: 7,3.

«Локомотив» — «Ахмат» Фото: РИА Новости

«Спартак» — «Зенит» — 1:2

Кукуян хорошо справился с матчем. Тут важно говорить не о том, что он не стал показывать жёлтую карточку Зобнину, а о картинке в целом. Потасовку он разрулил отлично — показал по карточке игрокам обеих команд, не стал сажать на жёлтую двух центральных защитников: просто они должны получать карточки не в таком моменте. Тем более ничего страшного там не было — попихались, пободались, никто никого не бил. Главное — игроки его решение приняли и разошлись.

Такой и должна быть работа арбитра. Да, ему повезло — не было сложных моментов на красную карточку или пенальти, но судья во многом сам создаёт игру. Здесь Кукуян ей управлял.

Оценка: 8,5.

«Торпедо» — «Ростов» — 0:1

На матче работал Бобровский. Сразу к главному эпизоду игры: пенальти в ворота «Торпедо» в игре с «Ростовом» вообще не было. Была борьба двух игроков с применением рук. Футболиста «Торпедо» и Комличенко, игрок «Ростова» даже вытягивал на себя защитника и заваливал его, попал рукой по шее. Надо было продолжить игру, просто оба игрока упали.

Что касается перебития, то это прерогатива VAR. Они говорят, нужно перебивать или нет. Но тут они правильно перебивали, Бабурин дважды выходил с линии ворот до удара. А в целом у судьи будут проблемы из-за такого пенальти на последней минуте.

«Торпедо» — «Ростов» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Также на 13-й минуте Бобровский сам не показал жёлтую карточку Эркинову, а сделал это только после того, как его позвали посмотреть эпизод на возможное удаление. На 21-й же минуте можно было удалять за две жёлтые карточки игрока хозяев за откидку мяча, но по-судейски надо быть идиотом, чтобы из-за этого показывать красную. Что касается статистики — 9:0 по жёлтым карточкам — это, конечно, шедевр. Сумасшедшие цифры.

Оценка: 7,7

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Лучший арбитр тура — Кукуян, остальные получили отрицательные оценки.