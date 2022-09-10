Лидерство «Зенита» под угрозой! 9-й тур РПЛ — онлайн

Приветствуем вас, друзья! 9-й тур чемпионата России по футболу стартовал в пятницу встречей серебряного и бронзового призёров прошлого сезона в Сочи, а продолжится сегодня, 10 сентября, матчами в Химках, Москве и Грозном.
Игровой день откроют «Химки» с «Крыльями Советов». И тем и другим есть что доказывать — у обеих команд очевидный недобор очков. ЦСКА — «Краснодар» — это всегда звучит интригующе, а сейчас, когда оба клуба на ходу — тем более. Чем не матч тура? Победитель сравняется по очкам с «Зенитом». В игре «Ахмата» с «Пари НН» своя интрига. Тренер Галактионов когда-то практиковал в столице Чечни и наверняка постарается напомнить о себе вновь, удивив более опытного коллегу Талалаева. Самая полная текстовая трансляция игрового дня — как всегда, на «Чемпионате»!
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