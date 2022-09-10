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ЦСКА — «Краснодар», «Химки» — «Крылья», «Ахмат» — «Пари НН»: текстовая онлайн-трансляция 9-го тура РПЛ, где смотреть

Лидерство «Зенита» под угрозой! 9-й тур РПЛ — онлайн
Кирилл Закатченко Олег Лысенко
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Текстовая онлайн-трансляция 9-го тура РПЛ
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Приветствуем вас, друзья! 9-й тур чемпионата России по футболу стартовал в пятницу встречей серебряного и бронзового призёров прошлого сезона в Сочи, а продолжится сегодня, 10 сентября, матчами в Химках, Москве и Грозном.

Игровой день откроют «Химки» с «Крыльями Советов». И тем и другим есть что доказывать — у обеих команд очевидный недобор очков. ЦСКА — «Краснодар» — это всегда звучит интригующе, а сейчас, когда оба клуба на ходу — тем более. Чем не матч тура? Победитель сравняется по очкам с «Зенитом». В игре «Ахмата» с «Пари НН» своя интрига. Тренер Галактионов когда-то практиковал в столице Чечни и наверняка постарается напомнить о себе вновь, удивив более опытного коллегу Талалаева. Самая полная текстовая трансляция игрового дня — как всегда, на «Чемпионате»!

Россия - Премьер-Лига. 9-й тур
10 сентября 2022, суббота. 15:00 МСК
Химки
Химки
Не начался
Крылья Советов
Самара
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Россия - Премьер-Лига. 9-й тур
10 сентября 2022, суббота. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
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Россия - Премьер-Лига. 9-й тур
10 сентября 2022, суббота. 19:45 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
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