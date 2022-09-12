Головин прекрасно пробил и чуть не травмировался в одном эпизоде! Что произошло?

На неделе Александр Головин помог «Монако» обыграть «Црвену Звезду» в гостях в Лиге Европы (0:1). Российский полузащитник заработал пенальти для своей команды, после которого Брил Эмболо забил единственный гол в матче. В этом сезоне Головин часто выходит с первых минут, но в восьми играх во всех турнирах сделал лишь одно результативное действие – оформил ассист на Кевина Фолланда в матче с «ПСЖ» (1:1). Россиянин подвержен травмам во Франции, и уже сегодня «Монако» могло потерять Головина как минимум на несколько недель. Но обошлось.

В седьмом туре Лиги 1 «Монако» принимал «Лион». В первом тайме небольшое преимущество было у гостей, но самые опасные моменты для взятия ворот были у хозяев. «Лиону» откровенно везло в некоторых эпизодах, потому что удары игроков «Монако» в самую последнюю секунду накрывали защитники. Такое же случилось и с Головиным, который активно двигался в первом тайме, хоть и не всегда был точен в передачах.

На 43-й минуте матча российский полузащитник оказался в хорошей позиции для дальнего удара, решился на него, но в этот же момент его накрыл Мало Гюсто. Мяч после «выстрела» Головина до ворот долетел – Антони Лопешу пришлось вытаскивать его из-под перекладины, но Александру потребовалась медицинская помощь. В момент удара россиянин не только попал по мячу, но и угодил в правую ногу защитника «Лиона», которой он пытался заблокировать удар. После нескольких минут нахождения за бровкой Головин вернулся в игру, но морщился от боли. А через минуту настал перерыв, который помог Александру оценить степень повреждения. К счастью, Головин появился на второй тайм.

Александр Головин Фото: Michael Bulder/Getty Images

Во втором тайме «Монако» резко прибавил и на 55-й минуте открыл счёт. Бенуа Бадьяшиль замкнул головой навес Каю Энрике с углового удара – 1:0. Через восемь минут бразилец вновь выступил в роли ассистента, а удвоил счёт Гильермо Марипан. Защитник замкнул передачу со стандарта, которую мог отдать и Головин, находящийся рядом с Энрике – 2:0.

«Лион» в атаку пошёл сразу после второго гола «Монако», но забил, когда сделал двойную замену. На 75-й минуте у гостей появились Райан Шерки и Жефф Рен-Аделаид, а через шесть минут первый ассистировал Карлу Токо Экамби – 2:1. В оставшееся время гости второй мяч отыграть не смогли, хотя были к этому очень сильно близки.

«Монако» одержал важную победу со счётом 2:1. Головин провёл на поле 86 минут, получил жёлтую карточку, нанёс три удара (один в створ, один мимо, один был заблокирован), сделал 19 точных передач из 27, совершил три удачных дриблинга, один отбор и два перехвата. 15 сентября «Монако» сыграет дома с «Ференцварошем» в Лиге Европы. Нас ждёт встреча Александра Головина и Станислава Черчесова.