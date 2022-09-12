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Лучшие молодые игроки 9-го тура РПЛ: Сильянов, Алексеев, Морозов, воспитанники «Локомотива» в других клубах

Карпин приложил «Спартак» даже полудетским составом. Как сыграли молодые в 9-м туре РПЛ
Олег Лысенко
Лучшие молодые игроки 9-го тура РПЛ
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Гончаренко решился на очень смелый ход — и выиграл!

В чемпионате России осталось всего два непобеждённых клуба, но каких же разных принципов в комплектации они придерживаются! Если рассудительный, прагматичный Семак делает упор на опытных бойцов, то Карпин буквально распахнул двери основы перед молодёжью. В прошлом туре он с пятёркой игроков до 21 года уверенно расправился со «Спартаком». Один из них — в топе нашего рейтинга. А возглавили его совсем малоизвестные ребята из «Урала» и «Факела». Неправда, что в России выродились перспективные игроки — им просто нужно доверять. На лавке-то себя особо не проявишь.

Александр Сильянов, «Ростов», 21 год

Марко Николич достаточно активно внедрял молодого воспитанника ЦСКА и «Локо» в основу красно-зелёных, а новая дирекция клуба, видно, потенциал Сильянова не слишком высоко оценила. Валерий Карпин этому только рад: в лице Александра он нашёл надёжного универсала, способного закрыть любую позицию в обороне. В этом сезоне Сильянов уже поработал на обоих флангах и даже в центре.

Против «Спартака» 45-й номер «Ростова» вышел на родной позиции правого защитника и получил в основные оппоненты опытного сборника Зобнина. Периодически его напрягали Промес, Соболев и Рыбус. Сильянов с повышенным давлением справился. Пять отборов — лучший результат матча. Гол Промеса — скорее, укор центрбекам.

Александр Сильянов

Александр Сильянов

Фото: vk.com/fcrostov

Милсон, «Пари НН», 22 года

Результативные замены Михаила Галактионова — один из трендов нового сезона. За предыдущие восемь туров тренер нижегородцев совершил их аж 13! «Джокеры» обеспечили команде семь голов, четыре результативные передачи и пару пенальти. В Грозном в этом качестве выступил анголец Милсон.

Для этого парня не впервой усиливать игру с лавки. В прошлых матчах он на свежачка забил два мяча, выполнил ассист и заработал 11-метровый. В столице Чечни Милсон вышел на поле сразу после перерыва и уже через 15 минут совершил результативный забег: лихо ушёл на фланге от подката Быстрова, умчал от Олейникова и выкатил мяч на дальнюю штангу Сулейманову.

Милсон

Милсон

Фото: vk.com/fcnn_ru

Никита Алексеев, «Урал», 20 лет

Ещё недавно позиции Помазуна в екатеринбургской раме казались незыблемыми. Да, многовато пропустил в новом сезоне (17 штук за восемь туров), но прежнему тренеру, кажется, и в голову не приходило дать ему паузу. У Алексеева, напротив, особых перспектив не просматривалось: самый молодой во вратарской бригаде клуба, он считался только третьей-четвёртой опцией в стартовом составе. Гончаренко решился передёрнуть вратарей — и не ошибся.

Алексеев отблагодарил тренера за доверие «сухарём» в кубковом матче с «Сочи». После такого возвращать парня обратно на банку было бы просто непедагогично. Тем более Помазун был недоступен тренеру из-за травмы. В начале второго тайма у Гончаренко, возможно, и мелькнуло сомнение в правильности сделанного выбора, когда Никита заработал пенальти. Но «сам сломал — сам починил». Потащив 11-метровый, Алексеев сделал второй подряд «сухарь» в основе, а его команда одержала первую победу в чемпионате. Вот что значит свежий взгляд и тренерская чуйка.

Никита Алексеев

Никита Алексеев

Фото: vk.com/fc_ue

Евгений Морозов, «Факел», 21 год

Так называемое правило бывших сработало в уикенд в Воронеже. Москвич Морозов прошёл в системе «Локомотива» все ступени, кроме наивысшей. За первую команду молодой защитник не сыграл ни минуты. Этим летом «Локо» отправил воспитанника за практикой в «Факел». Есть некий символизм, что свой первый гол в РПЛ Морозов забил взрастившему его клубу. Для хозяев этот мяч стал без преувеличения историческим — первым победным в Премьер-Лиге более чем за 20 лет — с октября 2001-го! Там вся комбинация вышла нетривиальной: три подряд передачи головой и такой же заключительный удар. На пятой компенсированной минуте первого тайма! Прийти в чувство от такого потрясения москвичам, как видно, не удалось: после отдыха они пропустили ещё раз и проиграли второй матч подряд.

И ещё несколько фактов:

  • больше всех молодых — по пять — в 9-м туре использовали тренеры «Ростова», «Динамо» и «Крыльев Советов», но при этом Йоканович посадил в запас обоих защитников — воспитанников клуба — Сазонова и Кутицкого;
  • поразительно, но «фактор Карпукаса», о котором мы недавно писали, продолжает работать: после травмы молодого опорника «Локо» пропустил три мяча за три тайма и потерпел второе поражение подряд;
  • 21-летний вратарь Свинов, принадлежащий «Спартаку», второй раз в чемпионате сыграл «на ноль».

Молодые игроки (до 21 года) в 9-м туре РПЛ

ИгрокКлубВозр.Мин.ГолыАсс.Уд.Отб.СейвыКарт.WS
Морозов«Факел»21901138
Алексеев«Урал»209027,57
Милсон«Пари НН»22451127,46
Сильянов«Ростов»219057,38
Коваленко«Крылья»198937,29
Захарян«Динамо»1990227,22
Быковский«Урал»2189257,15
Свинов«Факел»219027,05
Гбане«Химки»2186137,02
Башич«Оренбург»202931жк7,01
Хлусевич«Спартак»2190246,94
Юлдошев«Пари НН»217026,89
Агапов«Пари НН»21906,76
Маричал«Динамо»219066,66
Олусегун«Краснодар»2090136,65
Мелёхин«Ростов»189026,6
Соколов«Крылья»1945116,54
Урунов«Урал»21336,51
Хубулов«Крылья»2145216,5
Гагнидзе«Динамо»194516,49
Волков«Краснодар»199026,37
Пиняев«Крылья»174536,35
Эркинов«Торпедо»219016,3
ЕрмаковЦСКА191626,27
Митай«Локомотив»192416,25
Гладышев«Динамо»191116,22
Денисов«Спартак»19386,15
Рейхмен«Торпедо»20316,14
Мампасси«Локомотив»19156,13
Тюкавин«Динамо»20456,1
Мельников«Ростов»20106,1
Шильцов«Пари НН»20916,06
Кравцов«Сочи»201116,06
Худяков«Локомотив»189026,05
Мантуан«Зенит»211616,03
Бабкин«Крылья»1916,03
Оганесян«Оренбург»20146,03
Щетинин«Ростов»20226
Лангович«Ростов»1926
ЯковлевЦСКА2016
Мелёшин«Спартак»181925,96
Савич«Торпедо»21235,81
Хотулёв«Оренбург»199025,72
Турищев«Торпедо»20235,69
Кривцов«Краснодар»20451жк5,64

Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, уд. — удары, отб. — отборы, карт. — наказания (ЖК — жёлтая карточка, КК — красная), WS — оценка платформы WhoScored.

Примечание. Учитываются игроки не старше 21 года на момент старта сезона.

Использованы данные WhoScored и Instat.

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