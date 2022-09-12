Карпин приложил «Спартак» даже полудетским составом. Как сыграли молодые в 9-м туре РПЛ

В чемпионате России осталось всего два непобеждённых клуба, но каких же разных принципов в комплектации они придерживаются! Если рассудительный, прагматичный Семак делает упор на опытных бойцов, то Карпин буквально распахнул двери основы перед молодёжью. В прошлом туре он с пятёркой игроков до 21 года уверенно расправился со «Спартаком». Один из них — в топе нашего рейтинга. А возглавили его совсем малоизвестные ребята из «Урала» и «Факела». Неправда, что в России выродились перспективные игроки — им просто нужно доверять. На лавке-то себя особо не проявишь.

Александр Сильянов, «Ростов», 21 год

Марко Николич достаточно активно внедрял молодого воспитанника ЦСКА и «Локо» в основу красно-зелёных, а новая дирекция клуба, видно, потенциал Сильянова не слишком высоко оценила. Валерий Карпин этому только рад: в лице Александра он нашёл надёжного универсала, способного закрыть любую позицию в обороне. В этом сезоне Сильянов уже поработал на обоих флангах и даже в центре.

Против «Спартака» 45-й номер «Ростова» вышел на родной позиции правого защитника и получил в основные оппоненты опытного сборника Зобнина. Периодически его напрягали Промес, Соболев и Рыбус. Сильянов с повышенным давлением справился. Пять отборов — лучший результат матча. Гол Промеса — скорее, укор центрбекам.

Александр Сильянов Фото: vk.com/fcrostov

Милсон, «Пари НН», 22 года

Результативные замены Михаила Галактионова — один из трендов нового сезона. За предыдущие восемь туров тренер нижегородцев совершил их аж 13! «Джокеры» обеспечили команде семь голов, четыре результативные передачи и пару пенальти. В Грозном в этом качестве выступил анголец Милсон.

Для этого парня не впервой усиливать игру с лавки. В прошлых матчах он на свежачка забил два мяча, выполнил ассист и заработал 11-метровый. В столице Чечни Милсон вышел на поле сразу после перерыва и уже через 15 минут совершил результативный забег: лихо ушёл на фланге от подката Быстрова, умчал от Олейникова и выкатил мяч на дальнюю штангу Сулейманову.

Милсон Фото: vk.com/fcnn_ru

Никита Алексеев, «Урал», 20 лет

Ещё недавно позиции Помазуна в екатеринбургской раме казались незыблемыми. Да, многовато пропустил в новом сезоне (17 штук за восемь туров), но прежнему тренеру, кажется, и в голову не приходило дать ему паузу. У Алексеева, напротив, особых перспектив не просматривалось: самый молодой во вратарской бригаде клуба, он считался только третьей-четвёртой опцией в стартовом составе. Гончаренко решился передёрнуть вратарей — и не ошибся.

Алексеев отблагодарил тренера за доверие «сухарём» в кубковом матче с «Сочи». После такого возвращать парня обратно на банку было бы просто непедагогично. Тем более Помазун был недоступен тренеру из-за травмы. В начале второго тайма у Гончаренко, возможно, и мелькнуло сомнение в правильности сделанного выбора, когда Никита заработал пенальти. Но «сам сломал — сам починил». Потащив 11-метровый, Алексеев сделал второй подряд «сухарь» в основе, а его команда одержала первую победу в чемпионате. Вот что значит свежий взгляд и тренерская чуйка.

Никита Алексеев Фото: vk.com/fc_ue

Евгений Морозов, «Факел», 21 год

Так называемое правило бывших сработало в уикенд в Воронеже. Москвич Морозов прошёл в системе «Локомотива» все ступени, кроме наивысшей. За первую команду молодой защитник не сыграл ни минуты. Этим летом «Локо» отправил воспитанника за практикой в «Факел». Есть некий символизм, что свой первый гол в РПЛ Морозов забил взрастившему его клубу. Для хозяев этот мяч стал без преувеличения историческим — первым победным в Премьер-Лиге более чем за 20 лет — с октября 2001-го! Там вся комбинация вышла нетривиальной: три подряд передачи головой и такой же заключительный удар. На пятой компенсированной минуте первого тайма! Прийти в чувство от такого потрясения москвичам, как видно, не удалось: после отдыха они пропустили ещё раз и проиграли второй матч подряд.

И ещё несколько фактов:

больше всех молодых — по пять — в 9-м туре использовали тренеры «Ростова», «Динамо» и «Крыльев Советов», но при этом Йоканович посадил в запас обоих защитников — воспитанников клуба — Сазонова и Кутицкого;

поразительно, но «фактор Карпукаса», о котором мы недавно писали, продолжает работать: после травмы молодого опорника «Локо» пропустил три мяча за три тайма и потерпел второе поражение подряд;

21-летний вратарь Свинов, принадлежащий «Спартаку», второй раз в чемпионате сыграл «на ноль».

Молодые игроки (до 21 года) в 9-м туре РПЛ

Игрок Клуб Возр. Мин. Голы Асс. Уд. Отб. Сейвы Карт. WS Морозов «Факел» 21 90 1 1 3 8 Алексеев «Урал» 20 90 2 7,57 Милсон «Пари НН» 22 45 1 1 2 7,46 Сильянов «Ростов» 21 90 5 7,38 Коваленко «Крылья» 19 89 3 7,29 Захарян «Динамо» 19 90 2 2 7,22 Быковский «Урал» 21 89 2 5 7,15 Свинов «Факел» 21 90 2 7,05 Гбане «Химки» 21 86 1 3 7,02 Башич «Оренбург» 20 29 3 1 жк 7,01 Хлусевич «Спартак» 21 90 2 4 6,94 Юлдошев «Пари НН» 21 70 2 6,89 Агапов «Пари НН» 21 90 6,76 Маричал «Динамо» 21 90 6 6,66 Олусегун «Краснодар» 20 90 1 3 6,65 Мелёхин «Ростов» 18 90 2 6,6 Соколов «Крылья» 19 45 1 1 6,54 Урунов «Урал» 21 33 6,51 Хубулов «Крылья» 21 45 2 1 6,5 Гагнидзе «Динамо» 19 45 1 6,49 Волков «Краснодар» 19 90 2 6,37 Пиняев «Крылья» 17 45 3 6,35 Эркинов «Торпедо» 21 90 1 6,3 Ермаков ЦСКА 19 16 2 6,27 Митай «Локомотив» 19 24 1 6,25 Гладышев «Динамо» 19 11 1 6,22 Денисов «Спартак» 19 38 6,15 Рейхмен «Торпедо» 20 3 1 6,14 Мампасси «Локомотив» 19 15 6,13 Тюкавин «Динамо» 20 45 6,1 Мельников «Ростов» 20 10 6,1 Шильцов «Пари НН» 20 9 1 6,06 Кравцов «Сочи» 20 11 1 6,06 Худяков «Локомотив» 18 90 2 6,05 Мантуан «Зенит» 21 16 1 6,03 Бабкин «Крылья» 19 1 6,03 Оганесян «Оренбург» 20 14 6,03 Щетинин «Ростов» 20 22 6 Лангович «Ростов» 19 2 6 Яковлев ЦСКА 20 1 6 Мелёшин «Спартак» 18 19 2 5,96 Савич «Торпедо» 21 23 5,81 Хотулёв «Оренбург» 19 90 2 5,72 Турищев «Торпедо» 20 23 5,69 Кривцов «Краснодар» 20 45 1 жк 5,64

Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, уд. — удары, отб. — отборы, карт. — наказания (ЖК — жёлтая карточка, КК — красная), WS — оценка платформы WhoScored.



Примечание. Учитываются игроки не старше 21 года на момент старта сезона.

Использованы данные WhoScored и Instat.