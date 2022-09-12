Карпин приложил «Спартак» даже полудетским составом. Как сыграли молодые в 9-м туре РПЛ

В чемпионате России осталось всего два непобеждённых клуба, но каких же разных принципов в комплектации они придерживаются! Если рассудительный, прагматичный Семак делает упор на опытных бойцов, то Карпин буквально распахнул двери основы перед молодёжью. В прошлом туре он с пятёркой игроков до 21 года уверенно расправился со «Спартаком». Один из них — в топе нашего рейтинга. А возглавили его совсем малоизвестные ребята из «Урала» и «Факела». Неправда, что в России выродились перспективные игроки — им просто нужно доверять. На лавке-то себя особо не проявишь.
Александр Сильянов, «Ростов», 21 год
Марко Николич достаточно активно внедрял молодого воспитанника ЦСКА и «Локо» в основу красно-зелёных, а новая дирекция клуба, видно, потенциал Сильянова не слишком высоко оценила. Валерий Карпин этому только рад: в лице Александра он нашёл надёжного универсала, способного закрыть любую позицию в обороне. В этом сезоне Сильянов уже поработал на обоих флангах и даже в центре.
Против «Спартака» 45-й номер «Ростова» вышел на родной позиции правого защитника и получил в основные оппоненты опытного сборника Зобнина. Периодически его напрягали Промес, Соболев и Рыбус. Сильянов с повышенным давлением справился. Пять отборов — лучший результат матча. Гол Промеса — скорее, укор центрбекам.
Александр Сильянов
Фото: vk.com/fcrostov
Милсон, «Пари НН», 22 года
Результативные замены Михаила Галактионова — один из трендов нового сезона. За предыдущие восемь туров тренер нижегородцев совершил их аж 13! «Джокеры» обеспечили команде семь голов, четыре результативные передачи и пару пенальти. В Грозном в этом качестве выступил анголец Милсон.
Для этого парня не впервой усиливать игру с лавки. В прошлых матчах он на свежачка забил два мяча, выполнил ассист и заработал 11-метровый. В столице Чечни Милсон вышел на поле сразу после перерыва и уже через 15 минут совершил результативный забег: лихо ушёл на фланге от подката Быстрова, умчал от Олейникова и выкатил мяч на дальнюю штангу Сулейманову.
Милсон
Фото: vk.com/fcnn_ru
Никита Алексеев, «Урал», 20 лет
Ещё недавно позиции Помазуна в екатеринбургской раме казались незыблемыми. Да, многовато пропустил в новом сезоне (17 штук за восемь туров), но прежнему тренеру, кажется, и в голову не приходило дать ему паузу. У Алексеева, напротив, особых перспектив не просматривалось: самый молодой во вратарской бригаде клуба, он считался только третьей-четвёртой опцией в стартовом составе. Гончаренко решился передёрнуть вратарей — и не ошибся.
Алексеев отблагодарил тренера за доверие «сухарём» в кубковом матче с «Сочи». После такого возвращать парня обратно на банку было бы просто непедагогично. Тем более Помазун был недоступен тренеру из-за травмы. В начале второго тайма у Гончаренко, возможно, и мелькнуло сомнение в правильности сделанного выбора, когда Никита заработал пенальти. Но «сам сломал — сам починил». Потащив 11-метровый, Алексеев сделал второй подряд «сухарь» в основе, а его команда одержала первую победу в чемпионате. Вот что значит свежий взгляд и тренерская чуйка.
Никита Алексеев
Фото: vk.com/fc_ue
Евгений Морозов, «Факел», 21 год
Так называемое правило бывших сработало в уикенд в Воронеже. Москвич Морозов прошёл в системе «Локомотива» все ступени, кроме наивысшей. За первую команду молодой защитник не сыграл ни минуты. Этим летом «Локо» отправил воспитанника за практикой в «Факел». Есть некий символизм, что свой первый гол в РПЛ Морозов забил взрастившему его клубу. Для хозяев этот мяч стал без преувеличения историческим — первым победным в Премьер-Лиге более чем за 20 лет — с октября 2001-го! Там вся комбинация вышла нетривиальной: три подряд передачи головой и такой же заключительный удар. На пятой компенсированной минуте первого тайма! Прийти в чувство от такого потрясения москвичам, как видно, не удалось: после отдыха они пропустили ещё раз и проиграли второй матч подряд.
И ещё несколько фактов:
- больше всех молодых — по пять — в 9-м туре использовали тренеры «Ростова», «Динамо» и «Крыльев Советов», но при этом Йоканович посадил в запас обоих защитников — воспитанников клуба — Сазонова и Кутицкого;
- поразительно, но «фактор Карпукаса», о котором мы недавно писали, продолжает работать: после травмы молодого опорника «Локо» пропустил три мяча за три тайма и потерпел второе поражение подряд;
- 21-летний вратарь Свинов, принадлежащий «Спартаку», второй раз в чемпионате сыграл «на ноль».
Молодые игроки (до 21 года) в 9-м туре РПЛ
|Игрок
|Клуб
|Возр.
|Мин.
|Голы
|Асс.
|Уд.
|Отб.
|Сейвы
|Карт.
|WS
|Морозов
|«Факел»
|21
|90
|1
|1
|3
|8
|Алексеев
|«Урал»
|20
|90
|2
|7,57
|Милсон
|«Пари НН»
|22
|45
|1
|1
|2
|7,46
|Сильянов
|«Ростов»
|21
|90
|5
|7,38
|Коваленко
|«Крылья»
|19
|89
|3
|7,29
|Захарян
|«Динамо»
|19
|90
|2
|2
|7,22
|Быковский
|«Урал»
|21
|89
|2
|5
|7,15
|Свинов
|«Факел»
|21
|90
|2
|7,05
|Гбане
|«Химки»
|21
|86
|1
|3
|7,02
|Башич
|«Оренбург»
|20
|29
|3
|1
|жк
|7,01
|Хлусевич
|«Спартак»
|21
|90
|2
|4
|6,94
|Юлдошев
|«Пари НН»
|21
|70
|2
|6,89
|Агапов
|«Пари НН»
|21
|90
|6,76
|Маричал
|«Динамо»
|21
|90
|6
|6,66
|Олусегун
|«Краснодар»
|20
|90
|1
|3
|6,65
|Мелёхин
|«Ростов»
|18
|90
|2
|6,6
|Соколов
|«Крылья»
|19
|45
|1
|1
|6,54
|Урунов
|«Урал»
|21
|33
|6,51
|Хубулов
|«Крылья»
|21
|45
|2
|1
|6,5
|Гагнидзе
|«Динамо»
|19
|45
|1
|6,49
|Волков
|«Краснодар»
|19
|90
|2
|6,37
|Пиняев
|«Крылья»
|17
|45
|3
|6,35
|Эркинов
|«Торпедо»
|21
|90
|1
|6,3
|Ермаков
|ЦСКА
|19
|16
|2
|6,27
|Митай
|«Локомотив»
|19
|24
|1
|6,25
|Гладышев
|«Динамо»
|19
|11
|1
|6,22
|Денисов
|«Спартак»
|19
|38
|6,15
|Рейхмен
|«Торпедо»
|20
|3
|1
|6,14
|Мампасси
|«Локомотив»
|19
|15
|6,13
|Тюкавин
|«Динамо»
|20
|45
|6,1
|Мельников
|«Ростов»
|20
|10
|6,1
|Шильцов
|«Пари НН»
|20
|9
|1
|6,06
|Кравцов
|«Сочи»
|20
|11
|1
|6,06
|Худяков
|«Локомотив»
|18
|90
|2
|6,05
|Мантуан
|«Зенит»
|21
|16
|1
|6,03
|Бабкин
|«Крылья»
|19
|1
|6,03
|Оганесян
|«Оренбург»
|20
|14
|6,03
|Щетинин
|«Ростов»
|20
|22
|6
|Лангович
|«Ростов»
|19
|2
|6
|Яковлев
|ЦСКА
|20
|1
|6
|Мелёшин
|«Спартак»
|18
|19
|2
|5,96
|Савич
|«Торпедо»
|21
|23
|5,81
|Хотулёв
|«Оренбург»
|19
|90
|2
|5,72
|Турищев
|«Торпедо»
|20
|23
|5,69
|Кривцов
|«Краснодар»
|20
|45
|1
|жк
|5,64
Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, уд. — удары, отб. — отборы, карт. — наказания (ЖК — жёлтая карточка, КК — красная), WS — оценка платформы WhoScored.
Примечание. Учитываются игроки не старше 21 года на момент старта сезона.
Использованы данные WhoScored и Instat.
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