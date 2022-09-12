«Получается, это правило работает только для «Краснодара». Разбор судейства 9-го тура РПЛ

Прошедший тур РПЛ не обошёлся без скандала. После матча с ЦСКА (1:4) генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг остался недоволен работой бригады Сергея Иванова. Менеджер заявил, что потребует проведения расследования, возможно, с привлечением правоохранительных органов. Специально для «Чемпионата» работу арбитров в прошедшем туре разобрал футбольный судья Игорь Федотов.

0,5 балла от 8,4 снимается за неправильные назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



0,1 балла от 8,4 снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

Слово Федотову.

«Сочи» — «Динамо» — 2:1

Левников провёл хороший матч, но без ошибок не обошлось. На 86-й минуте следовало показать жёлтую карточку игроку «Динамо» за симуляцию: он прокинул мяч и свалился. Левников назначил штрафной, поэтому ему повезло, что гости не забили. Оценка 8,3.

«Химки» — «Крылья Советов» — 0:0

Работал Москалёв: он правильно разобрался с 11-метровым в ворота «Химок», но не показал красную карточку Ежову на 70-й минуте за грубое нарушение правил. Арбитр на VAR пригласил его посмотреть повтор — видно, что Ежов локтем врезал сопернику. Но Москалёв решение не поменял, поэтому оценка у него снижена – 7,4.

Владимир Москалёв и Денис Глушаков Фото: РИА Новости

«ЦСКА» — «Краснодар» — 4:1

По первому 11-метровому в ворота «Краснодара» – никакого «нырка» там не было. Это не «нырок», потому что Сафонов шёл спасать ворота и коленом попал по голеностопу. Вратарь пытался сыграть в мяч и получил жёлтую за срыв перспективной атаки. Иванов со своей позиции не мог этого увидеть, поэтому показал жёлтую карточку за симуляцию. Потом вмешался VAR и исправил ошибку.

Что касается эпизода с Ионовым, то там пенальти не было: два игрока шли в мяч, и надо разбираться, кто играет в него первым. Я считаю, что первым был футболист ЦСКА, а потом было игровое столкновение. Это никакая не явная и очевидная ошибка.

Дальше смотрим на момент с фолом Олусегуна — он не успевал сыграть в мяч, футболист ЦСКА играет первым, а дальше был удар по стопе. Это пенальти, потому что нога игрока ЦСКА находится в штрафной площади. Иванов сделал всё правильно в моментах с назначением и неназначением 11-метрового.

Единственное, в чём можно согласиться с «Краснодаром» по претензиям к судье, – это эпизод с перебитием пенальти. Если вы так чтите правила, то почему здесь смотрите на пункт 9.15 и заставляете перебивать, а в другой игре тура (об этом позже) — нет? Ни один арбитр не смотрит на радиус. Судьи создали серьёзный прецедент, а проще было назначить свободный удар в пользу «Краснодара».

Также надо отметить, что Иванов не показал жёлтую карточку игроку «Краснодара» в моменте с пенальти на 60-й минуте — за срыв перспективной атаки. Так что однобокого судейства тут не было, «Краснодару» надо предъявлять претензии своим защитникам. Оценка 7,7 — за неназначенный самостоятельно пенальти и непоказ двух жёлтых карточек.

«Ахмат» — «Пари НН» — 1:3

На 12-й минуте Шадыханов принял верное решение и назначил 11-метровый в ворота гостей за фол по неосторожности. Защитник не успел, выставил ногу, произошёл контакт, убрать ногу у него не получилось. Но грубая ошибка у Шадыханова всё-таки была — на 63-й минуте следовало показывать Швецу вторую жёлтую карточку и выгонять игрока «Ахмата» с поля — он сбил соперника. Оценка 7,9.

«Урал» — «Торпедо» — 2:0

В поле работал Кукуян. Сразу разберём эпизоды на 51-й минуте. Сначала Смольников в штрафной «Урала» прокидывал мяч, а вратарь задержал Игоря рукой (плюс был контакт в ноге). Но Кукуян продолжил игру. Дальше игрока «Торпедо» всё-таки сбили, и вот тут судья уже назначил пенальти. Но делать это нужно было ещё в первом эпизоде — вратарь хотел остановить Смольникова, и он это сделал.

Теперь к пробитию пенальти — игрок «Урала» вбежал в радиус раньше времени. Если заставлять перебивать пенальти в матче ЦСКА и «Краснодара», то и тут нужно было делать так. Но VAR в эпизод не вмешался. Получается, это правило у нас работает только для «Краснодара».

Также отмечу, что на 51-й минуте стоило показать жёлтую карточку игроку хозяев. Оценка 7,8.

Павел Кукуян Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

«Факел» — «Локомотив» — 2:0

Безбородов провёл хороший матч. Главный вопрос: зачем Казарцев позвал коллегу смотреть момент с Брызгаловым. Я не знаю ответа. Трудно понять, чем он думал. Мы чётко видим, что контакт был за линией штрафной. Да, движение защитника «Факела» началось в штрафной, бутсы футболиста «Локо» — на линии, но сам контакт происходит за её пределами. Безбородов разобрался грамотно.

Владислав Безбородов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Что касается первого гола хозяев, то моё личное мнение — гол «Факела» в ворота «Локо» засчитывать было нельзя. Корпус у Морозова был отклонён вправо, возможно, его плечо было за линией офсайда. Если так, это ошибка помощника Безбородова — Хатуева, но нельзя говорить, что это ошибка VAR. Они решили, что Хатуев если и ошибся, то неявно и неочевидно, а рисовать линии у нас нечем.

Оценка 8,5 — добавил 0,1 балла за то, что Безбородов разобрался с эпизодом у штрафной хозяев и не стал слушать Казарцева, а оставил своё решение в силе. Другой бы на его месте даже не заморачивался.

«Зенит» — «Оренбург» — 8:0

Турбин не показал две жёлтые карточки игрокам гостей — на 33-й минуте за срыв перспективной атаки и на 67-й минуте за удар локтем по лицу. Оценка 8,2.

«Ростов» — «Спартак» — 4:2

Карасёв хорошо отработал игру. Сложности в штрафных не было, но матч для него был непростой. Многие обсуждают момент с Промесом, но там не было никакого фола, а о красной карточке для «Ростова» за этот фол говорить смешно — Квинси почувствовал касание и решил упасть, так как не доставал мяч. Но один раз карточку Карасёв всё-таки не показал — на 30-й минуте следовало наказать игрока «Спартака».

Сергей Карасёв Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Также отмечу назначение 11-метрового в ворота «Спартака» — здесь всё было чётко, именно Рыбус совершал действие против Байрамяна. Тут нельзя говорить об обоюдной борьбе, так как фол был очевиден. Что касается претензий «Ростова», то видно, что судьям дали команду «фас» и как только Комличенко вступал в борьбу — был свисток. Отсюда и недовольство «Ростова» — Николая просто задвинули. Видимо, арбитрам просто сказали свистеть и не разбираться, фолят ли такие столбы, как Комличенко или Соболев. Ведь так проще, а разбираться — зачем оно им нужно? Оценка 8,3.

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Тройка лучших судей — Безбородов, Карасёв и Левников.