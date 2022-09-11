В РПЛ забили уникальный гол из пляжного футбола! Но стоило ли его засчитывать?

Воронеж потихоньку превращается в место главных хайлайтов в РПЛ. В 9-м туре в гости к «Факелу» приехал «Локомотив», и в конце первого тайма был забит уникальный гол.

Главный судья матча Владислав Безбородов накинул к первому тайму целых пять минут. Перед самым свистком «Факел» заработал штрафной недалеко от центральной линии. А дальше случилось удивительное: после подачи футболисты хозяев четыре раза подряд сыграли головой и забили. Это что-то из пляжного футбола!

А «Факел» точно забил по правилам? Мнение Игоря Федотова

Сомнения возникли из-за положения защитника Евгения Морозова, забившего гол. Ракурс в трансляции сложно назвать идеальным, но ситуация как минимум спорная: возможно, футболист «Факела» был в офсайде.



Вот мнение нашего эксперта по судейству Игоря Федотова:



«Моё личное мнение: гол «Факела» в ворота «Локо» засчитывать было нельзя. Корпус у Морозова был отклонён вправо, видно, что его плечо было за линией офсайда. Это ошибка помощника Безбородова — бокового судьи Хатуева. Но нельзя говорить, что это ошибка VAR. Они решили, что Хатуев ошибся не явно и не очевидно, а рисовать линии у нас нечем».

Спорный гол «Факела» Фото: Кадр из трансляции

Кстати, одним удивительным голом «Факела» дело не ограничилось. На 58-й минуте «Локомотив» пропустил второй: полузащитник Ираклий Квеквескири ушёл от Тина Едвая и Максима Ненахова как от манекенов.