В РПЛ забили уникальный гол из пляжного футбола! Но стоило ли его засчитывать?

Воронеж потихоньку превращается в место главных хайлайтов в РПЛ. В 9-м туре в гости к «Факелу» приехал «Локомотив», и в конце первого тайма был забит уникальный гол.
Главный судья матча Владислав Безбородов накинул к первому тайму целых пять минут. Перед самым свистком «Факел» заработал штрафной недалеко от центральной линии. А дальше случилось удивительное: после подачи футболисты хозяев четыре раза подряд сыграли головой и забили. Это что-то из пляжного футбола!
А «Факел» точно забил по правилам? Мнение Игоря Федотова
Сомнения возникли из-за положения защитника Евгения Морозова, забившего гол. Ракурс в трансляции сложно назвать идеальным, но ситуация как минимум спорная: возможно, футболист «Факела» был в офсайде.
Вот мнение нашего эксперта по судейству Игоря Федотова:
«Моё личное мнение: гол «Факела» в ворота «Локо» засчитывать было нельзя. Корпус у Морозова был отклонён вправо, видно, что его плечо было за линией офсайда. Это ошибка помощника Безбородова — бокового судьи Хатуева. Но нельзя говорить, что это ошибка VAR. Они решили, что Хатуев ошибся не явно и не очевидно, а рисовать линии у нас нечем».
Спорный гол «Факела»
Фото: Кадр из трансляции
Кстати, одним удивительным голом «Факела» дело не ограничилось. На 58-й минуте «Локомотив» пропустил второй: полузащитник Ираклий Квеквескири ушёл от Тина Едвая и Максима Ненахова как от манекенов.
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