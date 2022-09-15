У Кубка Селебрити неожиданный чемпион! Но экс-игроки «Спартака» зажгли в финале

15 августа, в четверг, в Москве на «ВЭБ Арене» прошёл финал Московского Кубка Селебрити. Самые популярные медийные команды страны, «Амкал» и 2DROTS, до финала МКС не дошли, а кубок разыграли Reality и «БроукБойз».

Команда бывшего журналиста «Чемпионата» Дмитрия Егорова и Артёма «Райзена» Кузьмина добиралась до домашнего стадиона ЦСКА на старинных автобусах, а перед стартовым свистком поддержала бывшего директора «Чертаново» Николая Ларина, которому запросили четыре года и четыре месяца тюрьмы за мошенничество. Заключительное судебное заседание по его делу состоится 26 сентября.

Reality перед матчем поблагодарил организаторов турнира, надев белые футболки с надписью «Спасибо, МКС», а также растянул белый баннер со словами «ВЭБ Арена», спасибо за тёплый приём».

Первые минуты матча остались за Reality. Номинальные хозяева создали два момента и могли отличиться после неразберихи среди защитников «БроукБойз». Но мяч, катившийся в пустые ворота, догнал вратарь Иван Зириков.

Команда Дмитрия Егорова и Артёма «Райзена» Кузьмина ответила опасным ударом экс-игрока «Ростова» Виталия Дьякова – мяч прошёл рядом со штангой. А вот на 25-й минуте «БроукБойз» открыли счёт! Бывший защитник «Спартака» Георгий Тигиев пробил Егора Гусева ударом из-за пределов штрафной. Вратарь Reality совершил грубейшую ошибку, выпустив мяч из рук в ворота – 0:1.

Reality ответил через четыре минуты. Адель Рахмани выиграл борьбу наверху и вколотил мяч головой после подачи со штрафного – 1:1. До перерыва «БроукБойз» могли забить второй гол – судья обратился к ассистенту системы VAR – но пенальти в ворота Reality не был поставлен.

Финал МКС, Reality — «БроукБойз» — 3:1 Фото: vk.com/fcreality_official

После перерыва команды редко доходили до ворот друг друга, и мяч увяз в центре поля. Всё изменил точный удар Годфреда «Гаучо» Клация из Reality. Гаучо, ранее дважды забивавший «БроукБойз» в другом турнире, классно разобрался в штрафной и пробил мимо Ивана Зирикова – 2:1. В последние минуты матча Reality мог забивать ещё два стопроцентных момента, но защитники «БроукБойз» заблокировали удары.

Главный судья добавил пять минут ко второму тайму. У «Броуков» было время отыграться, но всё закончилось красной карточкой Виталию Дьякову и пропущенным голом ­– 3:1. А Reality достался вот такой трофей.