Экс-звезда «Зенита» переродилась в Испании! Уже есть уникальный рекорд в матче с «Реалом»

Бывший футболист «Зенита» Аксель Витсель летом стал игроком мадридского «Атлетико». Он перешёл в испанский клуб на правах свободного агента. И важным фактором при выборе оптимального варианта для продолжения карьеры стал главный тренер – Диего Симеоне. Аргентинец прокачал Витселя, сделал его основным игроком и помогает ставить рекорды.

Во всех клубах Витсель занимал место в опорной зоне. Он не только разрушал атаки соперников, но и активно подключался вперёд, раздавая передачи и забивая голы. Поэтому статистика в «Зените» (22+14 за 180 матчей), бельгийском «Стандарде» (45+18 за 194 игры) и дортмундской «Боруссии» (13+6 за 145 встреч) для опорника выглядит ярко. Но Симеоне интересовали именно оборонительные навыки бельгийца. Во всех восьми матчах в составе «Атлетико» Аксель появлялся в основе на позиции центрального защитника.

Аксель Витсель Фото: Angel Martinez/Getty Images

Симеоне позволяет Витселю действовать по ситуации. При позиционных атаках футболист располагается ближе к своим воротам, начинает атаки диагоналями или короткими передачами в среднюю линию. А если «Атлетико» начинает от ворот, Аксель поднимается выше и становится дополнительным опорным хавбеком. На одной из пресс-конференций о роли бельгийца высказался и сам тренер: «Мы позиционируем его в этой роли как центрального защитника, но, когда команда атакует, он может подниматься выше».

Аксель Витсель Фото: Ricardo Larreina/Getty Images

Одним из самых сильных качеств Витселя всегда было умение играть в пас, которым он особенно славился в Бундеслиге. Дважды игрок становился лучшим в чемпионате по точности – в сезоне-2019/2020 с показателем 94,1% и в сезоне-2020/2021 – 94%. А в остальное время его статистика по удачным передачам редко падала ниже 93%. И это при том, что футболист далеко не всегда играет коротко, а любит обострять. Сейчас Аксель – первый по точности передач в Ла Лиге, ещё и с опережением личного рекорда – 95,3%.

Игрок Клуб Процент точных передач Аксель Витсель «Атлетико» Мадрид 95,3% Эдер Милитао «Реал» Мадрид 94% Ферлан Менди «Реал» Мадрид 94% Робен Ле Норман «Реал Сосьедад» 93,7% Танги Куасси «Севилья» 93%

Смена позиции положительно сказалась на игре бельгийца. Сначала он был признан лучшим игроком клуба по итогам августа. А в 6-м туре чемпионата Испании «Атлетико» встречался с мадридским «Реалом». Команда Витселя проиграла 1:2, но сам бельгиец установил рекорд. За матч защитник отдал 63 передачи, все они дошли до партнёров. Никогда раньше в мадридском дерби футболист не пасовал со 100-процентной точностью.

Аксель Витсель быстро адаптировался в Испании и стал незаменимым игроком в системе Диего Симеоне. А мадридский «Атлетико» получил универсального футболиста, готового закрыть сразу несколько позиций.