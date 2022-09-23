Финал Лиги чемпионов в США — реальность. УЕФА уже нашел альтернативу Суперлиге

Мир меняется настолько стремительно, что изречение Платона — «необходимость – мать всех начинаний и изобретений» — приобретает всё бóльшую актуальность. И спорт иллюстрирует эту тенденцию как нельзя лучше. Можно ли было еще лет 20 назад представить, что финал чемпионата мира пройдёт в пустыне? Или Суперкубок Италии в Ливии, Китае и Саудовской Аравии? Всё это проявление главных мотивирующих факторов – расширения влияния и поиска получения наибольшей прибыли.

В эту канву гладко ложится обнародование планов УЕФА о проведении финала Лиги чемпионов в США. Ожидается, что такой формат будет рассмотрен на ближайшем заседании генеральной ассамблеи организации в Стамбуле. Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций считает, что укрепление его позиций на американском рынке умножит продажи спонсорских и телевизионных прав. В конце августа УЕФА уже подтвердил серьезность намерений, когда продал Paramount Global телевизионные права на показ матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы и других турниров под своей эгидой. Чего ждать дальше и кто может разрушить эту мечту?

Американцы заплатили УЕФА $ 1,5 млрд за права на показ Лиги чемпионов

УЕФА удалось существенно увеличить стоимость соглашения с Paramount Global. Американцы заплатили $ 1,5 млрд за показ топовых европейских матчей на протяжении шести сезонов – в предыдущем контракте значилась сумма в $ 100 млн за сезон, а теперь будет $ 250 млн. Сделка вступит в силу с кампании-2024/2025, когда будет введён новый формат розыгрыша Лиги чемпионов по так называемой «швейцарской модели» с расширением количества участников до 36 команд и увеличением числа матчей. На смену групповому этапу с участием 32 команд придет швейцарская система, по которой каждая команда сыграет по 10 матчей: пять дома и пять на выезде.

По информации журналиста The Athletic Адама Крафтона, босс УЕФА Александер Чеферин рассчитывает начать американскую экспансию с проведения нескольких игр группового этапа Лиги чемпионов в Нью-Йорке, Майами или Лос-Анджелесе. Следом провести в США финал турнира, а в идеале – организовать за океаном «Финал четырех» ЛЧ. Такая идея возникла еще в ковидном 2020-м, когда УЕФА вынужденно втиснул финалы двух своих клубных турниров в небольшое августовское окно.

Александер Чеферин Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Президент УЕФА Александер Чеферин мечтает привезти Кубок чемпионов в Америку

Чтобы начать сезон-2020/2021 вовремя, УЕФА отказался от домашнего и выездного формата четвертьфиналов и полуфиналов и завершил Лигу чемпионов за 12 дней в Португалии, а также Лигу Европы за тот же период в Германии. Поскольку игры проводились на пустых стадионах, не возникло проблем с размещением команд, дорогими билетами, а плотный график матчей способствовал хорошему трафику телевизионного интереса. Игрокам тоже понравилось – не нужно покрывать тысячи километров на перелеты.

Вынужденная практика получилась удачной и также произвела огромное впечатление на Чеферина, коммерческий отдел УЕФА и Team Marketing – швейцарское агентство, которое Союз уже 30 лет использует для продажи прав на показ матчей ЛЧ по всему миру. Четвёрка финалистов, собранная в одном крупном городе, множество мероприятий с дорогими билетами, привлечение новой аудитории, беспрецедентный ажиотаж и драйв. Какой вещатель, спонсор или клубный бухгалтер не закатит глаза от ожидания фантастической прибыли? При условии проведения такого футбольного пира в США доходы можно умножать в несколько раз.

Матч «Барсы» и «Ювентуса» в Далласе собрал 92 тысячи зрителей

Весной этого года УЕФА заручился поддержкой одной из самых влиятельных фигур в европейском футболе – президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи. Помимо управления парижским клубом, менеджер является председателем глобальной сети спортивных каналов beIN Sport – партнера УЕФА по вещанию на Ближнем Востоке и в Северной Африке. «Я не понимаю, как Супербоул может быть масштабнее и привлекательнее финала Лиги чемпионов», – поддержал Чеферина его ближайший соратник.

Руководители УЕФА работают в правильном направлении. Майский финал ЛЧ-2021/2022 посмотрело рекордное количество телезрителей в Штатах – 2,76 млн. Это на 23% больше, чем у решающего матча ЛЧ предыдущего сезона между «Челси» и «Манчестер Сити» (2,1 млн). Об огромном потенциале проведения матчей топовых европейских клубов в США свидетельствует ажиотаж вокруг «класико». 23 июля в Лас-Вегасе за схваткой «Барселоны» и «Реала» в рамках турне по Америке наблюдали 65 тысяч зрителей. Три дня спустя каталонцы сразились в Далласе с «Ювентусом» и показали космические цифры – 92 100 зрителей. Возможно, показатели в официальных матчах и вовсе побьют все мыслимые рекорды.

«Реал» — «Барселона». Предсезонный матч Фото: Ethan Miller/Getty Images

«Класико» в Лас-Вегасе

Экспансия европейского клубного футбола в Америку – это шаг УЕФА на опережение в свете проведения ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике, а именно – способ противостоять ожесточенной конкуренции со стороны ФИФА. Не секрет, что Международная федерация футбола во главе с алчным Джанни Инфантино пытается не только монополизировать матчи сборных, но и получать прибыль от клубного футбола. Главный инструмент на этом поприще – клубный чемпионат мира ФИФА. В начале 2022 года этот турнир прошёл в привычном формате рубки победителей каждой конфедерации, но уже со следующего сезона должен претерпеть изменения.

Европейские клубы не хотят, чтобы ими крутила ФИФА

По замыслу Инфантино, в следующем году в Китае на протяжении трёх недель за звание лучшей команды мира должны побороться 24 клуба со всех континентов – восемь от Европы, шесть от Южной Америки, по три — от Африки, Азии, КОНКАКАФ и одна — от Океании. Однако Ассоциация европейских клубов («Ливерпуль», «Ювентус», «Аякс», «Манчестер Юнайтед» и ещё 11 топ-клубов) заявила ФИФА о бойкоте клубного ЧМ из-за перегруженного международного календаря.

«Мы – сердце мирового футбола и сами должны стимулировать изменения. Не потерпим принятия ключевых решений без нашего участия. Мы против нового клубного чемпионата мира с 24 командами и требуем меньше окон для матчей сборных», – бушевал глава ассоциации Андреа Аньелли.

Роман Абрамович и Сесар Аспиликуэта с трофеем за победу в клубном чемпионате мира ФИФА Фото: Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

ФИФА обещает европейским клубам огромные доходы от участия в КЧМ, но пока их позиция непоколебима. Такое развитие событий на руку УЕФА, который ищет способ компенсировать ковидные потери и разрабатывает новые форматы, чтобы отбить желание создавать собственную Суперлигу. Реформа Лиги чемпионов, разработка планов по «Финалу четырех» и проведение сверхприбыльных матчей топ-клубов в США – не самая плохая альтернатива.

Главное в этом водовороте соблазнов — найти способ задобрить родных болельщиков, которым вряд ли понравится идея игры их команды в решающем матче на другом континенте. Также не менее важно послать чёткий сигнал чиновникам, что на первом месте должны стоять интересы проводящих по 60-70 матчей за сезон футболистов, а не только желания спонсоров и телевидения.