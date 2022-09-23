«Сейчас ты четвёртый вратарь сборной». Наш журналист сыграл в команде с Карпиным и Онопко

Сборная России прилетела в Бишкек 22 сентября ― за два дня до товарищеского матча с Киргизией. Лишний день позволил игрокам не только акклиматизироваться, но и провести товарищеский матч между командами РФС и Федерации футбола Киргизии.

Игра проходила в формат 9 на 9 ― два тайма по 20 минут. За команду РФС вышли Валерий Карпин, Виктор Онопко, помощник Карпина ― Луис, президент РПЛ Александр Алаев и ещё несколько человек из штаба сборной России. Тренером же был Николай Писарев, а мне предложили сыграть в воротах.

Команда РФС Фото: «Чемпионат»

Перед игрой Писарев дал команде установку:

– Не финтите! Начнёте финтить, пропустите – будете нервничать.

– Вот и в «Химках» такие установки были, – ответил Карпин, – и какой результат!

Карпин расположился в центре поля, позицию правого атакующего полузащитника занял Алаев, левого защитника – Луис, а Виктор Онопко – последнего защитника.

«Это самая статусная команда, в которой ты играл на воротах», ― сказал перед матчем Алаев. И я правда нервничал первые несколько минут. Во время одной из первых атак соперника я не придумал ничего лучше, чем просто вынести мяч в аут. И тут же получил от Карпина: «Эй, спокойнее, ёпт». Спорить я не решился.

Главное впечатление — в каком же порядке Карпин и Онопко! Главный тренер сборной России раскидывал оппонентов на дриблинге, выдавал точнейшие диагонали на всё поле, решал моменты. И, конечно, много ругался в своём стиле. Онопко же царил в обороне. С моей позиции показалось, что он не сделал ни одной ошибки: чётко играл на опережение, выгрыз все мячи и топово начинал атаки. Виктор Савельевич по итогу вообще был признан лучшим игроком матча.

Валерий Карпин главный тренер сборной России «Судейство в матче сборной РФС было местное, мне гол не засчитали – хет-трика лишили! Я недоволен».

До меня же мяч почти не доходил. Сейвы, если и были, то очень лёгкие, а единственный гол был пропущен нашей командой в контратаке.

Команда РФС победила 6:1 – разница оказалась слишком велика. А после игры попросил оценить вратарский дебют за команду РФС главного тренера нашей команды Писарева. Он пообещал, что передаст видео игры тренеру вратарей сборной России Виталию Кафанову, и назвал меня четвёртым вратарём сборной России.

Основные сборные сыграют завтра, в 17:00 по Москве.