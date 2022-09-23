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Киргизия — Россия, товарищеский матч, Валерий Карпин и Виктор Онопко сыграли с тренерами соперника, репортаж

«Сейчас ты четвёртый вратарь сборной». Наш журналист сыграл в команде с Карпиным и Онопко
Андрей Панков
Наш журналист сыграл в команде с Карпиным и Онопко
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И Карпин напихал Андрею Панкову.

Сборная России прилетела в Бишкек 22 сентября ― за два дня до товарищеского матча с Киргизией. Лишний день позволил игрокам не только акклиматизироваться, но и провести товарищеский матч между командами РФС и Федерации футбола Киргизии.

Игра проходила в формат 9 на 9 ― два тайма по 20 минут. За команду РФС вышли Валерий Карпин, Виктор Онопко, помощник Карпина ― Луис, президент РПЛ Александр Алаев и ещё несколько человек из штаба сборной России. Тренером же был Николай Писарев, а мне предложили сыграть в воротах.

Команда РФС

Команда РФС

Фото: «Чемпионат»

Перед игрой Писарев дал команде установку:
– Не финтите! Начнёте финтить, пропустите – будете нервничать.
– Вот и в «Химках» такие установки были, – ответил Карпин, – и какой результат!

Карпин расположился в центре поля, позицию правого атакующего полузащитника занял Алаев, левого защитника – Луис, а Виктор Онопко – последнего защитника.

«Может, скажут, что распускают сборную России». Главные слова Карпина перед Киргизией «Может, скажут, что распускают сборную России». Главные слова Карпина перед Киргизией

«Это самая статусная команда, в которой ты играл на воротах», ― сказал перед матчем Алаев. И я правда нервничал первые несколько минут. Во время одной из первых атак соперника я не придумал ничего лучше, чем просто вынести мяч в аут. И тут же получил от Карпина: «Эй, спокойнее, ёпт». Спорить я не решился.

Главное впечатление — в каком же порядке Карпин и Онопко! Главный тренер сборной России раскидывал оппонентов на дриблинге, выдавал точнейшие диагонали на всё поле, решал моменты. И, конечно, много ругался в своём стиле. Онопко же царил в обороне. С моей позиции показалось, что он не сделал ни одной ошибки: чётко играл на опережение, выгрыз все мячи и топово начинал атаки. Виктор Савельевич по итогу вообще был признан лучшим игроком матча.

Валерий Карпин
Валерий Карпин
главный тренер сборной России

«Судейство в матче сборной РФС было местное, мне гол не засчитали – хет-трика лишили! Я недоволен».

До меня же мяч почти не доходил. Сейвы, если и были, то очень лёгкие, а единственный гол был пропущен нашей командой в контратаке.

Команда РФС победила 6:1 – разница оказалась слишком велика. А после игры попросил оценить вратарский дебют за команду РФС главного тренера нашей команды Писарева. Он пообещал, что передаст видео игры тренеру вратарей сборной России Виталию Кафанову, и назвал меня четвёртым вратарём сборной России.

Основные сборные сыграют завтра, в 17:00 по Москве.

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