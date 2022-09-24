«Мы выпивали, и я остался». Как российский тренер попал в сборную Кыргызстана

Российский тренер, работающий с зарубежной сборной, – это если не уникальный, то достаточно редкий персонаж. Сегодняшнего соперника сборной России по товарищескому матчу в Бишкеке как раз возглавляет наш соотечественник. Уроженец Краснодара Александр Крестинин, которому на днях исполнилось 44 года, уже восемь лет карьеры отдал национальной команде Кыргызстана.

Крестинин не был заметным игроком, хотя подавал надежды: по юношам становился лучшим бомбардиром чемпионата и даже выступал за сборную России. В 16 лет выходил в отборочном матче Евро с итальянцами с Андреа Пирло.

«Для выхода в финальную стадию нужно было побеждать, но мы попали 0:1, – вспоминал Крестинин. – Пирло и забил единственный гол, он тогда играл под нападающими. Матч проходил в городе Сора, 90 километров от Рима. Была среда, но в Соре сделали выходной, и на матче юношеских команд собрался полный стадион. Орали так, что мы в трёх метрах друг от друга ничего не слышали. После той игры мы на день приехали в Рим, а город загажен – из-за того, что там состоялся матч Кубка УЕФА «Лацио» – «Боруссия». До этого мы играли с итальянцами домашний матч в Селятино. Предложили им майками поменяться. «Не можем. У нас сломалась машинка, которая клеит номера». В Италии снова предложили. «Поменяемся?» – «Не вопрос». После игры подходим: «Ну, что?» – «Можем поменяться только шортами». – «Да нафиг нам ваши шорты. Травите, что ли?» Это была моя первая поездка за границу».

Потом, будучи профессиональным игроком, Крестинин поколесил по России. Играл в родном Краснодаре, Ростове-на-Дону, Краснознаменске, Оренбурге, Реутове, Тамбове (кстати, вместе с Юрием Жирковым), Новомосковске, Наро-Фоминске, Щёлково, Комсомольске-на-Амуре и Красноярске. Сменил полтора десятка клубов, залетал в Казахстан, где поиграл в Актау и Туркестане.

Однако до первой сборной России Крестинин не дотянул. Да что там первой сборной! На уровне Премьер-Лиги Александр тоже не выступал. Какой-то талант у атакующего полузащитника был, но, видимо, других качеств не хватило.

Желание остаться в футболе и что-то заработать неожиданно забросило Крестинина под конец карьеры в Кыргызстан. В 32 года он поехал в Кочкор-Ату. Где внезапно стал… играющим тренером.

«В Тюмени порвал связку, пропустил полгода, даже пресс нельзя было качать, – рассказывал Александр. – От нечего делать решил выучиться на тренера. Узнал, сколько стоит обучение. Десять тысяч? Ну, ладно. Открыл сундук, собрал, что осталось, и сдал экзамены. Мне был 31 год. Предложений особо не поступало, и я поехал доигрывать в Кыргызстан, в «Нефтчи» Кочкор-Ата. Отопления не было, из-за холода я завтракал в шапке и куртке и собрался домой. Купил партнёрам по команде пива на прощание, а потом они выложили начальнику клуба: «Мы вчера выпивали, и Саня рассказал, что у него тренерская лицензия. Может, он и тренировать нас будет?» Я остался и в первый же год сделал «Нефтчи» чемпионом».

Для «Нефтчи» это был первый и единственный чемпионский титул. Праздновали, по словам Александра, нереально. Ещё через год команда из Кочкор-Аты взяла серебро и дошла до финала Кубка страны. После этого Крестинин ненадолго вернулся в Россию, а в 2014 году получил предложение возглавить сборную Кыргызстана. Так началась его настоящая тренерская карьера.

Летом 2017 года Крестинин стал совместителем, как сейчас его коллега Валерий Карпин. Российский тренер параллельно со сборной возглавил «Дордой» из Бишкека. Это самая титулованная команда страны, которая 13 раз выигрывала золотые медали. С 2014-го была пауза с победами, но потом четыре сезона подряд (2018, 2019, 2020 и 2021) «Дордой» завоёвывал чемпионство с Крестининым. Кроме того, дважды брал Кубок и Суперкубок Кыргызстана.

Когда в ноябре 2021-го было объявлено об уходе Крестинина с поста главного тренера «Дордоя», президент клуба Аскар Салымбеков сказал про россиянина: «Его личность – это находка для кыргызского футбола». И пообещал оставаться в тёплых дружеских отношениях с Александром. Сам Крестинин признался, что ему тяжело сочетать работу в клубе и сборной с учёбой на тренерских курсах, поэтому он вынужден принять решение об уходе.

Александр Крестинин Фото: Matt Roberts/Getty Images

Под руководством российского тренера сборная Кыргызстана добилась определённого прогресса. Например, в 2019 году впервые в своей истории пробилась в финальную стадию Кубка Азии, который проходил в ОАЭ. Более того, команда Крестинина вышла из группы в плей-офф, заняв третье место в квартете с Южной Кореей, Китаем и Филиппинами. Случилось это благодаря победе над последними – 3:1. Да и фаворитам сборная Кыргызстана дала бой: китайцам уступила только со счётом 1:2, а южнокорейцам – 0:1.

Потом в 1/8 финала команда Крестинина едва не сотворила сенсацию, выбив хозяев. Основное время матча с ОАЭ закончилось вничью 2:2, а в дополнительное всё решил назначенный в пользу соперника пенальти. Тогда сборная Кыргызстана находилась на пике и наверняка доставила бы проблемы даже российской сборной.

В Кыргызстане Крестинин нашёл своё тренерское счастье. Сегодня о нём узнают либо вспомнят в России. Удивит Карпина, возможно, вскоре получит хорошее предложение и от клуба РПЛ.

В материале использованы цитаты из интервью для Sports.ru