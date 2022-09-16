«Карпину хватило шести слов. И я моментально перезагрузился». Интервью с Комличенко

Николай Комличенко один из главных бомбардиров старта сезона РПЛ. На счету форварда уже шесть голов и одна голевая передача. Мы поговорили с Комличенко о том, как «Ростову» удаётся так здорово играть со «Спартаком» (да и в целом в РПЛ), крутости Карпина и легендарности Онопко. А ещё покритиковали Fan ID и помечтали об отъезде в Европу.

Николай Комличенко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Победа над «Спартаком» и ментальная связь с Уткиным

― Карпин дал выходной после победы над «Спартаком»?

― Нет, была тренировка, восстановление. Куда здесь выходные? Нам некогда, мысли были о Кубке. Да и надо было разобрать матч со «Спартаком».

― У тебя есть объяснение, почему «Ростов» так хорошо играет со «Спартаком»?

― Они для нас не суперпринципиальный соперник, на которого мы настраиваемся больше всего. Да, команда с хорошими игроками, но всё удачно складывается. Мы просто выполняем требования Карпина – и это срабатывает.



― Но чувствуется, что для Карпина это принципиально?

― Чуть-чуть. Он сам говорил, что это для него уже не так ощущается. Карпин не просит нас: «Это «Спартак»! Победите для меня». Важнее, что это команда из топ-5. Отсюда наши нервы за результат в начале матча, но потом мы раскрепостились.

Валерий Карпин Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

― За счёт чего переломили ход игры после пропущенного гола?

― Уже обсуждали это с Георгичем. Начали неплохо, но не хватало лёгкости. После гола чуть добавили в агрессии, начали выигрывать ключевые моменты борьбы. «Спартак» подсел ― мне кажется, не ожидали от нас такой прыти.



― Ты со многими версиями «Спартака» играл. Как тебе команда Абаскаля?

― Стала сильнее и интереснее, больше атакующей игры. Здорово действуют в прессинге. Нам точно было тяжело. При подготовке разбирали их прессинг, много говорили о том, что надо быть внимательными с Соболевым, который хорошо наверху играет. «Спартак» никогда глубоко не садится. Но ничего не удивило: к чему готовились, то и вышло.

― Баженова сильно удивило, что Джикия позволил тебе свободно принять мяч в моменте с первым голом. Как в игре ощущалось?

― Я тоже удивился, что Джика дал мне развернуться в этом моменте. Я краем глаза увидел, что он начал к воротам отходить, поэтому развернулся и отдал. Нельзя сказать, что в остальных моментах было свободно и комфортно: опекали серьёзно. Но в моменте с голом очень помогло, что дали время подумать и обработать.



― Ты опять забил с паса Уткина. Сколько можно уже?

― Наша связь перерастает в ментальную. Он знает, как действую я, я – как действует он. Начинаю чувствовать тайминг его передач. В моменте с голом в ворота «Спартака» Утя мне конфету отдал ― пас уровня Лиги чемпионов. Мне даже принимать не надо было, просто развернулся и в касание пробил. Даня Де Брëйне дал. Я чувствовал, что он может отдать, поэтому остался на линии офсайда.



― Не боялся, что отменят?

― Был уверен на 100%, что засчитают. Краем глаза видел, что защитник задержался.



― Самый лёгкий гол в карьере?

― Ну нет. Самые лёгкие ― в пустые ворота, это моё любимое. А здесь надо было вратаря переиграть, исполнить.

― Над вашей связкой в команде не подшучивают ещё?

― Говорят, что если Утя в голову подаст, то можно даже от мяча отвернуться ― всё равно залетит.



― Когда ты гол забил, включили музыку из «Ну погоди».

― Да! Причём на стадионе во время гола я не услышал, потому что мысли о другом были. Мне потом жена рассказала. Прикольно, это классный мем, добрый.

― Пора пересмотреть все серии.

― У меня дети смотрят каждый день! Жена им включает, я говорю: «Мне уже снится этот мультфильм, музыка оттуда. Сколько можно?»



― Гол Уткина ― кайф? У меня флэшбек с Роналдиньо.

― А у меня с Щетининым с прошлого матча. Похожие голы. Но удар топовый, конечно. Попал точненько ― ну это Утина левая нога, не удивило, что он так спокойно попал.

― Что была за стычка в конце матча между Соболевым и Уткиным?

― Да Соболь как обычно, ха-ха. Мне кажется, он не прав. Он толкнул Уткина в спину, Карасёв уже тянул свисток ко рту, чтобы назначить штрафной. А Соболев, видимо, за падение начал высказывать. Но ничего страшного, обоих можно понять. Побычили слегка, в драку не переросло, руки потом пожали ― всё окей.



― Но Соболев Уткина прям боднул.

― Да, если бы Даня упал, была бы красная карточка. Но Утя парень из Аксая ― там район, в котором реальные пацаны. Мне кажется, один на один могли выйти после матча, ха-ха. Вообще без задней мысли. Соболь такой же по ощущениям. Но у них всё хорошо.

Стычка Соболева и Уткина Фото: РИА Новости

Fan ID бьёт по «Ростову», проблемы и у семьи Комличенко

― Fan ID ударил по «Ростову» сильнее всего?

― Очевидно. На наших матчах всегда фантастическая поддержка. Я понимаю фанатов ― люди отстаивают свою позицию, причём консолидированно. Я часто общался с болельщиками ― мы их понимаем, они нас, но никто ничего не может сделать.

― Разделяешь гнев Карпина и Глебова?

― Конечно.



― Глебов сказал, что готов выступить флэшмобом против Fan ID.

― И так однозначно высказываются все. Потому что всем очевидно, что это в минус и фанатам, и игрокам, и клубам, которые теряют деньги. Посмотри на цифры. Никто не понимает плюсов этой истории. У меня дочке годик ― мы ей до сих пор не сделали Fan ID, потому что надо её вести в МФЦ, фотографировать. По итогу на стадионе в этом сезона она ещё не была. Сына водили дважды в МФЦ, потому что не сразу смогли правильно сделать фото. Дедушка у меня хотел приехать на матч, но узнал про Fan ID – и не захотел таскаться в МФЦ. Сказал, что лучше дома посмотрит. Думаю, такая история не у одного меня.

Болельщики ФК «Ростов» Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

― Аргументов «за» никаких?

― Все говорят про безопасность, но у нас и так можно было выявить любого нарушителя, всех досматривают, есть турникеты. Я как-то специально смотрел на трибуны, считал камеры ― только на главной их штук 10-15. Они могут любого запечатлеть. Да и серьёзных историй не было. У нас же нет такого, как в Сербии на матчах «Партизана» и «Црвены». Футбол для болельщиков.



― Отсутствие фанатов морально бьёт по игрокам?

― Да, теряются атмосфера и драйв. Когда выходишь при 40 тысячах, которые орут и кричат, то у тебя по телу мурашки бегут. Когда играли с «Динамо» без Fan ID, я ощутил, что очень сильно соскучился по фанатам. За воротами всегда сидел наш фанатский актив: когда забиваешь гол – бежишь к ним. Ты видишь, как они орут, а тебе хочется чуть ли не к ним на трибуну залезть. А сейчас в РПЛ забиваешь гол, видишь на их месте эту майку с 12-м номером. Ощущения не очень. Без фанатов невозможно.

В чём сила «Ростова» и реально ли победить «Зенит»

― Почему «Ростов» так крут на старте чемпионата?

― С приходом Карпина и в прошлом сезоне были хороши. Это всё переложилось на новый сезон. Очень дисциплинированно играем, футбол нам в кайф, в нужный момент поддерживаем друг друга.



― Есть особый кайф в том, что вы добиваетесь результата без легионеров?

― Хороший вопрос, ха-ха. Я тоже думал об этом. По идее, команда должна была стать слабее, но мы стали сильнее. Это добавило сплочённости. Все на одной волне ― молодые, старые. Хотя, конечно, никто не хотел, чтобы ребята уезжали, но так получилось. Мы постарались вывести эту ситуацию нам в плюс. У нас получилось.



― Где максимум этого «Ростова»?

― В конце сезона узнаем. Георгич нам говорит: «Наша задача ― не вылететь» (смеётся).

Карпин с игроками «Ростова» Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

― Быть в тройке реально?

― Всё реально. Если продолжим так играть, то всё может получиться. Посмотри, сколько «Ростов» бегает. Вроде мы только в одном матче уступили сопернику по километражу.



― Согласен, что любой команде РПЛ думать о чемпионстве наивно при наличии «Зенита»?

― Глупо отрицать, что они в порядке. Всем с ними тяжело. Но у нас с ними скоро матч, посмотрим, мне интересно. Для нас важна каждая отдельная игра, потихоньку уходят шапкозакидательские настроения перед какими-то командами. Ко всем одинаково относимся.



― Когда увидел счёт 8:0 в Санкт-Петербурге, какая реакция была?

― Глаза по пять рублей. В шоке, что такие результаты ещё возможны. Но везде такое бывает. У «Зенита» всё залетало и получалось. Вратаря жалко ― бедолага.

Выезды на поездах и автобусах, крутость Карпина и легендарность Онопко

— Переезды на автобусах и поездах выматывают?

― Мы привыкли, но это очень жёстко. Организму тяжело, ногам непросто. В поезде ещё можно прилечь поспать, ножки вытянуть, тело восстанавливается. В автобусе и самолёте тяжелее. Ты должен отдыхать, выпить определённое количество воды, а во время такого большого количества переездов следить за этим тяжелее.



― В поезде на полках все помещаются?

― Кроме меня и Песьякова вроде все помещаются. Савельичу [Онопко] тоже тяжело. У меня всегда ноги туда вглубь вылазят, как на мемах.



― Чем в дороге занимаетесь?

― В карты играем. Время надо убивать. Карпин с нами не играет, но подходит подсказать, посмеяться. Они там между собой играют со штабом, он же всех и научил.



― Объясни всем, кто этого ещё не понимает, почему Карпин крутой?

― Харизма прёт, настрой передаётся всем. Вообще не любит проигрывать во всё на свете. У него образ классного человека, манера общения крутая. Как тренер – один из лучших, с кем я работал. Мне есть с кем сравнивать ― Черчесов, Новиков, Шварц, Кононов. Карпин высоко в моём топе ― и не потому, что я сейчас за его команду играю. Тактически он очень хорош, большое внимание к деталям. Сейчас он, наверное, один из главных людей в моей футбольной жизни.

― Есть главный хайлайт из общения с ним?

― Перед «Локомотивом» в этом сезоне. Я не буду пересказывать разговор, но он мне сказал шесть слов – и я очень жёстко настроился, просто моментально перезагрузился и переключился. Для этого хватило шести слов. На теориях Карпин тоже всё очень доходчиво объясняет на нашем русском, понятно каком, языке, ха-ха. Это всё очень просто и понятно. У меня был тренер в карьере, на теориях которого я отключался уже на пятой минуте. Он подбирал понятные слова, но они тебя в астрал уводили. А у Георгича чувство юмора на высшем уровне. Однако после его шуток думаешь: пошутил ли он или на самом деле так думает?



― У него же все кривоногие.

― Ну да, это нормально. Для него-то очевидно, что тут кривоногие ― в Испании играл человек, ха-ха.

Валерий Карпин Фото: Firo Foto/Getty Images

― На матче легенд «Спартака» и «Зенита» Онопко произвёл мощнейшее впечатление. Топ-защитник?

― Савельич ― легенда! В схеме в пять защитников центрального центрального он бы и сейчас в РПЛ мог играть. Правда, у него с коленом проблемы. Но подчистить, жёстко пойти ― вообще без проблем. Усилить бы кого-то точно смог.

Захарян ― топ, а Комличенко мечтает поиграть в Европе, несмотря на бан от УЕФА

― В «Динамо» ты играл с Захаряном. Топ?

― Да. Если брать по возрасту, то, наверное, самый талантливый с кем играл в одной команде. Ещё Давыдов по молодёжной сборной был крут ― творил вещи. Когда впервые увидели Заху на тренировках, то я, Ворона и другие сразу сказали, что он скоро заиграет. У Арсена отличный выбор позиции, открывается всегда под мяч. Пас на уровне, удар ― все качества топового полузащитника.



― О чём подумал, когда прочитал про интерес «Челси»?

― Был в приятном удивлении и даже шоке. Мы перед матчем Кубка чуть пообщались. Он сказал, что трансфер, скорее всего, не получится из-за нефутбольных моментов.



― После срыва трансфера писал ему?

― После ― нет. Когда новость впервые увидел, написал. Они в Нижний летели, я его спросил: «На чемоданах? Прямым из Нижнего в Лондон?». Он ответил: «Нет, через Стамбул».

Арсен Захарян Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

― У тебя у самого осталась цель ещё поиграть в Европе?

― Придёт предложение ― будем думать. Сейчас сделать это будет нелегко из-за нефутбольных факторов. В такой ситуации об этом даже не задумываешься. Да, можно уехать в условную Турцию, но если будет предложение ― обсудим. Я говорил, что у меня есть мечта попасть в топ-5.



― Был к этому близок?

― Когда был в Чехии, шли серьёзные разговоры. «Фортуна» до последнего хотела, «Кёльн» тоже интересовался. Я знал, что в списках под вторым-третьим номером. Не сложилось из-за многих факторов. Я играл в не самой сильной команде, в еврокубках мы не были. В сборную я вызывался, но не был на ведущих ролях. Поэтому я всё адекватно воспринимал.

Николай Комличенко Фото: fcmb.cz

― Как ты переживаешь ситуацию с баном клубов, сборной?

― Конечно, это непросто. Мы же все ставим максимальные цели ― попасть в еврокубки, сыграть за сборную на чемпионате мира. Мы профессионалы. Нет такого, что нам нормально вариться в собственном соку. Мы хотим играть на высшем уровне. Надеюсь, что скоро это вернётся.