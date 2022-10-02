Карпина сильно не любят в Петербурге. У фанатов «Зенита» есть три причины для этого

Валерия Карпина недолюбливают в Петербурге. Тренер и сам об этом прекрасно знает. Ещё когда он работал в «Спартаке», со стороны фанатского актива в его адрес звучало много неприятного. В «Ростове» и сборной России глобально ничего не поменялось. Хотя уважения к Карпину после получения работы в РФС стало чуть больше.
На самом деле у такого отношения к Валерию есть несколько причин. Некоторые тянутся совсем с давних времён. Вспомним основные.
Карпин лишил «Зенит» первого международного титула. И агрессивно провоцировал местных фанатов
2000-й год. Финал Кубка Интертото. Сейчас этот трофей может показаться бессмысленным, но в то время к нему относились иначе. Особенно команды уровня «Зенита», которые финалы еврокубков видели только по телевизору. И то, когда их показывали на территории страны.
Но в тот год «Зениту» удалось дойти до финала, где соперником стала «Сельта», за которую выступали Карпин и Мостовой. Первая игра в Испании завершилась со счётом 2:1. Питер открыл счёт, но потом соперник забил дважды – отличились Карпин и Хуанфран. Встречу не показывали в России, поэтому ответная игра собрала не только полные трибуны, но и огромную телевизионную аудиторию.
Карпин и Мостовой в «Сельте»
Фото: Allsport UK/Getty Images
В ответной игре для «Зенита» всё шло здорово – 2:0 к 63-й минуте. Казалось, трофей совсем рядом. Но на 83-й минуте снова забил Карпин, а уже в добавленное время — Маккартни. Катастрофа для российского клуба.
Весь матч Валерия освистывал стадион. Не только его, но и Мостового. Причины понятны – россияне, бывшие спартаковцы в составе клуба-соперника. А когда Карпин забил гол, то подбежал к трибунам с активными фанатами и показал им оскорбительный жест, чем ещё больше взбесил публику.
Карпин назвал Денисова «мальчиком». Хорошо, что игра ещё была в Москве
2010-й год. Карпин уже в качестве полноценного главного тренера работает в «Спартаке». В октябре «Зенит» приехал в «Лужники» и впервые в сезоне проиграл после гола Дмитрия Комбарова с пенальти. Но матч запомнился другим – конфликтом тренера с полузащитником Игорем Денисовым. В кадры трансляции попало, как два мужчины агрессивно идут друг на друга, а свидетели происходящего их разнимают.
«Мальчик, который ещё ничего не выиграл, ходит, о чём-то рассказывает, бьёт мячом в камеру. Нужно уметь проигрывать, в каком бы клубе ты ни выступал», – сказал разгорячённый Карпин на пресс-конференции.
Сам Денисов шире описывал эту историю.
«Идёт игра, Валера в каждом моменте начинает орать – на меня, на Семака, на Быстрова. Это идёт, идёт, идёт, а в конце в наши ворота ставят пенальти. Это тот самый судья, который поставил пенальти по совокупности. В первом моменте ещё было 50 на 50, второго – кажется, на Ари, который теперь с нами в «Локомотиве», – вообще не было, и судья мне говорит: «Даю пенальти по совокупности двух моментов». Я – ему: «Ты вообще здоровый парень? Как можно ставить по совокупности? Пенальти или был, или не был. Был?» – «По совокупности двух моментов – был». Он ставит, и мы проигрываем 0:1.
Финальный свисток, Ари у «Спартака» уже сидит на скамейке. Я беру мяч и пинаю в его сторону. Валера оборачивается и начинает орать: «Слышь ты, щенок». И началось – я пошёл на Валерия Георгича, ну мы и вспылили», – говорил Денисов Sports.ru.
Карпин и Денисов
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Игрок признался, что на следующий день извинился перед тренером. И с тех пор они в хороших отношениях.
Но, естественно, эта история не добавила симпатий тренеру в зенитовской среде. Карпина стали не любить ещё больше.
Карпин не раз поддевал «Зенит» за траты. При этом говорил, что готов пойти работать туда
Отдельный пункт – цитаты тренера про «Зенит». Большинство из них он произнёс ещё в период работы со «Спартаком». Вот некоторые из них:
«С «Зенитом» бороться за футболистов бесполезно – этот клуб тратит столько, сколько надо, чтобы справиться с любым конкурентом. Мы, например, не готовы платить 6,5 миллиона за почти 31-летнего Фернанду Мейру, хотя акционеры нашего клуба – и это хочу подчеркнуть – в средствах нас не ограничивали», – первая цитата тренера.
«Зенит» – чемпион, петербуржцы молодцы, они правильно всё делают, привезли Кришито. Но на лавке у них сидят, давайте считать, 23 миллиона – Бруну Алвеш, Лазович – 10 миллионов, Лукович – девять, Розина – восемь, Бухаров – 15. 60 с чем-то миллионов сидят на лавке», – вторая цитата.
Даже в легендарном разговоре с болельщиками после «Порту» он вспомнил «Зенит». Ведь все запомнили, кому «Твенте» отгрузил трёшку? «Зениту» с Бруну Алвешем и Данни.
В 2019-м Карпин не исключил, что может пойти тренировать «Зенит». В интервью YouTube-каналу Commandos он заявил следующее: «Есть такой клуб, который бы я не пошёл тренировать, – ЦСКА. «Зенит»? А почему нет?».
Вряд ли к такой идее в Петербурге отнесутся позитивно.
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