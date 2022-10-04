У «Динамо» и Йокановича пока нет «химии». Сменщик Шварца попал в уникальную ситуацию

На протяжении большей части прошлого сезона «Динамо» обозначало борьбу с «Зенитом» за титул. В Кубке России бело-голубые дошли до финала. После смены главного тренера и отъезда нескольких лидеров московский клуб изменился – и пока довольствуется восьмым местом в РПЛ и третьей строчкой в группе КР. Как так получилось и что с этим делать – в материале «Чемпионата».

Прошлогоднее «Динамо» очаровало, но от команды мало что осталось

Происходящее вокруг мы практически всегда воспринимаем сквозь призму опыта. «Динамо» под руководством Сандро Шварца многим нравилось – к команде прониклись за интенсивный футбол, развитие молодых талантов, смелое поведение в соцсетях и результат. Отрицать сейчас это глупо, но в прошлом сезоне за бело-голубых переживали многие – лишь бы они сбросили «Зенит» с вершины.

Сандро Шварц Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Очарование и увлечённость прошлогодним «Динамо» прямо сейчас заставляет грустить. Ведь ожидания не совпадают с реальностью: восьмое место в РПЛ, третье – в группе Кубка России, блёклые перформансы лидеров, чудовищная игра в большинстве – всё это не может не расстраивать. Но важно признать, что от яркой команды Шварца мало что осталось, а нового коллектива – как футбольного так и идейного – пока не образовалось. Просто взгляните, как изменился ростер москвичей с февраля.



Ушли из «Динамо» (только самые важные потери):

Пришли в «Динамо» (учитываем всех):

С конца февраля «Динамо» потеряло шестерых игроков обоймы – почти все выполняли важнейшую роль в системе, выстроенной Шварцем за предыдущие полтора года. Как минимум три человека – Шиманьски, Моро и Бальбуэна – регулярно вызывались в национальные команды. А новички в массе своей не сборники: кто-то пока только подаёт надежды, а кто-то, как Норманн, в сборную ездить не будет.

Поэтому многим нужно не только адаптироваться к российским реалиям, но и впитать идеи нового тренера. Последнее относится и к оставшимся в клубе – с высокоинтенсивного футбола Шварца им предстоит перейти на более прагматичный стиль Славиши Йокановича.

Славиша Йоканович Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Йоканович плохо стартовал в «Динамо». Предшественники начинали лучше

Экс-коуч «Шеффилд Юнайтед» начал в России с пробуксовкой. При Йокановиче «Динамо» на данный момент провело 14 матчей, только пять стали победными – а ещё пять принесли поражения. Темп набора очков у бело-голубых откровенно средний – 1,45 за игру. У «Зенита», для сравнения, 2,63. Но всё ли так грустно, как может показаться на первый взгляд? Сравним старт (14 встреч – как у Йокановича) трёх последних тренеров москвичей:

при Кирилле Новикове: 6 побед, 4 ничьих, 4 поражения (винрейт – 43%);

при Сандро Шварце: 9 побед, 1 ничья, 4 поражения (64%);

при Славише Йокановиче: 5 побед, 4 ничьих, 5 поражений (36%).

Насколько показательны цифры? В отрыве от реальности они репрезентативны. А если учитывать обстоятельства, сделать выводы уже сложнее.

Результаты «Динамо»

Если вынести за скобки мощную перестройку летом, отъезд некоторых игроков по ходу сезона и приезд новичков в сентябре, то Йоканович абсолютно логично уступает предшественникам. Но справедливости ради важно отметить, что Шварц пришёл в команду в октябре (то есть работал с теми, кто был), а Новиков вообще был в штабе Хохлова и изначально понимал возможности состава. Это к тому, что все три кейса абсолютно разные.

Боссы «Динамо» доверяют Йокановичу. От Славиши ждут конкретного шага

Как мне сообщил источник, близкий к клубу, динамовское руководство даже не думает о возможной отставке Йокановича. Работа серба начальство устраивает – наверху понимают сложности, с которыми столкнулся специалист. Прямо сейчас в «Динамо» не хватает игроков с лидерскими качествами, они бы сильно помогли тренеру в ментальном плане.

Фёдор Смолов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В «Динамо» понимают: прямо сейчас у тренера не получается сделать из группы классных, перспективных и одарённых игроков «одну команду», чтобы «зажечь общей идеей». Безусловно, в этом и заключается задача специалиста. Но воспламенять себя изнутри и находить мотивацию должны и сами футболисты К сожалению, в условиях еврокубкового бана это не так просто – а для Йокановича это вообще уникальная ситуация: в таких обстоятельствах он ещё не работал. Вот и получается, что у него и команды пока нет «химии».



На данный момент боссы «Динамо» не делают поспешных выводов о работе Йокановича и готовы ждать. Но до какого момента?