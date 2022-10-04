Кто в РПЛ камбэчит чаще всех. «Спартак» — очень хорош, а за «Динамо» грустно

В РПЛ сыграно 11 туров — больше трети дистанции. Мы подсчитали, какие клубы за это время набрали больше всего очков после того, как уступали в счёте. Вот полный расклад.

«Спартак» и «Крылья Советов» — 7 очков

Лидерство в рейтинге удерживают сразу две команды. Московский клуб семь раз уступал по ходу матчей и трижды при этом набирал очки. «Спартак» одержал волевые победы во встречах с «Факелом» (4:1) и «Пари НН» (2:1) и ушёл от поражения в игре с «Ахматом» (1:1). Что касается «Крыльев», то они семь раз уступали по ходу матчей и потерпели четыре поражения. Команда Игоря Осинькина набирала очки в играх с «Оренбургом» (4:2), «Торпедо» (1:1) и «Ахматом» (2:1).

«Пари НН» — 6 очков

Нижегородский клуб девять раз по ходу сезона проигрывал по ходу дела — худший результат в лиге наряду с «Торпедо». В итоге «Пари НН» четыре раза набирал очки, причём трижды уходил от поражений в матчах с московскими командами. Команда Михаила Галактионова оставила без побед «Локомотив» (1:1), ЦСКА (2:2), «Динамо» (2:2) и обыграла «Факел» (3:1).

«Ростов» — 5 очков

Один из лидеров чемпионата уступал в счёте по ходу четырёх матчей. В последнем туре команда Валерия Карпина всё-таки проиграла «Зениту» (1:3), а в остальных случаях обязательно набирала очки. Так было и с «Динамо» (1:1), и с «Сочи» (2:2), и со «Спартаком» (4:2).

«Ростов» после забитого гола Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Факел» — 4 очка

Воронежский клуб побывал в роли догоняющего восемь раз и четырежды сыграл вничью. Особенно запомнился камбэк «Факела» в первом домашнем матче сезона с «Динамо» (3:3). Тогда воронежцы отыгрались с 0:2 и 2:3. Помимо этого, «Факел» ушёл от поражения во встречах с «Краснодаром» (2:2), «Крыльями Советов» (1:1) и «Торпедо» (2:2).

«Зенит», ЦСКА, «Ахмат» и «Оренбург» — 3 очка

Чемпион России всего раз в сезоне уступал по ходу матча. В Москве сине-бело-голубые первыми пропустили от «Спартака», но в итоге победили со счётом 2:1. ЦСКА одержал волевую победу над «Факелом», превратив 0:1 в 4:1. Кстати, воронежцы пострадали и от «Ахмата» — вели 1:0, но проиграли (победный мяч забил Гамид Агаларов). «Оренбург» испортил дебют Спартаку Гогниеву на посту главного тренера «Химок» (3:1).

«Локомотив» — 2 очка

Оба камбэка железнодорожники провернули в домашних матчах. «Ростову» дважды уступали в счёте, но всё-таки сыграли вничью (2:2), а с «Крыльями» (1:1) спаслись благодаря реализованному Миранчуком пенальти в концовке. Кстати, с «Ростовом» красно-зелёные тоже отыгрались на последних минутах.

«Краснодар», «Сочи», «Химки», «Торпедо» — 1 очко

Сразу три команды из этого списка уходили от поражения в матчах с «Факелом». Встречи с «Краснодаром» и «Торпедо» завершились со счётом 2:2, а с «Сочи» — 1:1. А «Химки» отобрали очки у «Зенита» (1:1), когда подмосковную команду ещё тренировал Сергей Юран.

Ильзат Ахметов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Динамо» и «Урал» — 0 очков

Две команды чемпионата ещё не набирали очков, уступая в счёте. У «Динамо» было три таких матча, у «Урала» — восемь.