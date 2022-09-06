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Лига чемпионов УЕФА — 2022/2023: «РБ Лейпциг» — «Шахтёр», 06.09.2022: дикий ляп вратаря Петера Гулачи, обзор

Самый смешной гол первого дня Лиги чемпионов! Команда Тедеско подарила мяч «Шахтёру»
Григорий Телингатер
«РБ Лейпциг» — «Шахтёр»
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Идеальная голевая передача сопернику.

Матч Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» – «Шахтёр» практически начался с удивительной ошибки венгерского вратаря Петера Гулачи.

Лига чемпионов. Группа F. 1-й тур
06 сентября 2022, вторник. 22:00 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Окончен
1 : 4
Шахтёр Д
Донецк, Украина
0:1 Швед – 16'   1:1 Симакан – 57'   1:2 Швед – 58'   1:3 Мудрик – 76'   1:4 Траоре – 85'

Уже на 16-й минуте защитники «Лейпцига» вернули мяч голкиперу, и тот долго пытался понять, кому лучше сделать пас. Изначально ближайший соперник был на расстоянии около 15 метров – он стартовал со своей половины поля, чтобы накрыть вратаря.

«Лейпциг» — «Шахтёр»

«Лейпциг» — «Шахтёр»

Фото: Кадр из трансляции

Гулачи сделал пять касаний, перекладывая мяч то под правую ногу, то под левую. После этого принял странное решение – отдал пас на один метр в сторону. Вышло идеально на ход сопернику. Украинский полузащитник Марьян Швед оказался в отличной позиции перед пустыми воротами и первым же касанием точно покатил мяч. Пожалуй, самый нелепый гол дня.

«Лейпциг» — «Шахтёр»

«Лейпциг» — «Шахтёр»

Фото: Кадр из трансляции

«Лейпциг» — «Шахтёр»

«Лейпциг» — «Шахтёр»

Фото: Кадр из трансляции

В группе F, помимо «РБ Лейпциг» и «Шахтёра», играют ещё «Реал» и «Селтик». Ожидается, что одну из путёвок в плей-офф заберёт действующий обладатель титула, а вторую – соответственно, одна из трёх других команд. В этом плане большое значение имеют именно матчи этих команд между собой.

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