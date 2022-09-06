Самый смешной гол первого дня Лиги чемпионов! Команда Тедеско подарила мяч «Шахтёру»

Матч Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» – «Шахтёр» практически начался с удивительной ошибки венгерского вратаря Петера Гулачи.

Уже на 16-й минуте защитники «Лейпцига» вернули мяч голкиперу, и тот долго пытался понять, кому лучше сделать пас. Изначально ближайший соперник был на расстоянии около 15 метров – он стартовал со своей половины поля, чтобы накрыть вратаря.

«Лейпциг» — «Шахтёр» Фото: Кадр из трансляции

Гулачи сделал пять касаний, перекладывая мяч то под правую ногу, то под левую. После этого принял странное решение – отдал пас на один метр в сторону. Вышло идеально на ход сопернику. Украинский полузащитник Марьян Швед оказался в отличной позиции перед пустыми воротами и первым же касанием точно покатил мяч. Пожалуй, самый нелепый гол дня.

«Лейпциг» — «Шахтёр» Фото: Кадр из трансляции

«Лейпциг» — «Шахтёр» Фото: Кадр из трансляции

В группе F, помимо «РБ Лейпциг» и «Шахтёра», играют ещё «Реал» и «Селтик». Ожидается, что одну из путёвок в плей-офф заберёт действующий обладатель титула, а вторую – соответственно, одна из трёх других команд. В этом плане большое значение имеют именно матчи этих команд между собой.