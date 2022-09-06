Самый смешной гол первого дня Лиги чемпионов! Команда Тедеско подарила мяч «Шахтёру»

Матч Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» – «Шахтёр» практически начался с удивительной ошибки венгерского вратаря Петера Гулачи.
Уже на 16-й минуте защитники «Лейпцига» вернули мяч голкиперу, и тот долго пытался понять, кому лучше сделать пас. Изначально ближайший соперник был на расстоянии около 15 метров – он стартовал со своей половины поля, чтобы накрыть вратаря.
«Лейпциг» — «Шахтёр»
Фото: Кадр из трансляции
Гулачи сделал пять касаний, перекладывая мяч то под правую ногу, то под левую. После этого принял странное решение – отдал пас на один метр в сторону. Вышло идеально на ход сопернику. Украинский полузащитник Марьян Швед оказался в отличной позиции перед пустыми воротами и первым же касанием точно покатил мяч. Пожалуй, самый нелепый гол дня.
«Лейпциг» — «Шахтёр»
Фото: Кадр из трансляции
«Лейпциг» — «Шахтёр»
Фото: Кадр из трансляции
В группе F, помимо «РБ Лейпциг» и «Шахтёра», играют ещё «Реал» и «Селтик». Ожидается, что одну из путёвок в плей-офф заберёт действующий обладатель титула, а вторую – соответственно, одна из трёх других команд. В этом плане большое значение имеют именно матчи этих команд между собой.
- 7 сентября 2022
-
00:52
-
00:52
-
00:49
-
00:38
-
00:37
-
00:35
-
00:32
-
00:29
-
00:16
- 6 сентября 2022
-
23:55
-
23:53
-
23:52
-
23:51
-
23:51
-
23:50
-
23:45
-
23:37
-
23:18
-
23:17
-
22:59
-
22:48
-
22:41
-
22:36
-
22:32
-
22:30
-
22:26
-
22:17
-
22:11
-
22:10
-
22:00
-
21:49
-
21:42
-
21:36
-
21:15
-
21:09