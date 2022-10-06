Главный матч в карьере российского вратаря! Это лучший шанс перейти в АПЛ

В 3-м туре Лиги Европы с особым вниманием следим за выступлением россиян. Голкипера Никиту Хайкина ждёт сложнейшее испытание – его «Будё-Глимт» сыграет в Лондоне с «Арсеналом». Первая команда Англии в своей группе ЛЕ лишь вторая, а лидируют именно норвежцы. Впрочем, «Арсенал» провёл пока только один матч, так как его игра с ПСВ была перенесена. Микель Артета не собирается жертвовать еврокубком и ушёл от прямого ответа на вопрос, будет ли серьёзная ротация состава у «канониров».

«Мы должны попытаться сохранить наш импульс. Лучший способ сделать это – готовиться каждый божий день, сосредотачиваться на задаче и на всём, что мы делаем. И оставаться скромными. Есть много вещей, которые нам ещё нужно улучшать. Поддерживать уровень подготовки с каждым днём становится всё проще, ведь в команде высокая конкуренция. Так что все хотят принять участие в игре с «Будё-Глимт», – сказал коуч «Арсенала».

Для Хайкина два подряд матча с «Арсеналом» (через неделю команды сыграют в Норвегии) – вероятно, определяющие в карьере. Не секрет, что российский голкипер находится на карандаше у английских клубов. Ещё год назад появлялась информация о возможном переходе Никиты в «Уотфорд» или «Норвич». Если Хайкин сверкнёт во встречах с лидером чемпионата Англии, вытащит «Будё-Глимт» суперсейвами, то его шансы оказаться в АПЛ вырастут в разы. Для британских скаутов и тренеров успешные игры с топами вроде «Арсенала» – несомненно, самые показательные с точки зрения оценки потенциала новичка. Никита признавался: если будет выбор между чемпионом РПЛ (то есть «Зенитом», куда голкипера отправляли слухи в летнее межсезонье) и клубом из подвала АПЛ, он предпочтёт второй вариант. Наш легионер мечтает о самой престижной Премьер-лиге.

У Хайкина британский паспорт, а значит, проблем с получением разрешения на работу в АПЛ не будет. Более того, Никита учился футболу в академиях «Челси», «Портсмута» и «Рединга», поэтому знаком с тем, как устроен тренировочный процесс в Англии. Но прежде российский голкипер не играл против английских команд на профессиональном уровне, в его карьере был только матч с шотландским «Селтиком» (3:1) в плей-офф прошлой Лиги конференций.

В нынешнем сезоне у Хайкина 10 матчей в еврокубках: восемь в квалификации Лиги чемпионов и два на групповом этапе Лиги Европы. Никита пропустил 10 мячей и выдал пять «сухарей». Цифры хорошие, вот только показатель надёжности у российского голкипера «Будё-Глимт» на самом деле не такой, каким можно было бы впечатлить селекционеров из топ-лиг. По данным InStat, из 31 удара по своим воротам Хайкин отразил всего 21, то есть 68%. Умение Никиты играть ногами оценит любой скаут даже по матчам чемпионата Норвегии, но всё-таки самым важным элементом для вратаря по-прежнему остаётся игра руками.

Никита Хайкин Фото: Perry van de Leuvert/Getty Images

В прошлом евросезоне, очень успешном для «Будё-Глимт», Хайкин выручал чуть чаще – парировал 70% ударов. Ещё более заметна разница в его статистике в чемпионате Норвегии. Показатель надёжности снизился с 80% (это был лучший показатель в лиге) до очень скромных 65%. Понятно, что на выступлении нашего легионера отразился общий спад у «Будё-Глимт»: в этом сезоне чемпион борется лишь за второе место, рискуя не попасть даже в топ-4 и пролететь мимо еврокубков. Тем не менее некоторые пропущенные Никитой мячи были «вратарские», берущиеся. Голкиперу нужна стабильность.

Контракт Хайкина с норвежским клубом заканчивается 31 декабря 2022 года. Значит, уже в зимнее трансферное окно Никиту можно будет взять как свободного агента. Это ещё один плюс для тех, кто хочет подписать россиянина, но вопрос – на каких условиях. Если Хайкин покажет себя в матчах с «Арсеналом», то должен получить предложение, соответствующее статусу основного голкипера. Начать же в Англии действительно можно с аутсайдера АПЛ или с одного из лидеров Чемпионшипа. Никите всего 27 лет. Разве это возраст для вратаря, который вдобавок поздно заиграл на высоком уровне?