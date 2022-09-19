«Арсенал» – главное открытие на старте сезона. Как клуб добился лидерства

Каждый раз перед стартом АПЛ над «Арсеналом» стебутся. Наконец-то команда на первом месте – пусть даже из-за алфавита, когда у всех по 0 очков. Но вот сезон начался, прошло семь туров (ладно, шесть с половиной), и «Арсенал» остаётся единоличным лидером. Шесть побед и одно поражение от «МЮ» в гостях.

Турнирная таблица АПЛ Фото: «Чемпионат»

Сейчас «Арсенал» стабильно набирает очки, когда является фаворитом матчей. Этого раньше не было с такой стабильностью. Ещё год назад «Арсенал» впервые в XXI веке остался без еврокубков, а затем начал сезон с трёх поражений. Тогда казалось, что Артету скоро уберут. Однако Микель остался, а «Арсенал» вернулся в элиту английского футбола. За счёт чего команда так хороша в этом сезоне?

1. Футболисты «Арсенала» прогрессируют

Это одна из главных причин успеха. Рамсдейл, именно будучи игроком «Арсенала», дебютировал в сборной Англии (тут напрашивается шутка, что Сака – тоже). Мартинелли вообще взяли из бразильской серии D, и он настолько прибавил, что стал железным игроком основы – выходил в старте во всех семи турах этого сезона.

Самый незаметный прогресс совершил Салиба. Незаметный, потому что прогрессировал в арендах, а теперь стал самым стабильным центральным защитником в команде. Он не только не допускает результативных ошибок, но ещё и сам забивает (два гола в семи турах)!

О том, насколько лучше стал Джака, можно было бы написать отдельную статью. Его цифры в этом сезоне лучше едва ли не по всем показателям. В том числе по ключевым передачам, ожидаемым ассистам и xGBuildUp. В матче с «Брентфордом» Джака выдал много классных проникающих передач в штрафную – в том числе отдал голевую на Жезуса. И даже если взять Эдегора, который был хорош изначально, то и он прибавил. А теперь ещё стал капитаном «Арсенала».

2. Удачные трансферы в последние окна

Жезус – идеальное попадание. Просто лучший игрок «Арсенала» по состоянию на сегодня. Хотя изначально были сомнения, насколько он сможет быть хорош в качестве нападающего, ведь Гвардиола переделал его в вингера. Зинченко пока оставляет отличное впечатление. Если бы ещё не травмировался, то вообще было бы шикарно. Фабиу Виейра видится скорее дублёром Эдегора, но как только вышел в основе – сразу положил красивый гол.

Если брать предыдущие два трансферных окна, то там тоже хватает попаданий. И это не только упомянутые Эдегор, Рамсдейл, Мартинелли, но ещё и Бен Уайт, а Томас Парти – абсолютно ключевой футболист команды. Такого провала, как трансфер Пепе за € 80 млн, «Арсенал» себе больше не позволяет.

3. У «Арсенала» появилась взаимозаменяемость

За последний год многие футболисты «Арсенала» смогли перестроиться. Самый яркий пример – как раз Бен Уайт, который за счёт универсальности ушёл на правый фланг обороны. А, например, Джака в этом году играл не только в центре поля, но и левого защитника. Хотя на самом деле взаимозаменяемость появилась не только в изначальной расстановке.

Показательно, насколько футболисты «Арсенала» по ходу матча заменяют друг друга. Мартинелли много подстраховывает защиту. Точно так же, как и Сака, который против «Брентфорда» вернулся в оборону, чтобы сфолить на огромном Тони – выглядело забавно. В свою очередь, Жезус в плане взаимозаменяемости хорош для создания моментов для партнёров. Бразильца не назовёшь ложной девяткой, но функции диспетчера он всё равно периодически выполняет. По системе «гол+пас» — 7 (4+3) он уступает только Холанду — 12 (11+1).

4. Нет ЛЧ, а в ЛЕ можно играть вторым составом

В прошлом сезоне «Арсеналу» помогло, что команда осталась без еврокубков и рано выбыла из Кубка Англии. Парни Артеты почти пробились в топ-4, несмотря на ужасный старт сезона (12-е место после первых восьми туров).

Теперь же «Арсеналу» по сравнению с прямыми конкурентами (кроме «МЮ») помогает отсутствие Лиги чемпионов. Пока «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Челси» мучаются в ЛЧ (а «Сити» спокойно выступает), «Арсенал» выпускает второй состав в Лиге Европы. И при этом побеждает, что позволит и дальше выпускать в старте лишь трёх игроков основы.

5. Команда придумывает нестандартные ходы

«Арсенал» не меняет схему, которая приносит успех – 4-2-3-1, но тренерский штаб постоянно что-то придумывает. В матче с «МЮ» получилось необычно разыграть штрафной. Забить не удалось, но лайк за задумку под конкретного соперника.

Эдегор всем видом показал, что будет навешивать в штрафную и опустил голову, смотря на мяч. Однако когда линия защитников «МЮ» рванула к воротам, норвежец сделал пас низом на дугу штрафной. Там оказался никем не прикрытый Сака, который сразу ударил. Не забил, но важно, что удалось нащупать зону в обороне «МЮ», где можно получить мяч низом, обработать и пробить, пока тебя не накрыли.

Свободное положение Сака Фото: InStat

Удар Сака Фото: InStat

6. Появилось другое отношение к дисциплине

В прошлом сезоне у «Арсенала» случился во многом переломный момент. Руководство (скорее всего, не только Артета) приняло тяжёлое решение – посреди сезона убрать из команды Обамеянга, который несколько раз опаздывал. И это при том, что с нападающим незадолго до этого продлили контракт, а ещё он был капитаном команды.

Ещё раньше из состава, а потом и из клуба, убрали Гендузи. По информации The Athletic, поведение француза не нравилось Артете. Кроме того, сообщалось, что молодой полузащитник хамил соперникам. Токсичной была и ситуация с Джакой, но его не потребовалось выкидывать из команды. Хотя в какой-то момент казалось, что это неизбежно из-за конфликта с фанатами «Арсенала». Джаку освистывали, а он в ответ призывал свистеть ещё больше, уходя с поля – а перед этим швейцарец ещё и уронил на газон капитанскую повязку.

То был последний матч Джаки при Эмери, которого уволили спустя месяц. Однако при Артете полузащитник стал играть, и с тех пор к нему не возникало вопросов в плане дисциплины. И даже капитанскую повязку спустя долгое время он обрёл снова, хоть и отказывался ещё не так давно. Сейчас Гранит первый вице-капитан. Если на поле нет Эдегора, то повязка – у Джаки.

Из команды ушли те, кто не вписывался, а оставшиеся адаптировались к требованиям. До игроков максимально наглядно донесли, что даже к ключевым футболистам с большими контрактами требования такие же, как к остальным. Хотя в каких-то вещах «Арсеналу» ещё нужно прибавлять. Недавно Габриэл привёз гол, пойдя в обводку, будучи в своей штрафной последним защитником. Такое тоже можно отнести к дисциплине.

7. «Арсенал» поймал кураж, игра даётся с лёгкостью

Последний пункт – это, по сути, продолжение предыдущих. Хотя тут имеют значение и качество футболистов, и сама игра. «Арсенал» не боится играть в открытый атакующий футбол. При большом желании Артету даже можно винить, что он немного копирует «Сити», в котором работал с Гвардиолой.

Пример для сравнения. «Тоттенхэм» может играть на контратаках даже с «Ноттингем Форест», позволяя им больше владеть мячом. Возможно, тактика Конте в конце концов принесёт больше очков, но здесь и сейчас зажигательный футбол «Арсенала» заводит и самих футболистов. Рамсдейл – возможно, самый куражный голкипер АПЛ (чтобы завести себя, он может даже скандировать вместе с чужими фанатами, как бы передразнивая их).

Аарон Рамсдейл Фото: Richard Heathcote/Getty Images

В августе появился документальный фильм «Всё или ничего» про прошедший сезон «Арсенала». Там показывались и расставание с Обамеянгом, и то, как Артета заряжает игроков, рассказывая о своей личной мотивации. Тренер старается контролировать настроение футболистов. И пока у них всё идёт достаточно легко. Мячи будто сами залетают в ворота, параллельно Жезус танцем передаёт привет Винисиусу. Затем «Арсенал» вообще выпускает на поле 15-летнего Нванери. Это, если что, первый 15-летний футболист в истории АПЛ.

Хотя самая забавная деталь, касающаяся куража, случилась в матче «Борнмут» – «Арсенал» (0:3). Там гостевые фанаты на восьмой минуте скандировали «оле» на каждый пас «Арсенала». Без преувеличений – реально уже на восьмой минуте. Где вы такое могли видеть? Понятно, что это тактическая мелочь, но очень характерная для нынешнего «Арсенала».