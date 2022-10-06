«Это большая ошибка». Скандальное назначение судьи на матч «Спартака»

Судья Василий Казарцев больше 10 лет, с марта 2012-го, работает в Премьер-Лиге. Но всенародную известность приобрёл два года назад. В значительной степени против собственной воли. Это он привёл в бешенство и спровоцировал на необдуманные заявления импульсивного Леонида Федуна своими решениями в матче «Спартак» — «Сочи». Теперь уже бывший босс красно-белых даже грозился снять команду с розыгрыша. Поостыв, правда, передумал, но в руководстве национального футбола посыл Федуна восприняли серьёзно и приняли меры. Арбитра отстранили от работы и впредь близко к «Спартаку» не подпускали.

Больше двух лет Василий не обслуживал игры десятикратных чемпионов России. За это время он успел получить и отбыть ещё более серьёзный бан — полгода вне РПЛ за грубую ошибку в матче ЦСКА — «Краснодар» в октябре 2021-го. В апреле 2022-го он возобновил свою деятельность на высшем уровне, а ещё через шесть месяцев впервые получил назначение на «Спартак». Кажется, уход из клуба Федуна автоматически повлёк за собой «амнистию» Казарцева. Очевидно, у новой спартаковской верхушки этот рефери такой антипатии не вызывает. Да и откуда ей взяться, если он давным-давно не пересекался со столичной командой? А единственное поражение в чемпионате под свист Казарцева спартаковцы потерпели ещё раньше — в сентябре 2018-го от «Ахмата» (1:2).

Волнительный для Василия камбэк намечен на ближайшее воскресенье, 9 октября. Питерский арбитр выведет на поле «Открытие Банк Арены» игроков «Спартака» и «Крыльев Советов». Неудивительно, что в футбольных кругах это назначение вызвало неоднозначную реакцию.

Василий Казарцев Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

— Назначения Казарцева на «Спартак» — это большая ошибка департамента, — настаивает судейский эксперт «Чемпионата» Игорь Федотов. — Турбину дали путёвку на юг, отправив в Сочи, Левникова — на дерби. Обоих можно было поставить на «Спартак», но манагеры крутят за спиной Каманцева свои делишки.



Матч «Спартака» превратится в шоу судьи. Там сейчас сидят и потеют, не знают, что делать. Тем более у «Крыльев» в прошлом туре украли гол «Краснодару», и скоро видео, где это видно, появится в соцсетях. Это скандал, и теперь «Крылья» будут ждать ответки от судей. Думаю, они победят «Спартак».



Логики в назначении Казарцева никакой нет. Имидж судьи просто стёрли. Раньше старались продвигать Карасёва, а теперь им просто скучно. Не удивлюсь, если они группу создадут: Турбин на барабанах, Карасёв на гитаре, Безбородов будет петь, а я тогда станцую. Но если без шуток, то всё это ужасно. Каманцева обманывают. И это катастрофа.



Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев беспокойства Федотова не разделяет.

Василий Казарцев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Мы считаем, что прошло достаточно времени, накал той ситуации ушёл. Василий в хорошей форме, опытный арбитр. У нас нет практики, что из-за одного матча, который был давно, судья больше не должен обслуживать матчи того или другого клуба. Мы доверяем Казарцеву. Какие ему матчи судить, если не матч четвёртой и 11-й команд?» — заявил в интервью «Чемпионату» Каманцев.



В судейской практике Казарцева уже был один матч этих команд. В мае 2019-го он зафиксировал победу красно-белых в Самаре со счётом 2:1.