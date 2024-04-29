Президент «Урала» Иванов: будем бороться до последнего, чтобы сохранить прописку в РПЛ

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов прокомментировал ничейный результат в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином», а также высказался о борьбе «шмелей» за право остаться в РПЛ. Напомним, встреча завершилась со счётом 1:1. «Урал» ушёл от поражения на 86-й минуте благодаря голу Силвие Бегича.

«Мы хотели выиграть. Сегодня наши защитники не имели права так играть. Даку шёл с центра поля и всех обошёл, это наша вина. Но мы играли на победу, старались и не проиграли. Это очко тоже нам в копилку. Мы будем бороться до последнего, чтобы сохранить прописку в РПЛ. Да, конкуренты играют хорошо, но и мы тоже можем набирать очки. Что тут сделаешь? Никто не хочет вылетать. Мы должны биться в каждой игре», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

После этой игры в активе «Рубина» стало 37 очков. Казанский клуб расположился на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата. «Урал» с 25 очками находится на предпоследнем, 15-м, месте.