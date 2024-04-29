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Президент «Урала» Иванов высказался о судействе в матче с «Рубином»

Президент «Урала» Иванов высказался о судействе в матче с «Рубином»
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Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов прокомментировал судейство в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). Напомним, встреча завершилась со счётом 1:1. «Урал» ушёл от поражения на 86-й минуте благодаря голу Силвие Бегича.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
29 апреля 2024, понедельник. 15:15 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 1
Урал
Екатеринбург
1:0 Даку – 43'     1:1 Бегич – 86'    

«Я поблагодарил судью, не сказал плохого слова. Мне показалось, что судил нормально. Но без ошибок не бывает, и футболисты с двух метров не забивают. Мне футболист говорил, что первый хотел «нарисовать» штрафной, а судья не купился. Судейство было великолепным. Да, Виктор Михайлович (Гончаренко) нервничал, он тренер.

Если бы так нас всегда судили… Последние игры нас судят хорошо, даже когда мы проигрываем. Но когда выходит великий судья Кукуян и начинает что‑то делать, я этого не понимаю. Сегодня, в Сочи (в 25‑м туре) — везде было хорошее судейство, я доволен», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

После этой игры в активе «Рубина» стало 37 очков. Казанский клуб расположился на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата. «Урал» с 25 очками находится на предпоследнем, 15-м, месте.

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