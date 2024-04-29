Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортдир «Крыльев» Корниленко: мы заслуживали победы над «Краснодаром»

Спортдир «Крыльев» Корниленко: мы заслуживали победы над «Краснодаром»
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о ничейном результате в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча прошла сегодня, 29 апреля. Она проходила в Самаре. Игра закончилась ничейным результатом – 0:0. Отметим, что хозяева с 64-й минуты играли в большинстве. В их составе за вторую жёлтую карточку удалён был защитник Сергей Волков.

«Хороший, боевой матч. Команда провела очень качественную игру против одного из лидеров чемпионата. Я считаю, что мы сегодня заслуживали победы, особенно по моментам во втором тайме. Осинькин — лучший тренер сезона? Для нас, безусловно, он», — приводит слова Корниленко Metaratings.

Напомним, после минувшего матча самарский клуб заработал 40 очков. Подопечные Игоря Осинькина занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Что касается краснодарского клуба, то он с 50 очками пребывает на втором месте.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
29 апреля 2024, понедельник. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 0
Краснодар
Краснодар
Удаления: нет / Волков – 64'
Материалы по теме
Вспомните лучших бомбардиров Лиги чемпионов? Здесь только легенды
Тест
Вспомните лучших бомбардиров Лиги чемпионов? Здесь только легенды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android