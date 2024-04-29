Спортдир «Крыльев» Корниленко: мы заслуживали победы над «Краснодаром»

Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о ничейном результате в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча прошла сегодня, 29 апреля. Она проходила в Самаре. Игра закончилась ничейным результатом – 0:0. Отметим, что хозяева с 64-й минуты играли в большинстве. В их составе за вторую жёлтую карточку удалён был защитник Сергей Волков.

«Хороший, боевой матч. Команда провела очень качественную игру против одного из лидеров чемпионата. Я считаю, что мы сегодня заслуживали победы, особенно по моментам во втором тайме. Осинькин — лучший тренер сезона? Для нас, безусловно, он», — приводит слова Корниленко Metaratings.

Напомним, после минувшего матча самарский клуб заработал 40 очков. Подопечные Игоря Осинькина занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Что касается краснодарского клуба, то он с 50 очками пребывает на втором месте.