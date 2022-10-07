Российский вратарь попал под мощный «Арсенал»! И пропустил меньше, чем потащил

В 3-м туре группового этапа Лиги Европы «Будё-Глимт» отправился в Лондон к «Арсеналу». Лидер группы вместе с Никитой Хайкиным набрал четыре очка в двух матчах, но в Англии потерпел разгромное поражение.

Российскому вратарю пришлось непросто уже на первых минутах: сначала он остановил прострельную передачу на дальнюю штангу, вытянувшись во весь рост, а затем после удара Кирана Тирни ему помогла перекладина. «Арсенал» дожал «Будё-Глимт» к середине первого тайма – Эдди Нкетиа забил в пустые ворота после отскока мяча от штанги – 1:0.

Через пять минут «Арсенал» забил второй. Фабиу Виейра сделал отличный навес в штрафную площадь на Роба Холдинга, который переиграл Никиту Хайкина – 2:0.

Ещё до перерыва «Арсенал» мог довести счёт до разгромного, но Хайкин в классном прыжке достал мяч после удара Гранита Джаки. В первом тайме российский вратарь сделал два сейва после четырёх ударов в створ и 12 «выстрелов» лондонцев в сторону ворот. Во второй половине встречи давление «Арсенала» снизилось, но Хайкину всё равно пришлось неоднократно вступать в игру. Так, например, после перерыва он снова оставил Джаку без гола.

Никита Хайкин Фото: Vincent Mignott/Getty Images

На 85-й минуте «Арсенал» установил окончательный счёт на табло – 3:0. Фабиу Виейра нанёс точный удар под перекладину после передачи Габриэла Жезуса.

Благодаря победе «Арсенал» набрал шесть очков и возглавил группу A, имея при этом одну игру в запасе с ПСВ. В параллельной встрече «Цюрих» был разгромлен голландским клубом – 1:5. Несмотря на три пропущенных гола, Хайкин может занести игру в актив – на его счету четыре сейва, а в пропущенных голах вины нет.