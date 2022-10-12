Хвича так не блистал даже в РПЛ! Кварацхелия опять устроил фурор в Лиге чемпионов

«Наполи» Лучано Спаллетти всего за четыре тура обеспечил себе место в плей-офф Лиги чемпионов.

Неделю назад «Наполи» вынес «Аякс» в Амстердаме со счётом 6:1. После той игры Хвича Кварацхелия, набравший 1+1 по системе «гол+пас», признался: «Мечты сбываются! Я играю в Лиге чемпионов и сегодня забил. Очень счастлив». Ответную встречу с «Аяксом» Хвича начинал в статусе лучшего бомбардира и лучшего ассистента «Наполи» – у Кварацхелии было шесть голов и шесть голевых передач в 12 матчах сезона.

Сама команда Спаллетти имела восьмиматчевую победную серию во всех турнирах, лидируя и в своей группе Лиги чемпионов, и в чемпионате Италии. Экс главный тренер «Зенита» мог бы повторить вслед за грузинским вингером «мечты сбываются – я очень счастлив», если бы сезон завершился прямо сейчас. Но кто знает, каким будет «Наполи» после паузы на ЧМ-2022?

Спаллетти сказал, что на месте своего коллеги из «Аякса» знал бы, как играть с «Наполи», но Альфред Шрёдер при подготовке к матчу, видимо, не советовался с итальянским коллегой. Уже на четвёртой минуте неаполитанцы забили седьмой мяч амстердамцам за две игры! Гол пришёл с фланга, только не с левого, а с правого, где зажигал Ирвин Лосано. Мексиканец сместился в центр, придумал простую стенку с Пётром Зелиньским и точно пробил головой.

Быстро поведя в счёте, хозяева чуть-чуть расслабились. «Аякс» находил пространство на чужой половине поля, комбинировал и соорудил два-три опасных момента. А на исходе трети первого тайма классную трёхминутку выдал Хвича. Сначала он совершил эффектный проход, уйдя от двоих. Кварацхелия потерял мяч на финте в штрафной, тем не менее всё закончилось ударом Лосано из убойной позиции – выше ворот. Ещё через две минуты грузинский вингер стал автором голевой передачи. Хвича хитро оставил мяч партнёру на левом фланге, открылся на рывке, получил пас и вовремя передал мяч Джакомо Распадори. Центрфорвард забил ударом под перекладину.

«Наполи» был сильнее, лучше пользовался своими сильными сторонами. А Кварацхелия чаще всех на поле шёл в дриблинг и переигрывал своего оппонента Хорхе Санчеса. Ещё до перерыва экс-игрок «Рубина» посадил мексиканца на жёлтую карточку.

Первые минуты второго тайма перевернули всё с ног на голову. Лидер Серии А плохо вошёл в игру, и теперь уже быстро забил «Аякс». Хозяева позволили Стивену Бергвейну принять мяч между линий, а левый защитник Матиас Оливера прозевал рывок Дави Классена и его удар головой. Более того, Спаллетти тут же вынужден был сделать незапланированную замену – из-за травмы поле покинул ключевой центрхав Андре Замбо Ангисса.

Но на что может рассчитывать «Аякс», если Хвича в такой форме?! На исходе часа матча «Наполи» заработал пенальти после попадания мяча в руку Юрриена Тимбера, и грузинский вингер уверенно реализовал 11-метровый. Любопытно, что пожелавшему исполнить удар Кварацхелии лично вручил мяч звёздный центрфорвард неаполитанцев Виктор Осимхен, который и сам мог бы подойти к «точке». Партнёры чувствуют – Хвича на кураже, он заслужил свой гол. В ходе атаки, которая привела к пенальти, Кварацхелия несколько раз сохранял мяч в непростой ситуации под давлением соперников.

При счёте 3:1 Спаллетти, видимо, подумал, что дело сделано, и за четверть часа до конца отправил Хвичу отдыхать. Кварацхелия в матче с «Аяксом» совершил 52 касания мяча, нанёс один удар в створ, отдал одну ключевую передачу и сделал четыре обводки. Но цифры не отражают главного: грузинский вингер просто замучил своих оппонентов, здорово играя и без мяча. А после ухода с поля Хвичи неаполитанцы пропустили: Жуан Жесус сфолил на Брайане Бробби – пенальти реализовал Бергвейн.

«Аякс» имел шансы спасти игру, если бы опытный Дейли Блинд не «привёз» гол, потеряв мяч под прессингом Осимхена. Виктор шикарно отработал эпизод. Кстати, до этого были отменены два его гола из-за офсайдов.

Шесть голов в Неаполе после семи в Амстердаме – красивый получился футбол! «Наполи» при помощи экс-звезды РПЛ продолжил победную серию.