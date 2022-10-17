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«ПСЖ» – «Марсель» – 1:0, обзор и статистика матча, удаление Жиго, 16 октября 2022 года, чемпионат Франции по футболу

Что нашло на Жиго? Любимец болельщиков «Спартака» жёстко влетел в Неймара
Анатолий Романов
Что нашло на Жиго?
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Защитника удалили, и «Марсель» проиграл.

Бывший защитник «Спартака» Самуэль Жиго заработал уже вторую красную карточку в 11 матчах за «Марсель»! В августе новичок провансальцев получил два предупреждения за 16 минут во встрече с «Нантом», а теперь был удалён в «ле класси́к» с «ПСЖ». Причём Жиго играл даже не самого начала. Центральный защитник вышел на замену в конце первого тайма вместо травмированного Эрика Бейи. Француз что-то не поделил с Неймаром и, возможно, в отместку въехал в звезду хозяев в жёстком подкате. Бразилец добавил эффектности эпизоду, покрутившись после фола. Судья Клеман Тюрпен, не раздумывая ни секунды, достал из кармана красную.

Неймар

Неймар

Фото: Pedro Salado/Getty Images

Удаление Жиго на 72-й минуте фактически лишило «Марсель» надежд на спасение. К тому моменту команда хорватского тренера Игора Тудора проигрывала со счётом 0:1 и всё заметнее уставала. Хотя в целом провансальцы дали бой лидеру и действующему чемпиону Лиги 1, имели шансы оставить Неймара, Лео Месси, Килиана Мбаппе и компанию без победы. В ярком матче «ПСЖ» с «Марселем нанесли на двоих 41 удар (23:18 в пользу хозяев), а по попаданиям в створ (8:7) гости почти не уступили.

Франция - Лига 1. 11-й тур
16 октября 2022, воскресенье. 21:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 0
Марсель
Марсель
1:0 Неймар – 45+1'
Удаления: нет / Жиго – 72'

Неймар, которому досталось от Жиго, и стал автором единственного гола. Случилось это перед перерывом, когда «Марсель» немного увлёкся и потерял баланс. Началась голевая атака «ПСЖ» с прекрасного отбора Марко Верратти в подкате, а завершилась пасом Мбаппе на Неймара – бразилец забил в касание. Килиана упрекали в том, что он не делится мячом, но в этом матче форвард сделал свою первую результативную передачу в сезоне.

Месси провёл на поле 78 минут, хотя его участие в игре с «Марселем» было под вопросом из-за повреждения голени. Понятно, что Лео опасается травмироваться перед чемпионатом мира. Но, к счастью, боли ушли, поэтому аргентинский форвард смог выйти на поле. Месси был близок к голу – незадолго до перерыва он пробил со штрафного в перекладину. «ПСЖ» вообще оригинально разыграл этот стандарт: перед вратарём «Марселя» располагались сразу три игрока хозяев. Лео уже в 14-й раз послал мяч в каркас ворот соперника после перехода в парижский клуб — во Франции у него могло быть намного больше голов.

Мбаппе всё-таки хочет сбежать из «ПСЖ». Поведение Килиана вызывает слишком много вопросов Мбаппе всё-таки хочет сбежать из «ПСЖ». Поведение Килиана вызывает слишком много вопросов

Всего же Месси нанёс шесть ударов и трижды попал в створ. Кроме того, сделал три ключевые передачи. Лео совершил всего четыре попытки обыгрыша, а успешной оказалась и вовсе одна. Ещё у аргентинца по статистике было 13 потерь владения. Это не худший результат: лидер, конечно же, Неймар – 23 потери владения.

«ПСЖ» продлил беспроигрышную серию со старта сезона (девять побед и две ничьих в 11 турах). Отрыв от «Марселя» вырос до шести очков. Но на колесе у лидера неожиданно сидит «Лорьян», который отстаёт от команды Кристофа Галтье на три балла и 6 ноября сыграет с «ПСЖ» дома.

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