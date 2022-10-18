В честь Бензема выпустили золотую повязку на руку. Зачем он три года перематывает пальцы?

Победу Карима Бензема в борьбе за «Золотой мяч» экипировщик «Реала», у которого есть личный контракт и с футболистом, отметил лимитированной коллекцией: в ней всё завязано на золоте.
Футболка с золотой девяткой, собранной из фотографий Бензема.
Бензема
Фото: realmadrid.com
Золотые бутсы.
Бутсы
Фото: realmadrid.com
С маленькой, но важной деталью – флагом Франции на шнурках. Бутсы – «гиперлимитированные», то есть не будут доступны в продаже: их сделали в штучном экземпляре для Бензема.
Бутсы
Фото: realmadrid.com
Ну и главная вещь, которая впечатляет больше всего, – золотая повязка на руку, успевшая за несколько лет стать культовой особенностью футболиста. «Также она стала ещё одним символом его способности преодолевать трудности, ещё раз доказав, что нет ничего невозможного», – говорится в пресс-релизе бренда.
Бензема
Фото: realmadrid.com
Зачем Бензема носит повязку на руке?
Француз бинтует руку более трёх лет – с января 2019-го. Тогда он в матче с «Бетисом» столкнулся с Марком Бартрой, в результате чего неудачно упал – удар пришёлся на мизинец, который изрядно изогнулся. Игру продолжить Бензема не смог.
Бензема
Фото: Quality Sport Images/Getty Images
Врачи сказали, что перелом серьёзный: настолько, что требуется операция, восстановление после которой могло занять до двух месяцев. Бензема отмахнулся и вышел уже в следующем матче, отыграв 90 минут против «Севильи». Спустя две недели после травмы он оформил дубль в ворота «Эспаньола».
Бензема отложил тогда операцию, чтобы не выпадать из игрового графика и не оставлять товарищей по команде: от его присутствия на поле зависело слишком многое. Француз сделал операцию летом, но поторопился с реабилитацией, из-за чего палец не зажил до конца. Врачи сказали, что других вариантов, кроме как постоянно носить повязку, нет (она накладывается посредством жёсткого тейпирования) – или же снова делать операцию. Позднее Бензема вновь повредил палец, но времени на повторное хирургическое вмешательство у него снова не было – пропускать матчи он вновь не хотел.
Рука Бензема
Фото: uk.fff.fr
За три года эта повязка на руке стала своего рода символом – самопожертвования, приверженности и силы.
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