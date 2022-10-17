Бензема впервые за 24 года принёс Франции «Золотой мяч». А вот место Мбаппе удивляет!

Определился лучший игрок мира по итогам 2022 года. Сенсации не произошло – обладателем «Золотого мяча» ожидаемо стал нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема. Рассказываем об итогах голосования в этой и других номинациях.

«Золотой мяч» — у Бензема!

Бензема, вне всяких сомнений, заслужил «Золотой мяч» личными и командными достижениями. Нападающий вышел на пик карьеры к 34 годам, а с «Реалом» выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов. В уходящем году Карим забил за «сливочных» 28 мячей в 32 матчах разных турниров.

Это второй случай с 2008-го, когда «Золотой мяч» достался не Лионелю Месси или Криштиану Роналду. В 2018-м трофей выиграл другой игрок «Реала» – хорватский полузащитник Лука Модрич. А в 2020-м «Золотой мяч» не вручался из-за пандемии коронавируса.

Две ярчайшие звезды современного футбола потихоньку сходят со сцены. Месси (напомним, прошлогодний обладатель трофея) впервые с 2005 года не попал в список номинантов на «Золотой мяч». Роналду впервые с того же 2005-го финишировал так низко – на 20-м месте. К слову, Криштиану наконец-то посетил церемонию вручения приза. В последний раз приезжал пять лет назад, когда завоевал «Золотой мяч».

Вот топ-20 игроков мира по результатам голосования:



20. Криштиану Роналду, «Манчестер Юнайтед»

17-19. Луис Диас, «Ливерпуль»

17-19. Душан Влахович, «Ювентус»

17-19. Каземиро, «Манчестер Юнайтед»

16. Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль»

14-15. Фабиньо, «Ливерпуль»

14-15. Рафаэл Леау, «Милан»

13. Себастьен Аллер, «Боруссия» Дортмунд

12. Рияд Марез, «Манчестер Сити»

11. Сон Хын Мин, «Тоттенхэм»

10. Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити»

9. Лука Модрич, «Реал»

8. Винисиус Жуниор, «Реал»

7. Тибо Куртуа, «Реал»

6. Килиан Мбаппе, «ПСЖ»

5. Мохамед Салах, «Ливерпуль»

4. Роберт Левандовски, «Барселона»

3. Кевин Де Брёйне, «Манчестер Сити»

2. Садио Мане, «Бавария»

1. Карим Бензема, «Реал»

«Большое спасибо всем, – сказал Бензема после вручения ему «Золотого мяча». – Это был нелёгкий путь. Какое-то время я не выступал за сборную и горжусь, что вернулся. Горжусь своей работой и тем, что смог преодолеть трудные времена. Хочу поблагодарить товарищей по клубу и сборной, а также моего замечательного президента, которого я считаю частью своей семьи и который дал мне шанс и всегда был рядом. Этот трофей индивидуальный, но благодарность коллективная.

Моя детская мечта воплотилась в жизнь. Это сложно, но не невозможно. Я предпочитаю играть в команде, а не только забивать. Этот трофей – вознаграждение за усилия. Моя мама очень мне помогла, и я рад, что она со мной в этот вечер. Получить такую награду после 30 лет – результат большого труда. Я тренируюсь, если возможно, немного больше других, а для этого нужна мотивация».

Добавим, что представитель Франции в последний раз завоёвывал «Золотой мяч» в 1998 году – это был Зинедин Зидан. Полузащитник «Ювентуса» набрал тогда 244 балла и намного опередил хорвата Давора Шукера из «Реала» (68 баллов) и бразильца Роналдо из «Интера» (66).

Зинедин Зидан Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

Ранее ещё три француза брали «Золотой мяч»: Раймон Копа (в 1958 году), Мишель Платини (1983, 1984, 1985) и Жан-Пьер Папен (1991).

Куртуа стал обладателем приза имени Льва Яшина

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа, тащивший «сливочных» вместе с Бензема в прошлой Лиге чемпионов, получил приз имени Льва Яшина – лучшему вратарю года. Журнал France Football учредил эту премию в 2019-м. Первым награду завоевал голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер, а в 2021-м она досталась выступающему за «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумме.

В этот раз Алисон тоже был в числе номинантов. Помимо бразильца и Куртуа, на приз имени Яшина претендовали Эдерсон («Манчестер Сити»), Мануэль Нойер («Бавария»), Яссин Боно («Севилья»), Эдуард Менди («Челси»), Мик Меньян («Милан»), Ян Облак («Атлетико»), Кевин Трапп («Айнтрахт») и Уго Льорис («Тоттенхэм»).

Тибо Куртуа Фото: Antonio Villalba/Real Madrid via Getty Images

«Прошлый сезон был невероятным для меня и моих товарищей по команде, – отметил Куртуа. – Быть номинированным на эту награду наряду с другими замечательными вратарями и выиграть её – большая честь для меня. Я хочу поблагодарить мою семью, девушку и детей за то, что они были рядом в непростые времена. Кроме того, хотел бы выразить благодарность моим партнёрам по сборной и клубу».

Гави — лучший молодой игрок года

Лучшим молодым игроком признан полузащитник «Барселоны» Гави. Эта награда вручается футболистам в возрасте до 21 года, но Гави ещё моложе – ему только в августе исполнилось 18. Предыдущими обладателями трофея были Килиан Мбаппе, Маттейс де Лигт и ещё один полузащитник «Барселоны» Педри.

В 2022-м на приз претендовали также Карим Адейеми, Джуд Беллингем (оба – «Боруссия Дортмунд»), Эдуарду Камавинга («Реал»), Райан Гравенберх, Джамал Мусиала (оба – «Бавария»), Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Букайо Сака («Арсенал») и Флориан Вирц («Байер»).

Звезда «Барселоны» Путельяс — первый номер в женском футболе

В женском футболе нет равных звезде «Барселоны» Алексии Путельяс. Нападающая получила «Золотой мяч» второй год подряд. При этом 28-летняя испанка не играет с лета из-за разрыва крестообразных связок колена. Она пропустила Евро-2022.

«Золотой мяч» в женском футболе вручается с 2018 года. До Путельяс трофей брали норвежка Ада Хегерберг и американка Меган Рапино.

«Я очень рада снова быть здесь, – призналась Путельяс. – Когда выиграла первый «Золотой мяч», решила попробовать улучшить свои результаты в новом сезоне и направить личный прогресс на пользу команде. Без моих партнёрш по команде меня бы здесь не было. Я очень ценю их. Также я благодарна тренерскому штабу – людям, которые помогают мне становиться лучше день ото дня. Я благодарна президенту клуба и болельщикам. Играть за «Барселону» – привилегия. Мне очень приятно быть частью этого проекта».

Левандовски и Мане тоже получили призы

Левандовски опять остался без «Золотого мяча». France Football подготовил для поляка «утешительный» приз: новичку «Барселоны» досталась награда Герда Мюллера как самому результативному нападающему года. Левандовски забил наибольшее количество голов за клуб и сборную.

Свой трофей получил и ставший вторым после Бензема африканец Мане – награду имени Сократеса. Этот новый приз вручается футболисту, который проявил себя за пределами поля в политической или социальной сфере.

Лучшим клубом года признали не «Реал», несмотря на победу «сливочных» в Лиге чемпионов. Этот трофей достался «Манчестер Сити». Должны же и представители сильнейшей лиги мира что-то выиграть!