Карпин пошёл на риск и перевернул сложнейшую игру. А потом у «Динамо» вышел Смолов

Не успели мы отойти от яркого тура РПЛ, как настало время Кубка России. Вечером вторника «Динамо» и «Ростов» встретились в Москве. И подарили ещё один отличный футбольный сюжет.

«Динамо» захватило инициативу сразу после стартового свистка. Забивать мог Константин Тюкавин, но Сергей Песьяков выдал шикарный сейв после удара головой. К 15-й минуте «Динамо» успело создать ещё три отличных момента, у «Ростова» же не было ничего. Со временем команда Валерия Карпина всё же начала отвечать своими подходами, но такими же опасными, как у «Динамо», они не были.

К середине первого тайма «Динамо» изменило подход к игре. Команда Славиши Йокановича отдала мяч «Ростову» и стала контратаковать. Общий баланс сил при этом не изменился — хозяева всё ещё смотрелись острее.

А на 28-й минуте «Ростов» внезапно создал момент. Егор Голенков врезался в Игоря Лещука после подачи, однако судья не свистнул, и гости сыграли на добивании. Явный голевой шанс, но вратарь «Динамо» умудрился среагировать на удар с пары метров.



Буквально через минуту Голенков и Лещук схлестнулись вновь. Схема та же: нападающий прыгнул во вратаря. Только в этот раз Лещук уже не стал терпеть и пнул обидчика рукой, а тот в ответ боднул его в грудь. Судье пришлось вмешаться и показать жёлтую Голенкову.



Гол «Динамо» назревал. Пока футболисты «Ростова» думали, как сделать свои атаки острее, хозяева создавали моменты. В одном из них Денис Макаров не реализовал выход один на один, но вскоре у него появился шанс исправиться. Даниил Фомин развернул Данила Глебова и тонко покатил в штрафную, а Макаров исправился и не стал подрабатывать мяч под любимую левую. 1:0.

В перерыве Карпин пошёл на риск и сделал тройную замену. И сумел перевернуть сложнейшую игру! Особенно удачным оказался выход Николая Комличенко. Практически сразу у нападающего возник момент, и от пропущенного гола «Динамо» спасла только подставленная нога Сабы Сазонова.

А ещё спустя несколько минут Комличенко заработал пенальти. Арбитр Артём Любимов не увидел, что Роберто Фернандес схватил соперника за футболку во время подачи с углового, но фол был таким откровенным, что просмотр повтора занял у него несколько секунд. Исполнять пошёл Дмитрий Полоз — и забил. 1:1.

Гол резко изменил игру. Борьбы стало значительно больше, а вот моментов поубавилось. «Динамо» понадобилось время, чтобы прийти в себя. Зато, как только это произошло, «Ростов» чуть не забил второй. И вновь в центре внимания оказался Комличенко — после заброса из глубины он пытался пробросить мяч мимо выбежавшего Лещука, но вратарь помешал.



И всё же «Динамо» смогло вернуть себе преимущество. И тоже сыграли замены: Йоканович ответил Карпину, выпустив Фёдора Смолова. А тот спустя 10 минут организовал гол — разобрался с защитником, отдал Вячеславу Грулёву, и тот положил в угол. 2:1.

Одним ассистом Смолов не ограничился. На 87-й минуте он похоронил интригу: подошёл к штрафной и точно пробил в дальний угол. 3:1!

Победу «Динамо» сложно назвать незаслуженной. Если не считать начало второго тайма, команда Йокановича неизменно владела преимуществом и была острее соперника. Теперь «Динамо» — лидер группы с семью очками. А вот «Ростов» опустился на третью строчку. Благо отставание составляет всего одно очко.