Кубок России стал турниром вторых составов. Новый формат пока не оправдал ожиданий

Вчера Кубок России заинтересовал в третий раз с момента своего перезапуска. Андрей Мостовой поспорил с Семаком после замены – уже событие на фоне заскучавшего от самого себя турнира. Ещё, конечно, о Кубке говорили перед началом – вспомните, сколько было разных рабочих групп с бесконечными идеями реформ? В итоге выбрали самую странную – играть чаще друг с другом. Очень захватывающий сюжет. Второй раз турнир привлёк внимание, когда в нём сыграли «Зенит» и «Спартак» – причём почти основными составами. Результат классный, освещение стильное, всем большие аплодисменты. Ещё можно вспомнить пару локальных сюжетов вроде победы «Торпедо» над ЦСКА или кучи голов Педро Габриэла в ворота «Химок». Но в целом нынешний Кубок России – это точно не то соревнование, ради которого хочется отложить все дела. Уже не говорю о походе на стадион. Не особо интересны даже трансляции.

Причин несколько. Во-первых, стало много похожих матчей. Логично, что условная вывеска «Ахмат» – «Оренбург» не соберёт аудиторию даже в рамках РПЛ. А тут ещё два раза встречаться в Кубке – не самое впечатляющие зрелище. Ещё важный момент – многие команды играют вторыми составами. Возьмём «Спартак» как действующего обладателя трофея. Команда выиграла четыре матча с общим счётом 9:1. Но в трёх играх выходили абсолютно смешанные сочетания, где место на поле находилось одновременно Соболеву и Рассказову. И КБ – это позитивный пример. Так как даже на «Факел» выпустили того же Промеса: явно не только для обмена футболок с Брызгаловым.

Тот же «Зенит» по итогам первых трёх туров построил чёткую иерархию – в Кубке играет второй состав, в РПЛ – основа. Но с точки зрения результата резерв себя проявил не лучшим образом: поражение от «Крыльев» во 2-м туре вспоминают до сих пор. В том числе поэтому в ответной встрече сыграли другие – и результат достигнут. Так ещё и действия Мостового – просто матч мечты.

Валерий Карпин с игроками «Ростова» Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Показательный момент произошёл в матче «Динамо» – «Ростов». Карпин выпустил на 70 минут юношей, которых никто не знает. А Йоканович наоборот – полуосновной состав с мощными заменами. Итог – 3:1. После игры Валерий даже не стал искать причины поражений. Всё очевидно.

Второй состав ЦСКА здорово справлялся в Кубке: три победы, но потом неожиданное поражение от «Торпедо». Хотя глобально на перспективах это не сказалось. Команда точно выйдет в плей-офф. Ведь туда попадают три первых места.

Это тоже очень странная привилегированная группа. Получается, не из РПЛ в весеннюю часть разыгрывают только четыре путёвки среди всех участников. А 12 команд, которые и так очень часто встречались друг с другом, весной сделают это снова. И ощущение, что такими же вторыми составами.

Ещё летом Андрей Аршавин предлагал куда более интересную идею – не делать из РПЛ главных участников Кубка с почти гарантированным выходом в плей-офф. А объединить их в группы с Первой лигой. На фоне команд оттуда вторые составы РПЛ смотрелись хотя бы интересно. Плюс – интригующие выезды, крутые сюжеты с местными болельщиками и всё остальное. Посмотрите, как штиль раскачал «Факел»! Если бы «Зенит» и «Спартак» так же приехали в условный Владикавказ или Калининград, было бы куда интереснее, чем очередной матч с «Крыльями».