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«Оренбург» — «Факел», видео гола Владимира Сычевого, 15-й тур РПЛ, 28 октября 2022 года

«Что же ты делаешь?!» Одноклубник отнял шедевральный гол у лучшего форварда России! Видео
Павел Прохоров
Одноклубник отнял шедевральный гол у Сычевого
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Владимир Сычевой взбешён ситуацией.

«Оренбург» принимает «Факел» в 15-м туре РПЛ. Хозяева владели преимуществом весь первый тайм, но открыли счёт только перед перерывом. На 42-й минуте Химми Марин воспользовался отличным навесом Андрея Малых на дальнюю штангу и точно пробил головой в нижний угол ворот Ильи Свинова – 1:0.

Россия - Премьер-Лига. 15-й тур
28 октября 2022, пятница. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
4 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Марин – 42'   2:0 Марин – 44'   3:0 Флорентин – 57'   4:0 Мансилья – 83' (пен)   4:1 Максимов – 87'

«Факел» не успел оклематься после пропущенного гола, как получил второй. Через две минуты Лукас Вера сделал передачу в штрафную площадь на Владимира Сычевого, который, оказавшись спиной к чужим воротам, придумал удар пяткой. Мяч уже готов был закатиться в ворота, но тут шедевральный гол лучшего российского бомбардира (на данный момент) «украл» всё тот же Химми Марин – 2:0. Костариканец оформил дубль.

Комментатор матча Дмитрий Дерунец остался в экстазе от эпизода:

– Дай закатиться! Дай закатиться! Что ж ты делаешь, Химми Марин? Отдай гол Сычевому. А если здесь офсайд? Что творит Сычевой?! Я-то думал, что там кто-то из иностранной бригады, но это Сычевой, который думал, гадал, но нашёл способ удивить нас.

Отправив мяч в сетку, Марин побежал радоваться второму голу с партнёрами, а Сычевой остался в стороне. Вскоре прозвучал свисток на перерыв, и камера выхватила лицо форварда «Оренбурга». Он был очень зол.

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