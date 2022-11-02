«Ман Сити» при Гвардиоле ужасно бьёт пенальти. Тренер уже готов к экстраординарным мерам

Летом «Манчестер Сити» провернул одну из лучших сделок в эру Пепа Гвардиолы – на «Этихад» привезли беспощадного бомбардира Эрлинга Холанда. Он сразу же сделал разницу: норвежец расширил вариативность в атаке и решил многолетнюю проблему с реализацией. Из 37 мячей «Сити» в этом сезоне на счету скандинавского викинга почти половина – 17.

Всё очень круто, но проблемы есть даже у самых успешных команд, и это не только лидерство «Арсенала». «Ох, я даже не знаю, сколько миллионов пенальти мы смазали, – сокрушался Пеп Гвардиола после нереализованного 11-метрового в исполнении Рияда Мареза в матче с «Боруссией» (0:0). – В таком турнире, как Лига чемпионов, всё решают детали, а у нас так и остаётся проблема с пенальти. Мы не забили то ли 24, то ли 25 — и большинство в европейских турнирах. Реализация кошмарная, будем работать».

«Манчестер Сити» реализовал только 69% пенальти

На самом деле, результаты «Ман Сити» при исполнении пенальти в Лиге чемпионов при Гвардиоле не так уж плохи. До того, как оконфузиться в Дортмунде, игрок «МС» в последний раз мазал с пенальти ещё в 2019-м. А вообще статистика такая: 11 удачных ударов из 14 в еврокубках в эпоху Гвардиолы. Однако в целом результаты чемпионов Англии не впечатляют: во всех соревнованиях они загубили 25 из 80 пенальти при Пепе, что является одним их худших показателей среди всех команд АПЛ.

С начала сезона-2018/2019 до января 2022 года «Сити» занимал пятое место в списке худших команд по реализации пенальти среди команд топ-5 лиг. Французский «Монпелье» был главным неудачником, за ним расположились «Удинезе», «Норвич» и «Труа». Средний процент реализации по Европе составляет 79%, тогда как у «Сити» он находится на отметке всего в 69%. 10% – огромная разница.

Де Брёйне мажет пенальти в матче с «Эвертоном» Фото: Alex Livesey/Getty Images

В последних сезонах основными пенальтистами «Манчестер Сити» были Марез и Серхио Агуэро с одинаковой реализацией в 71%. Алжирец выдал серию из десяти успешных пенальти после памятного промаха на «Энфилде» в 2018 году, но с мая он не реализовал три из четырёх подходов. Логичным решением могло бы стать делегирование прав на пробитие пенальти Кевину Де Брёйне, ведь у него один из самых высоких показателей реализации в команде (78%). Однако после двух промахов подряд несколько лет назад Гвардиола решил, что пенальти бельгийцу исполнять не стоит.

«Чертовщина какая-то! – сходил с ума Гвардиола в январе 2022-го после промаха Габи Жезуса в третьем раунде Кубка Англии в матче с «Суиндоном». – Кто ещё у нас не бил пенальти? Эдерсон? Ну, отлично, стоит попробовать». В каждой шутке есть доля правды – спустя неделю бразилец был замечен за тренировкой 11-метровых ударов накануне матча с «Челси», но пока Пеп не спешит лепить из него нового Рожерио Сени.

Агуэро дискредитировал себя убогой «паненкой» в игре с «Челси»

Гвардиола не случайно подчеркивает важность каждой детали. Особенно в контексте пока что непокорëнной клубом вершины – Лиги чемпионов. Реализуй Агуэро пенальти в эпическом четвертьфинале с «Тоттенхэмом» (лондонцы победили 4:3) весной 2019 года, они могли стать ближе к мечте. «Получилась невероятнейшая игра. Думаю, нереализованный пенальти Агуэро вселил в нас веру», – сиял после победы по сумме двух матчей и выхода в полуфинал тренер лондонцев Маурисио Почеттино.

Ужасная «паненка» Агуэро в матче с «Челси» Фото: Matthew Ashton/Getty Images

Окончательно Агуэро дискредитировал себя в конце сезона-2020/2021. В матче с «Челси» аргентинец исполнил «паненку», но в результате получился парашют в руки Эдуарду Менди. После того промаха (лондонцы выиграли 2:1) Серхио упал в глазах тренера как пенальтист и постепенно утратил статус неприкасаемого.

Исполнение пенальти – особый навык, имеющий мало общего с другими компонентами игры и требующий фантастической концентрации. Бьющий должен обладать целым рядом характеристик, начиная от техники исполнения и заканчивая способностью абстрагироваться от давления трибун и соперника. Футболисты «Ман Сити» в командном и индивидуальном отношении всегда заточены на гол, что требует от них быстрой реакции и молниеносных решений. Но к пенальти необходим другой, более взвешенный подход.

Хороший пример в этом отношении – Де Брёйне. Когда плеймейкер получает право на пенальти, он механически ждёт свистка судьи, потом следуют разбег и удар. Всё очень быстро, по шаблону и без особой подготовки – Кевин словно пробивает опасный штрафной, а не исполняет 11-метровый. В этом он заметно уступает топовым пенальтистам мира – таким как Роберт Левандовски и Гарри Кейн.

«Капитан сборной Англии использует то, что мы называем «независимой от вратаря стратегией». Он заранее выбирает направление удара, – объясняет автор масштабного исследования психологии выполнения пенальти из университета Осло профессор Гейр Йордет. – Когда он подходит к отметке, у него есть особый режим дыхания. Гарри делает два или три очень глубоких вдоха, а мы знаем, что глубокое дыхание способствует контролю над нервной системой. Таким образом, вырабатываются правильные гормоны и повышаются шансы на успех».

Проблему с реализацией пенальти может решить Холанд

Огромную роль в успешном пенальти также играет вовлеченность команды, а не только бьющего. К примеру, в «Ливерпуле» игроки следят, чтобы никто не оказал давление на Мохамеда Салаха. Партнёры иногда даже окружают лидера, чтобы зарядить его правильной энергией. «Мы стараемся изолировать Мо от факторов, способных помешать его настрою при исполнении пенальти», – признался капитан команды Джордан Хендерсон.

Первый мяч за «Сити» Холанд забил с пенальти Фото: Harriet Lander/Getty Images

Удивительно, что при таком уровне проблем с пенальти Гвардиола до сих пор не сделал основным пенальтистом Холанда. Ведь человек-гол обладает феноменальным даром отправлять мяч в сетку не только с игры: реализация пенальти у норвежца за карьеру составляет потрясающие 93%. Несмотря на это, Пеп доверил нападающему всего два 11-метровых.

«Мне понравилось, что я увидел в обоих его пенальти в этом сезоне, – восхищается профессор Йордет. – Он стоял на месте с мячом в руках и ждал, пока судья приготовится. Большинство игроков ставят мяч на точку, а затем отступают и ждут свистка. Эрлинг так не делает. Он просто стоит, ожидая, пока всё вокруг успокоится. Он контролирует ситуацию – так делают лучшие пенальтисты мира».