Покоритель «Амкала» в Кубке России повторил великий гол Роналду бисиклетой! Видео

Если думаете, что в Кубке России есть смысл следить только за командами РПЛ, то у нас есть отличный повод вас переубедить. Матч «Родины» и «Звезды» в 1/16 финала Пути регионов подарил настоящее шоу и, вероятно, главный хайлайт всего игрового дня.
Для начала несколько интересных фактов о командах:
- «Родину» тренирует бывший футболист «Спартака» Дмитрий Парфёнов, работавший в РПЛ с «Уралом» и тульским «Арсеналом»;
- главный тренер «Звезды» — ещё один экс-спартаковец Дмитрий Комбаров. Команда выступает во Второй лиге;
- «Родина» — вторая подряд команда из Первой лиги, которая вылетела из Кубка России от «Звезды»;
- в 1/64 финала «Звезда» переиграла по пенальти медиафутбольную команду «Амкал».
Дмитрий Комбаров
Фото: vk.com/fczvezdaspb
Сюжет этого матча складывался захватывающе. «Родина» забила на 27-й минуте, но уже спустя две минуты счёт сравнял Матвей Першин. 19-летний нападающий «Звезды» ещё недавно бегал за молодёжку «Локомотива», а сейчас забивает в Кубке России.
На 41-й минуте «Родина» во второй раз вышла вперёд, а во втором тайме «Звезда» включилась на полную. Второй гол — настоящий шедевр. Першин после подачи с правого фланга сложился и исполнил потрясающий удар через себя. Дубль! И это при условии, что в предыдущих матчах Кубка России Матвей не забивал.
Особенности голу Першина придаёт празднование в стиле Криштиану Роналду. А ведь и сам удар очень похож на момент величия, который португалец исполнил в матче «Ювентус» — «Реал» в 2018-м!
После этого «Звезда» забила ещё два мяча, а интрига сохранилась только благодаря голу «Родины» с пенальти в концовке. Но команда Комбарова выстояла и прошла дальше — 4:3!
Теперь «Звезда» стала ещё на шаг ближе к плей-офф Пути регионов, где уже будут участвовать команды из РПЛ. Чтобы пробиться в эту стадию, Комбарову и его футболистам осталось выиграть один матч в середине ноября. Но соперник пока неизвестен.
- 2 ноября 2022
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