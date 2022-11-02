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«Родина» — «Звезда» — 3:4, видео гола Матвея Першина ударом через себя в стиле Роналду, Кубок России, 2 ноября 2022

Покоритель «Амкала» в Кубке России повторил великий гол Роналду бисиклетой! Видео
Михаил Рождественский
«Родина» — «Звезда» — 3:4
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И даже отпраздновали в стиле Криштиану. Теперь команда Комбарова в шаге от успеха.

Если думаете, что в Кубке России есть смысл следить только за командами РПЛ, то у нас есть отличный повод вас переубедить. Матч «Родины» и «Звезды» в 1/16 финала Пути регионов подарил настоящее шоу и, вероятно, главный хайлайт всего игрового дня.

Фонбет Кубок России. 1/16 финала
02 ноября 2022, среда. 14:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
3 : 4
Звезда СПб
Санкт-Петербург
1:0 Андреев – 27'   1:1 Першин – 29'   2:1 Габараев – 41'   2:2 Першин – 56'   2:3 Суконкин – 63'   2:4 Кудряшов – 71'   3:4 Гордюшенко – 82' (пен)

Для начала несколько интересных фактов о командах:

  • «Родину» тренирует бывший футболист «Спартака» Дмитрий Парфёнов, работавший в РПЛ с «Уралом» и тульским «Арсеналом»;
  • главный тренер «Звезды» — ещё один экс-спартаковец Дмитрий Комбаров. Команда выступает во Второй лиге;
  • «Родина» — вторая подряд команда из Первой лиги, которая вылетела из Кубка России от «Звезды»;
  • в 1/64 финала «Звезда» переиграла по пенальти медиафутбольную команду «Амкал».
Дмитрий Комбаров

Дмитрий Комбаров

Фото: vk.com/fczvezdaspb

Сюжет этого матча складывался захватывающе. «Родина» забила на 27-й минуте, но уже спустя две минуты счёт сравнял Матвей Першин. 19-летний нападающий «Звезды» ещё недавно бегал за молодёжку «Локомотива», а сейчас забивает в Кубке России.

На 41-й минуте «Родина» во второй раз вышла вперёд, а во втором тайме «Звезда» включилась на полную. Второй гол — настоящий шедевр. Першин после подачи с правого фланга сложился и исполнил потрясающий удар через себя. Дубль! И это при условии, что в предыдущих матчах Кубка России Матвей не забивал.

Особенности голу Першина придаёт празднование в стиле Криштиану Роналду. А ведь и сам удар очень похож на момент величия, который португалец исполнил в матче «Ювентус» — «Реал» в 2018-м!

После этого «Звезда» забила ещё два мяча, а интрига сохранилась только благодаря голу «Родины» с пенальти в концовке. Но команда Комбарова выстояла и прошла дальше — 4:3!

Теперь «Звезда» стала ещё на шаг ближе к плей-офф Пути регионов, где уже будут участвовать команды из РПЛ. Чтобы пробиться в эту стадию, Комбарову и его футболистам осталось выиграть один матч в середине ноября. Но соперник пока неизвестен.

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