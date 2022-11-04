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«Барселона» — ЦСКА — 2:3, Лига чемпионов, 4 ноября 1992 года: рассказ о главном герое матча — судьба Ильшата Файзуллина

«В такие моменты не думаешь о зарплате». 30 лет величайшей победе ЦСКА в Европе
Анатолий Романов
30 лет величайшей победе ЦСКА в Европе
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Главным героем победного матча с «Барселоной» стал тот, кто не забил.

Сегодня, 4 ноября, исполняется 30 лет величайшей победе ЦСКА в еврокубках. В 1992 году молодая команда под руководством тренера Геннадия Костылева удивила весь футбольный мир, выбив из Лиги чемпионов обладателя трофея – «Барселону». После ничьей в первом матче в Москве (1:1) красно-синие выиграли на «Камп Ноу» со счётом 3:2, причём сотворили не просто сенсацию, а невозможное: перевернули игру, по ходу которой уступали 0:2!

ВИДЕО.

О легендарной победе москвичей в столице Каталонии написано многое, игроки того состава армейцев с удовольствием вспоминали её в интервью и делились деталями противостояния с блестящей «Барсой» Йохана Круиффа. ЦСКА победил именно как команда, и каждый, начиная с голкипера Дмитрия Харина и заканчивая запасными, внёс свой вклад в исторический успех. Но у любого великого произведения, в том числе и футбольного, должен быть главный герой. На «Камп Ноу», как ни удивительно, решающую роль сыграл тот, кто не забил – нападающий Ильшат Файзуллин. С его передач Евгений Бушманов положил первый мяч красно-синих, а Дмитрий Карсаков – последний. Кроме того, Файзуллин заработал угловой, после которого Денис Машкарин сравнял счёт на «Камп Ноу». И ещё невольно помог автору гола избавиться от жёсткого опекуна.

Машкарин рассказывал: «Я играл по Надалю. Здоровенный мужик, в два раза шире, на голову выше. Те редкие наши подачи в штрафную он «ловил» мёртвой хваткой. Из-под его опеки практически невозможно было освободиться. Но мы это сделали. Если нельзя освободиться от его опеки, надо освободиться от самого Надаля. Файзуллин, проходя по краю и пытаясь избежать подката каталонца, наступил ему на ногу. Игроку «Барселоны» пришлось на время покинуть поле. Этим временем мы и воспользовались».

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Файзуллину на тот момент было всего 19 лет. Юный нападающий находился на взлёте и выступал за молодёжную сборную. Выделялся хорошей скоростью, умением обыгрывать один в один, умными и хитрыми действиями на поле. Смотря на его игру, специалисты были убеждены – растёт будущая звезда российского футбола. Ильшат не боялся на поле ни Рональда Кумана, ни других топовых защитников «Барселоны».

В первом матче с каталонцами в Москве Файзуллин вышел на замену только за полчаса до конца. Нападающий приболел, поэтому вообще мог пропустить встречу. Однако, по словам Костылева, Ильшат так рвался в бой, что он не мог не выпустить его хотя бы на короткий отрезок. Возможно, напрасно, поскольку молодой футболист оказался физически не готов к игре такого уровня и ничего не показал. Тем не менее на «Камп Ноу» тренер рискнул поставить Файзуллина в основу. И вот тут угадал! Форвард выдал шикарную проникающую передачу на Бушманова, а после его паса на Карсакова забить помог рикошет от бедолаги Надаля. Всю игру Ильшат трепал нервы звёздам «Барселоны», выдав один из лучших матчей в карьере.

Через два с половиной года Файзуллин оказался в «Расинге» из Сантандера. Можно было бы предположить, что испанцы запомнили нападающего по матчу ЦСКА с «Барселоной» и с тех пор вели Ильшата, дважды попадавшего в список 33 лучших футболистов России (в 1992 и 1993 годах), но это не так. Файзуллин признавался в интервью для «Чемпионата»:

«Приехали за другим нападающим, а я в том матче вообще не играл – травмирован был. Проиграли «Спартаку». Испанцы остались ещё на несколько дней и после следующего тура поменяли планы. У них на глазах я отдал голевую, забил, 3:0 победили. После матча подошли Хуан Бергара, Иньяки Уркихо – агенты, которые многим русским помогли. Познакомили с тренером «Расинга», обрисовали ситуацию. В Сантандере тогда целая русско-белорусская «банда» сформировалась – Радченко, Попов, Зыгмантович. Этот фактор тоже сыграл свою роль. Я никуда не рвался из ЦСКА, но испанцы согласились со всеми моими условиями и тем подкупили. Хотели на пять лет контракт – я настоял на трёхлетнем, финансовая сторона тоже устроила».

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В Испании у Файзуллина получилась неплохая карьера, хотя очевидно, что на все сто российский нападающий не раскрылся. Поиграл за «Расинг», «Вильярреал», «Хетафе», а на закате карьеры – за клубы низших дивизионов. В Ла Лиге провёл 54 матча и забил восемь мячей. Супербомбардиром, классическим завершителем атак Файзулин всё же никогда не был. А роман со сборной России завершился, едва начавшись: свой единственный матч за национальную команду он сыграл в 1993 году.

Ильшат, говоря о своих чувствах во время игры на «Камп Ноу», признавался: «В такие моменты не думаешь о зарплатах, премиальных – просто наслаждаешься моментом». Наверное, в тот день задорный ЦСКА с Файзуллиным в составе не обыграла бы ни одна команда мира.

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