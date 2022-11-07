Португальское чудо в Лиге чемпионов! Как «Бенфика» с «Порту» обошли футбольных богачей

«Порту» и «Бенфика» вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Оба португальских клуба выдали сенсации в своих группах, заняв первое место. «Порту» финишировал в таблице выше «Брюгге», «Байера» и «Атлетико», а «Бенфика» опередила «ПСЖ», «Ювентус» и «Маккаби». Обе команды занимали третьи места в своих квартетах по трансферной стоимости состава и синхронно добились успеха. Рассказываем, за счёт кого «Порту» и «Бенфика» так «выстрелили».

«Порту»: доморощенный вратарь, бомбардир из сборной Ирана и несколько лидеров-ноунеймов

Одним из лидеров «Порту» на групповом этапе стал 23-летний вратарь Диогу Кошта. Воспитанник клуба сыграл в этом розыгрыше все шесть матчей, пропустил семь голов и засушил две игры с «Байером» и одну с «Брюгге».

Большой вклад в успех «Порту» внёс нападающий Мехди Тареми. 30-летний форвард был куплен два года назад за € 4,73 млн у «Риу Аве», а сейчас отметился пятью голами и двумя результативными передачами в пяти матчах. На групповом этапе иранец забил столько же мячей, сколько Эрлинг Холанд и Роберт Левандовски. Сейчас уже Тареми оценивается в € 20 млн.

Зимой в «Порту» пришёл Стефен Эустакиу. Португальский клуб взял полузащитника в аренду, а летом выкупил его за € 3,5 млн. 25-летний канадец сыграл большинство матчей от первой до последней минуты, забил «Брюгге» и отметился победным мячом в последнем туре с «Атлетико». Запомните имя этого парня — он будет одной из звёзд сборной Канады на ЧМ-2022 в Катаре.

Стефен Эустакиу Фото: Sylvain Lefevre/Getty Images

Помимо этой тройки, большую роль в успехе «Порту» сыграли Пепе, Отавио, Вендерсон Галено, Зайду Занузи и Эванилсон. Все эти футболисты провели на поле более 75% игровых минут и прибавили в цене за время выступлений в клубе.

Пепе: € 15,4 млн → € 22 млн

Отавио: € 2,5 млн → € 30 млн

Вендерсон Галено: € 9,02 млн → € 15 млн

Зайду Занузи: € 4 млн → € 10 млн

Эванилсон: € 8,8 млн → € 22 млн

«Бенфика» берёт опытом

Главные звёзды лиссабонского клуба – опытные игроки. В составе «Бенфики» все матчи на групповом этапе сыграли Николас Отаменди, Одиссеас Влаходимос, Алехандро Гримальдо, а результат в атаке сделали Жоау Мариу и Рафаэл Силва, забившие четыре гола в шести играх. Всем пятерым — за 27 лет. Из молодых ярко провели групповой этап 19-летний центральный защитник Антониу Силва (забил «Ювентусу») и 23-летний опорник Флорентину. Оба – воспитанники лиссабонского клуба.

Антониу Силва Фото: Octavio Passos/Getty Images

Жоау Мариу и Рафаэл Силва забили 50% голов «Бенфики». 29-летний полузащитник достался команде бесплатно, после того как покинул «Интер» летом 2021 года. Рафаэл Силва свою стоимость (€ 16 млн) уже полностью отработал — 69 голами и 55 результативными передачами в 246 матчах. Этот евросезон для него лучший: нападающий никогда не забивал больше двух мячей за один розыгрыш ЛЧ.

Среди участников плей-офф «Порту» и «Бенфика» занимают 13-е и 14-е места по стоимости составов, но, как показал групповой этап, трансферная цена игроков по отдельности и команд в целом — штука относительная. Не удивимся, если португальцы выбьют ещё какого-нибудь гранда в плей-офф. А может быть, даже не одного. Следующие соперники «Бенфики» и «Порту» (равно как и всех остальных участников 1/8 финала) определятся в понедельник, 7 ноября.