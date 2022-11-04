Трагический поворот событий для Поля Погба. Чемпиону мира сейчас точно не позавидуешь

Полузащитник сборной Франции и «Ювентуса» Поль Погба пропустит чемпионат мира — 2022 в Катаре из-за травмы мышц бедра, вызванной длительным периодом без игр. Недавно Погба восстановился после повреждения мениска, из-за которого пропустит всю стартовую часть клубного сезона. Хавбек очень хотел сыграть в Катаре, но вердикт врачей был категоричным.

«После вчерашних и сегодняшних медицинских осмотров очень больно сообщать, что Полю Погба всё ещё требуется реабилитация после операции. По этой причине Поль не сможет присоединиться к сборной Франции в Катаре», – заявила агент футболиста Рафаэла Пимента.

Пропуск чемпионата мира – по-настоящему трагический поворот событий для Погба. Поль делал всё, чтобы помочь Франции защитить титул после победы на турнире в России в 2018-м. Ради этого не форсировал процесс восстановления и в какой-то степени пренебрегал интересами «Ювентуса». Его усилия оказались напрасными.

Потеря Погба очень чувствительна для сборной Франции

Погба получил повреждение на тренировке «Ювентуса» в июле. Изначально Поль отказался от хирургического вмешательства, чтобы попасть на чемпионат мира в составе сборной. Однако новые обследования показали, что консервативное лечение дало плохие результаты. В связи с этим полузащитник решился на операцию.

В начале сентября инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщал, что на восстановление Погба потребуется ещё 1,5 месяца. То есть Поль всерьёз рассчитывал сыграть на ЧМ. В середине октября он приступил к частичным тренировкам в общей группе «Ювентуса». Предполагалось, что француз сможет принять участие в матче с «Бенфикой» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Но на поле Погба так и не вышел. Далее последовала фатальная травма мышц бедра, вызванная старым повреждением.

Поль Погба Фото: Ethan Miller/Getty Images

По данным L’Equipe, Погба пропустит ещё как минимум три недели. При этом главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что реалистичный срок восстановления хавбека – январь. В любом случае Поль точно не успеет восстановиться к началу ЧМ-2022, который пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборные должны представить окончательную заявку до 13 ноября.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ещё до заявления Рафаэлы Пименты дал понять, что не сыгравшего ни одного матча за клуб Погба в команде не будет, даже если принять во внимание самую оптимистичную информацию о возможном восстановлении в течение нескольких недель.

Дидье Дешам главный тренер сборной Франции «Он не приедет в сборную только из-за того, что входит в костяк команды. Если Погба не сыграет за «Ювентус» до ЧМ-2022 и не будет в топ-форме, то его бесполезно вызывать. Поль и сам не хочет попадать в состав сборной Франции таким образом».

Экс-полузащитник «ПСЖ» и сборной Франции Жером Ротен не разделяет мнение Дешама. Он убеждён, что Погба следовало включить в заявку даже травмированным.

«Поль – ключевой игрок как на поле, так и за его пределами. Сборной Франции нужен лидер в раздевалке. Факт присутствия Погба имеет огромное значение в жизни команды. Погба не может регулярно выходить на поле, но сборная многое потеряет без него. Если Франция думает дойти до конца, то ей потребуется великий Поль Погба», — считает Ротен.

Погба действительно очень важен для сборной Франции. Поль – редкий пример футболиста, который ставит интересы национальной команды как минимум не ниже клубных. К его выступлению за Францию всегда было сложно предъявить претензии, в отличие от игры за «Манчестер Юнайтед» в последние три сезона.

Дидье Дешам и Поль Погба Фото: Franck Fife — Pool/Getty Images

Включить Погба в заявку сборной на ЧМ теоретически можно, но всё-таки позиция Дешама выглядит рациональной. У Франции есть ещё одна серьёзная потеря в центре поля. Хавбек «Челси» Н'Голо Канте выбыл на четыре месяца из-за травмы подколенного сухожилия. Теперь Дешаму придётся делать ставку на связку молодых хавбеков «Реала» — 19-летнего Эдуардо Камавинга и 22-летнего Орельена Тчуамени.

Проблемы со здоровьем есть у защитников Лукаса Эрнандеса («Бавария») и Рафаэля Варана («Манчестер Юнайтед»). Оба могут восстановиться к старту чемпионата мира, однако вероятность подобного развития событий далеко не 100%. Включение неспособного играть Погба в заявку при общих кадровых проблемах стало бы недальновидным решением со стороны Дешама.

«Ювентус» выиграет от того, что Погба не поедет в Катар

Погба не сыграл ни одного официального матча за «Ювентус» после возвращения из «Манчестер Юнайтед» в межсезонье-2022. Это нельзя назвать удачным раскладом для клуба. Но ещё худшая ситуация могла случиться, если бы плохо готовый Поль поехал в Катар и усугубил проблемы со здоровьем.

Бывший врач «Ювентуса» профессор Фабрицио Тенконе считает, что пропуск чемпионата мира – благословение как для Погба, так и для клуба, потому что у футболиста будет время на полноценное восстановление. «Я надеюсь, что в январе «Ювентус» обнаружит Погба в хорошей форме. Если реальное положение дел ничем не отличается от того, что сообщают СМИ, то я считаю, что за эти два месяца Погба сможет восстановиться – у него будет на это необходимое время. Конечно, он сожалеет, что не поедет в Катар, но его колену от этого только лучше, как и «Ювентусу», — сказал Тенконе.

С Тенконе сложно не согласиться. «Ювентус» выиграет от того, что Погба пропустит ЧМ. Хотя общий негативный шлейф от его перехода пока остаётся. Экс-тренер «Ювентуса» Луиджи Майфреди считает, что клуб изначально прогадал с подписанием Погба в качестве свободного агента, поскольку у игрока наблюдались проблемы со здоровьем ещё во время выступления за «Манчестер Юнайтед».

«Давайте признаем, что «Ювентусу» не везет с трансферами. Погба не может играть. Клуб плохо провёл трансферную кампанию, команда не показывает результат. Просто вдумайтесь, «Манчестер Юнайтед» очень легко отпустил Погба – это факт. Они, должно быть, что-то знали. Погба был травмирован почти весь прошлый сезон, а сейчас «Ювентус» страдает от последствий», — заявил Майфреди.

Среди фанатов «Ювентуса» в соцсетях и медиа преобладает критика в адрес медперсонала клуба и самого Погба в непрофессионализме. Полю вменяют пренебрежение интересами «Юве» из-за того, что он очень долго отказывался от операции и усугубил проблемы с коленом. Врачей же обвиняют в том, что они не принудили игрока к хирургическому вмешательству. Мнение, которое имеет право на существование. Француз своим поведением ясно давал понять, что ЧМ в Катаре для него важнее, чем клубный сезон.

Погба после восстановления должен сильно постараться, чтобы вернуть расположение болельщиков «Ювентуса». Для начала следует профессионально отнестись к процессу реабилитации. Иначе он рискует не вернуться в строй даже в январе. «Ювентус» неспроста думает о покупке нового игрока в центр поля. Зимой туринский клуб может купить Сергея Милинковича-Савича у «Лацио», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Сергей Милинкович-Савич Фото: Marco Rosi — SS Lazio/Getty Images

«Ювентус» постоянно контактирует с агентами Милинковича-Савича, хотя переговоры идут трудно. Президент «Лацио» Клаудио Лотито хочет получить за серба большую сумму. В скором времени Милинкович-Савич, как ожидается, попросит о смене клуба, что должно слегка снизить запросы Лотито. Однако вылетевший из Лиги чемпионов в Лигу Европы «Ювентус» вряд ли возглавит список приоритетов полузащитника. «Челси» и «Манчестер Юнайтед» тоже горят желанием заполучить Милинковича-Савича и готовы заплатить за него больше денег, чем «Ювентус».

Лучшее развитие событий для «Ювентуса» – восстановление Погба в начале января 2023 года. И продуктивное выступление Поля на футбольном поле. Неспособность помочь сборной Франции на чемпионате мира – личная трагедия для Погба. Чемпиону мира сейчас точно не позавидуешь, но нужно смириться со случившимся, восстанавливаться после травмы и концентрироваться на интересах клуба, который возлагает на него большие надежды.